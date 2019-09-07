Выделили секрет: в Эстонии нашли тайную военную базу США

12:33 09.09.2019

На объекте служат американские и эстонские военнослужащие



Игорь Кармазин



Эстонские журналисты выяснили, что на территории страны находится секретная база американского спецназа. Объект функционирует с 2014 года. В 2019 году на содержание базы, а также возведение казармы, тира, оружейного склада и сушки для парашютов выделено более $15 млн. "Известия" разбирались в подробностях громкого расследования.



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Съемки на поляне



Секретную базу американского спецназа обнаружили журналисты программы "Очевидец" Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации (ERR). В документах Пентагона репортеры нашли упоминание "особого объекта". Журналисты полгода вели переговоры, чтобы попасть на территорию базы. Доступ они получили только при условии, что раскрывать местоположение объекта не будут. Съемки разрешили провести только на небольшой поляне у входа, где репортеры пообщались с двумя военнослужащими.



Известно, что в 2019 году США выделили $15,7 млн на содержание базы, а также возведение казармы, тира, оружейного склада и сушки для парашютов. Строительство должно завершиться в следующем году. "Мы здесь на постоянной основе с 2014 года, и для нашей деятельности зачастую требуется больше места", - объяснил журналистам полковник американской армии, старший офицер европейских спецподразделений Кевин Стрингер.



Численность контингента базы держится в тайне. На объекте американцы проводят тренировки вместе с эстонцами. Журналисты подчеркивают, что бойцы по своему уровню подготовки соответствуют американским спецназовцам, которые в 2011 году убили лидера запрещенной в России террористической организации "Аль-Каида" Осаму бен Ладена. "Спецназовцы США в Эстонии подчиняются европейскому командованию специальных операций в Штутгарте. То есть они подчиняются командованию вооруженных сил США через командование в Европе", - пояснил Стрингер.



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Главное - маневры



Официальная численность контингента стран НАТО в Прибалтике составляет 5 тыс. человек. В Эстонии расположено три военных объекта. На аэродроме Эмари на западе страны базируется авиация альянса. В Таллине находится командно-штабной пункт.



На базе в городе Тапа на востоке страны размещено подразделение ротационной бронетанковой бригады ВС США и многонациональный батальон НАТО. В середине мая там была развернута французская тактическая группа в составе 300 военнослужащих с бронетехникой, включая основные боевые танки "Леклерк". Французы сменили бельгийцев, а в следующем году их сменят датские военнослужащие.



В районе Тапы также ведется масштабное строительство. В последние годы там возвели четыре казармы, комплекс питания, павильоны для обучения. В ближайшее время построят туннель для военной техники, он свяжет военный городок с полигоном.



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На вооружении у размещенных в странах Прибалтики воинских подразделений НАТО находятся боевые машины пехоты (БМП), приданные батальонам мотопехоты танки, минометы, артиллерия и самоходные артиллерийские установки (САУ), четыре самоходные ракетные установки, а также батарея ПВО. В Латвии размещена отдельная танковая рота.



Резко увеличивается численность военнослужащих во время учений. В июле в маневрах Baltic Protector были задействованы 3 тыс. солдат и 20 кораблей. В ходе этих учений под командованием британских военных отрабатывалась высадка с моря войск Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF).



В июне 12 тыс. человек, 44 военных корабля и 40 самолетов и вертолетов приняли участие в учениях Baltops 2019. Было проведено несколько десантных операций, отрабатывалась борьба с подлодками условного противника, элементы противовоздушной обороны. Учения сухопутных войск перемежаются маневрами флота и ВВС, а также учениями по кибербезопасности. Можно констатировать, что НАТО серьезно относится к подготовке.



Под наблюдением Старшего Брата



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Власти прибалтийских стран объясняют населению, что присутствие войск НАТО необходимо для обеспечения безопасности, защиты от "российской агрессии". Впрочем, военнослужащим альянса рады далеко не все. Обычным делом для гостей в военной форме стали драки в барах и ресторанах, сексуальные домогательства, осквернение государственных символов.



Крупнейший скандал произошел в Эстонии в августе 2018 года. Тогда летчик испанского истребителя, участвующего в миссии НАТО, во время учебного полета запустил ракету класса "воздух–воздух". Лишь по счастливой случайности снаряд не рухнул на населенный пункт, не пересек государственную границу, не задел ни одного воздушного судна. Долгие поиски ракеты не дали результатов, найти ее так и не удалось.



Вольное поведение зарубежных военнослужащих объясняется просто. Они понимают, что никакого серьезного наказания не понесут. Проступки, которые могут предполагать уголовное наказание, караются штрафами. Например, комиссия ВВС Испании признала, что инцидент с ракетой произошел из-за халатности летчика. По итогам расследования военнослужащего оштрафовали на недельный заработок.



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Расследование же эстонских журналистов о новой базе спецназа США, по мнению наблюдателей, может оказаться серьезной угрозой безопасности. "НАТО во главе с США рвется к российским границам, постоянно продвигая вперед инфраструктуру. Сегодня силы альянса основательно освоили территорию Прибалтики и Польши, стремятся разместиться и на Украине. Нахождение в Эстонии секретного спецназа представляет собой угрозу, а сама секретность и колоссальные ресурсы, которые вкладываются в эти структуры, вызывают озабоченность. Это не укрепляет мир в Балтийском регионе, а обостряет обстановку и с военной, и с геополитической точки зрения", - заявил военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин.



Многие также подозревают, что информацию о секретной базе опубликовали с согласия Пентагона. Действительно, сложно себе представить, что эстонцы самовольно обнародовали сведения о тайном военном объекте, получили разрешение снять фасад базы без одобрения американского военного ведомства.



По словам эстонского публициста Владимира Илляшевича, на эстонских общественных телеканалах "ничего не афишируется без ведома Старшего Брата". Поэтому эта утечка, скорее всего, преднамеренная.