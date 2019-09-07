Впервые в истории Казахстана журналисту (Е.Кузнецовой) возмещен моральный вред за незаконный приговор

11:50 09.09.2019

Алматы. 9 сентября. КазТАГ – Впервые в истории Казахстана журналисту возмещен моральный вред за незаконный приговор, сообщает международный фонд защиты свободы слова "Әділ сөз".

"Судья Петропавловского городского суда №2 Динара Испаева удовлетворила иск шеф-редактора газеты "Квартал" Елены Кузнецовой о возмещении морального вреда за незаконное привлечение к уголовной ответственности в размере Т700 тыс.", - говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Отмечается, что поводом для уголовного преследования стали две статьи журналиста, опубликованные в ноябре 2018 года и рассказывающие об имущественном конфликте двух хозяйствующих субъектов.



"Герои публикаций сочли написанное клеветой и потребовали привлечь Кузнецову к уголовной ответственности по части 3 статьи 130 (клевета, распространенная в СМИ и соединенная с обвинением лица в совершении коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления, а равно повлекшие тяжкие последствия). 15 марта судья Сауле Литфуллина признала доводы обвинителей обоснованными и приговорила шеф-редактора к одному году ограничения свободы с установлением пробационного контроля. 18 июня апелляционная коллегия по уголовным делам Северо-Казахстанского областного суда отменила приговор, не найдя состава преступления", - описали предысторию событий в "Әділ сөз".



После решения апелляционной инстанции Кузнецова обратилась с иском о возмещении морального вреда.

"Журналистов обвиняют в клевете все, кому не день. Случается, что обвинительные приговоры потом отменяют. А вот что журналист потребовала – и добилась! - компенсации морального вреда за потраченные нервы, деньги, профессиональные трудности, вызванные незаконным приговором, – такое в Казахстане впервые", - отметили в фонде.