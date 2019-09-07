Пятое поколение идиотизма. Америка продолжает удивлять, - К.Душенов

10:04 09.09.2019

Константин Душенов



Вы не поверите! Проблемы американских вооруженных сил становятся все очевиднее. Это проявляется и в воздухе, и на земле, и на море. Вот, к примеру, 31 августа американские СМИ сообщили: военный флот США больше не имеет авианосцев для патрулирования Атлантического океана.



Не верите? Зря! Это чистая правда. Об этом печальном факте журналистам сообщил представитель командования ВМС США Скотт Миллер. Он сказал: "График боевого дежурства авианосных ударных группировок нарушился из-за поломки авианосца "Гарри Трумэн", который должен был нести БС в составе 2-го флота в Северной Атлантике. Корабль должен был заступить на боевое дежурство летом, но вместо этого отправился на верфь, где проходит ремонт. У авианосца обнаружена проблема в корабельной энергосети, требующая анализа и времени на ремонт. Корабль находится в военно-морской верфи Норфолка, чтобы определить причину и масштаб неисправности."

А знаете, что это значит в переводе с американско-дипломатического на русский? А вот что. Это значит, что "Трумэн" был единственным боеспособным авианесущем кораблем в Атлантике. Что 2-й американский флот, зоной оперативной ответственности которого является Северная Атлантика, а главной задачей – противодействие нашему Северному флоту – остался без авианосного прикрытия как минимум до конца следующего, 2020-го года.



Дело в том, что ни один из семи американских авианосцев, базирующихся на атлантическом побережье США, после поломки "Гарри Трумэна" выйти на боевую службу не может. Все они или ждут ремонта, или находятся на ремонте, или проходят послеремонтный период. Причем, единственный более-менее боеготовый авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", недавно закончивший 18-месячный ремонт, еще как минимум год будет сдавать различные учебные задачи, выполнение которых необходимо, чтобы допустить его команду к полноценному боевому дежурству.

Похоже, сбываются самые мрачные пророчества американских военачальников. Так, еще в 2015 году Шон Стэкли, министр ВМС США, заявил конгрессу "На протяжении 70 лет американские президенты в моменты кризиса спрашивали: "Где сейчас наши авианосцы?" Если дела и дальше пойдут так, как идут сейчас, следующий президент может услышать в ответ молчание."

Через год после этого, в 2016-м, Роберт Уорк, тогдашний заместитель министра обороны США, заявил: "В вооруженных силах США слишком много проблем, которые надо решить, прежде чем заниматься наращиванием военной мощи. Для того, чтобы просто залатать дыры в нашем военном бюджете, нужно ежегодно расходовать на оборону дополнительно 88 млрд. долл. Это первое, на что мы рассчитываем. Если этих денег не будет, нам придется резать корабли и самолеты, у нас не будет никакого другого выбора…"



Не лучше обстоят у американцев дела и на суше. Четвертого марта американские СМИ сообщили: уровень боеготовности армейских частей категорически не устраивает военное командование. Поэтому Пентагон объявил о грядущих радикальных реформах своих сухопутных сил.



Директор Центра совершенствования боевых навыков генерал Эрик Уэсли заявил: "В ближайшие пять лет армию Соединенных Штатов ожидают радикальные изменения в организационно-командной структуре и тактике ведения боевых действий. Последние 15 лет американская армия воевала против заведомо более слабого противника, используя бригадную систему. Но данная тактическая единица неэффективна в крупномасштабных операциях.

К примеру, для использования высокоточного оружия повышенной дальности требуется правильно выстроенная система управления огнем. Но создать такую систему только на уровне бригады невозможно, она должна охватывать все уровни военной организации. Поэтому мы будем выстраивать структуру соединений более крупных - дивизий, корпусов и даже, возможно, полевых армий."

Это необходимо, чтобы мы могли решать задачи по борьбе с сильными противниками. С противниками, которые способны эффективно оспаривать боевые возможности армии Соединенных Штатов на различных театрах военных действий, в разных сферах: на земле и на воде, в воздухе и в космосе."



Впрочем, в воздухе у Пентагона дела тоже не ладятся. С широко разрекламированными истребителями-"невидимками" у Дяди Сэма возникли очередные неприятные проблемы. Так, 11 марта СМИ сообщили: американцы вывели все свои хваленые "Рапторы" Ф-22 с Ближнего Востока. Спросите, почему? Ответ до обидного прост: дорого и сложно эксплуатировать! Типа, климат не подходит. Песок, жара… Короче, стелс-покрытие нужно менять после каждого вылета, а на это денег не напасешься.



То есть, Ф-22 оказались просто негодными для интенсивное боевой эксплуатации. Сами посудите: к осени 2018 года боеготовность парка "Рапторов" снизилась до 48%. Т.е. из 187 единиц Ф-22 боеготовы к этому моменту были лишь 89-90 самолетов. Что же получается? Американцы грозно привезли в Сирию свои "невидимки". Показали их нам, разрешили нашим ЗРК С-400 снять их радиолокационные "портреты". Потом, типа, поняли, что эксплуатация этих "невидимок" слишком накладна. И увезли… Что ж, спасибо Дональду Фредовичу за такой подарок!

Каков же итог? Итог прост: вместо "невидимых" Ф-22 янки вернули на Ближний Восток старые, проверенные Ф-15. И плевать, что их средний возраст уже перешагнул за 28 лет. Зато надежно! Дешево и сердито… Короче, конфуз. И таких конфузов много.



Например, с многострадальным Ф-35 – самым дорогим самолетом в истории мировой авиации.

В сентябре прошлого года министр ВВС США Хизер Уилсон заявила: "Военно-воздушные силы Соединенных Штатов отказываются от дальнейших закупок самолетов четвертого поколения, даже в усовершенствованном варианте типа истребителей Ф-15Икс. Командование ВВС имеет ограниченный бюджет и может совершать закупки только в его ограниченных рамках. Сокращать закупки новейшего самолета пятого поколения Ф-35, чтобы приобрести боевые самолеты четвертого поколения, даже в их усовершенствованных версиях, командование ВВС не будет…"



Во как! Но не прошло и года, как в марте 2019 заместитель министра Военно-воздушных сил Мэтт Донован опроверг своего шефа и огорошил почтеннейшую публику: "Согласно первоначальным планам, к настоящему моменту мы ожидали иметь 736 самолетов F-35, но у нас их сейчас всего 174. Для того, чтобы восполнить недостачу, мы должны увеличить закупки других истребителей. У нас нет иного выхода."



Американские СМИ отреагировали на это заявление заголовками: "Ф-35 провалился". "Истребитель четвертого поколения Ф-15 который, казалось бы, похоронили с приходом нового, 5-го поколения, воскрес, словно Феникс из пепла. В бюджете 2020-го года Пентагон готов выделить на закупку этих самолетов около 1,2 миллиарда долларов. А затем счет может пойти и на десятки миллиардов."

Теперь речь уже идет даже о том, что Пентагон готов закупить аж 240 единиц модернизированных Ф-15! И это, кстати, будет мощный и опасный самолет. В модернизированном варианте истребителя фирма Boeing обещает колоссальный ресурс по сроку службы нового планера – целых 20 тысяч часов. Для сравнения скажем, что большинство тактических истребителей имеет ресурс не выше 8 тысяч. А хваленый Ф-35 – всего 2 тысячи часов! И боевая нагрузка, кстати, у Ф-15 в полтора раза выше, чем у Ф-35. А стоимость – существенно меньше!



Впрочем, все это пока планы, и неизвестно, сбудутся ли они. У мелеющей кормушки Пентагона в смертельной схватке сошлись монстры американского ВПК, и кто кому перегрызет глотку – пока неясно.

Зато совершенно ясно, что как бы не закончилась эта схватка американских военно-промышленных динозавров, ничего подобного нашим гиперзвуковым "Искандерам", "Кинжалам", "Цирконам" и "Авангардам", у них в обозримом будущем точно не появится!

Мы – русские. С нами Бог. Господи, благослови!



7.09.2019