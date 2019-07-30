Оккупированные Штаты Америки, - Мих.Хазин

12:29 09.09.2019 Оккупированные Штаты Америки

о черных пятнах в белом Федрезерве



Михаил Хазин



Есть множество критериев (или, как говорит Андрей Девятов, разведывательных признаков) тех или иных событий. В частности, много можно говорить о проблемах Федеральной резервной системы США (и всей бреттон-вудской модели) со ссылкой на конфликт Трампа и Пауэлла (руководитель ФРС), слова Путина или Макрона. Но тут всегда есть железобетонная отмазка, самым простым способом выражаемая русской пословицей: "Милые бранятся - только тешатся".



Поскольку внутреннюю "кухню" международных (и даже внутренних) переговоров мы не знаем и, скорее всего, никогда и не узнаем, то говорить, в общем не о чем, вопрос только в интерпретации. И те, кто со скепсисом относится к идее "левого" поворота в России и/или консервативного поворота в мире, всегда могут со смехом отметать все аргументы такого толка. Мол, сегодня Путин говорит о крахе бреттон-вудской системы, а завтра опять пенсионный возраст повысит…



И что-то возразить достаточно сложно. Поскольку слово на слово. Соответственно, возникает вопрос, а можно ли как-то более точно понять, есть у либеральной группы (сторонников "Западного" глобального проекта) внутренние проблемы?



Ну, например, сами они на эту тему высказываются или нет? А если высказываются, то как?



Нет, количество "всепропальщиков" в последнее время сильно увеличилось, в том числе и на Западе, даже среди вполне статусных персонажей (типа лауреата премии памяти Нобеля Дж.Стиглица), но, все-таки, это отдельные персонажи. А так, чтобы системно? И вот, изучая наш очередной обзор прессы я натолкнулся на совершенно замечательный фрагмент:



Как это так в ФРС нет цветных?! 30.07.2019 Juliegrace Brufke (The Hill):



"Высшие члены испаноязычного Собрания Конгресса выражают озабоченность по поводу уровня разнообразия персонала в Федеральной резервной системе, утверждая, что должно быть больше меньшинств в руководящих ролях, чтобы лучше отражать состав Соединенных Штатов. В письме председателю ФРС Джерому Пауэллу председатель Латиносского кокуса Конгресса Хоакин Кастро и группа законодателей привели количество людей цвета в значительных ролей и сказали, что они считают усилия разнообразия при приеме на работу должны быть увеличены.



"По состоянию на дату этого письма, веб-сайты региональных федеральных резервных банков указывают, что среди 107 заполненных мест в советах директоров региональных банков было только четыре латиноамериканца. Только два латиноамериканца служат директорами класса C, и у вас есть прямая власть над этими назначениями" - написали они



"Никогда еще не было испаноязычного президента Федерального резервного банка. В 2019 году это неприемлемо. Размещение латиноамериканцев в доверенных общественных ролях имеет жизненно важное значение и создает значимый прецедент в то время, когда политическая и гражданская среда для латиноамериканцев резко ухудшилась"



Письмо подписали конгрессмены Рубен Гальего, Нанетт Диас Барраган, Адриано Эспайлат, Вероника Эскобар и Тони Карденас, а также сенатор Боб Менендес. Группа заявила, что они готовы и готовы предоставить "советы и поддержку" о том, как ФРС может создать более инклюзивную среду, лучше представляющую испанские голоса.



"Мы призываем вас взять на себя более сильную руководящую роль, способствуя разнообразию в ФРС, особенно на уровне управления", - сказали они.



Далее законодатели запросили информацию о том, какие шаги предпринимает ФРС для обеспечения большего разнообразия; как чиновники "поощряют региональные федеральные резервные банки включать одного или нескольких советников сообщества для тесного участия в интервью и проверке кандидатов"; обеспечивают ли они интервью с различными кандидатами "на должность президента, когда они становятся открытыми"; и "какие программы обучения и удержания существуют для содействия росту различных младших сотрудников".



Давайте смотреть правде в глаза: на протяжение многих десятилетий США были, де-факто, оккупированной страной, политику которых определяла внешняя по отношению к ней группа транснациональных финансистов. Осуществляла она свою власть как раз через контроль над денежной системой США, в полном соответствии с законом о федеральном резерве. И, разумеется, в такой ситуации никто не смел и пикнуть о расовом или национальном составе руководства ФРС. В конце концов, там и американцев было не очень много, в основном, граждане банковской национальности.



К слову, я вовсе в этом месте не имею в виду евреев, хотя их процент сильно выше, чем их доля в населении США (на что, кстати, и намекают латины из приведенного отрывка). Речь идет о том, что банковская элита - весьма и весьма закрытая группа, в которую семьи входят сотни лет и которые рассматривают ее интересы совершенно отдельно от тех стран, в которых они на сегодня живут. Собственно, Трамп об этом довольно много говорит, только его не очень слышат, поскольку тема довольно долго была табуирована.



Что довольно естественно: поскольку деньги в экономику много десятилетий вбрасывались исключительно через финансовую систему, выступать против нее было сильно чревато. И любой сенатор, что негр, что латинского происхождения, прекрасно понимал, что если что против банковского лобби вякнешь - то вовек не отмоешься (тем более, что почти все СМИ под их контролем). И, соответственно, денег на следующую предвыборную кампанию не соберешь. И поэтому все "кривозащитные" организации, которые "защищают" права геев, лесбиянок, негров, инвалидов и прочих убогих, почему-то в упор не видели грубые нарушения политкорректности в финансовом секторе. Это довольно естественно, кто девушку кормит, тот с ней и танцует, но как-то про это особо не говорили (наш сайт - исключение). И вдруг - на тебе!



Что это значит, как это могло произойти? А очень просто. Дела у "Западного" проекта реально пошли плохо, консервативная волна все поднимается и поднимается, а этим летом стало понятно, что дело может кончиться совсем плохо, поскольку даже Пауэлл прогнулся и учетную ставку по требованию Трампа снизил. И все прикормленные "Западным" проектом, но формально существующие независимо структуры начали нервничать. Поскольку никто не хочет оказаться рядом с проигравшим, культура ненависти и презрения к лузерам в США очень сильна.



И гиены начали, нет, пока не рвать, а только покусывать, умирающего (ну, пусть ослабевшего) льва. Пока просто для порядка. Если он сумеет рыкнуть, то все утихнет (на время). Но тут есть свои проблемы, правила Власти требуют не просто рыкнуть, но и наказать, а вот на это ресурсов у банкиров точно уже нет. Если "своих" сенаторов наказать (денег им не дать), то проскочат трамповские, а это совсем катастрофа. И поэтому "гиены" прикинули, что можно свои позиции усилить, детишек в крупные банки пристроить. Кто бы отказался? Дураков нет.



Собственно, логика авторов описанного выше воззвания понятна, прозрачна и простительна, все бы так делали на их месте! Но есть принципиальная вещь: они бы никогда так не поступили, если бы не были твердо уверены, что позиции паханов-банкиров пошатнулись! Поскольку - чревато! И, таким образом, сама по себе эта история однозначно говорит о том, что у "Западного" проекта серьезные проблемы. Независимо от того, что там говорят Путин, Трамп или даже Макрон.



Так что приведенный текст (точнее, описанная в нем коллизия) является вернейшим признаком того, что у либеральных элитных групп начинаются серьезные проблемы. Настолько серьезные, что уже встает вопрос об их существовании. И это уже не моя аналитика, это их собственные структуры демонстрируют. Так что мне остается только констатировать, что я описал эту тенденцию задолго до того, как она проявилась наяву! Источник - Мих.Хазин

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