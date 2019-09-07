 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КазБуржуин Э.Огай ("Казахмыс") продает особняк в Лос-Анджелесе за $30 млн
11:57 09.09.2019

Глава совета директоров "Казахмыса" продает особняк в Лос-Анджелесе за $30 млн – СМИ

Алматы. 9 сентября. КазТАГ – Председатель совета директоров ТОО "Казахмыс Холдинг" Эдуард Огай продает особняк в Лос-Анджелесе за $30 млн, сообщает известный американский еженедельник Variety.
"Казахстанский олигарх просит $30 млн за особняк в Беверли Парке", - гласит заголовок материала.
При этом отмечается, что анклав в Беверли Парке является самым дорогим, известным и охраняемым жилым массивом в Лос-Анджелесе. Этот район, состоящий из 73 особняков, расположен высоко в горах над Беверли-Хиллз.
"Ни для кого не секрет, что большой процент домовладельцев Беверли-Парка составляют иностранные бизнесмены, а новейшая недвижимость в этом районе – здание в тосканском стиле за $30 млн – случайно принадлежит олигарху из Казахстана по имени Эдуард Огай. Как генеральный директор медного гиганта "Казахмыс", ранее корпорации, зарегистрированной на Лондонской фондовой бирже с годовым доходом более $3 млрд, Огай курирует добычу большего количества драгоценных минералов, чем кто-либо другой в Восточной Европе. Он также известен как правая рука владельца контрольного пакета акций "Казахмыса" Владимира Кима, мультимиллиардного олигарха, который долгое время считался самым богатым человеком Казахстана", - утверждается в сообщении.
По информации издания, в 2014 году Огай с супругой примерно за $40 млн купили особняк, территория которого состояла из двух ранее объединенных участков. Супруги после покупки вновь разделили территорию поместья на два разных участка.
"Основное поместье площадью 2,2 акра был оставлено без изменения, тогда как пансион, сады и другие пристройки к 3-акровому дому по соседству были снесены в рамках подготовки к строительству нового особняка. Теперь оба поместья выставлены на продажу как два отдельных лота – доступные за вышеупомянутые $30 млн и более крупный участок за $28 млн", - уточняет издание.
Отмечается, что существующее поместье представляет собой дом в итальянском стиле с жилой площадью чуть более 11,2 кв. футов (более 1 тыс. кв.м).
"Короткая подъездная дорога и массивные ворота открывают проезд по булыжнику и к гаражу для четырех роскошных автомобилей. Согласно информации, содержащейся в перечне, по всему поместью насчитывается 10 спален и 16 ванных комнат, в том числе гедонистический мастер-люкс с двумя ванными комнатами и гардеробными. Двухуровневое фойе с гламурным сводчатым потолком ведет к огромной уютной гостиной с эбонитированными деревянными полами, еще одному сводчатому потолку, почти комично массивному камину и ряду французских дверей, которые удобно ведут в сады", - сказано в описании.
За гостиной, как отмечается, находится столовая, которая через коридор соединяется с просторной кухней-столовой "с первоклассной бытовой техникой, центральным островком с мраморной намазкой и темной витражной мебелью".
"Другие внутренние особенности поместья включают подземный винный погреб и исключительно роскошный домашний кинотеатр, выполненный в кроваво-красных тонах. Есть также гостиная наверху, по крайней мере, пять спален с ванными комнатами в главном доме, дом с бассейном, в настоящее время оборудованный как тренажерный зал, и двухэтажный гостевой дом, который, вероятно, больше, чем средний американский дом, и включает кобальтово-синюю кухню и еще несколько спален", - говорится в сообщении.
Также указывается, что имеется комплекс спортивных площадок в Огайском стиле с бесконечными лоджиями, "идеально подходящими для трапезы на свежем воздухе", просторными газонами, бассейном во дворе, зрелыми деревьями, садами, встроенными детскими игровыми площадками и полноразмерным освещенным теннисным кортом.
"Любой, кто купит недвижимость в Беверли-Парке, получит удовольствие от новых знаменитых соседей – среди них Эдди Мерфи, Сильвестр Сталлоне, Кимора Ли Симмонс, Мэджик Джонсон, Род Стюарт и Самнер Редстоун. Что касается Огаев, публично не известно, куда они переедут – возможно, они отправятся обратно в Лондон, где, как сообщается, они также живут в роскошной резиденции", - заключает издание.
Эдуард Огай возглавляет совет директоров "Казахмыса" с 2006 года.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - КазТАГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568019420
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