Предприниматели-мукомолы Казахстана переносят бизнес в Узбекистан

13:35 09.09.2019

Несколько казахстанских мукомольных компании перевели свою деятельность в Узбекистан. Об этом Forbes Казахстан сообщил 7 сентября.

Как сообщается, казахстанские компании пришли к такому решению, поскольку условия их бизнеса в Узбекистане более благоприятные, чем в Казахстане.

В интервью Forbes Казахстан директор компании по производству муки "Mutlu" в Караганде Дос-Мукасан Таукебаев, сказал, что в Казахстане не существует эффективных программ поддержки производителей муки.

По его словам, предприниматели переводят свой бизнес в Узбекистан из-за безразличного отношения к просьбам производителей по бесперебойному снабжению вагонами и снижению цен на электроэнергию.



- Президент освободил мукомольные компании Узбекистана от налогообложения на пять лет. Если у нас будет средняя процентная ставка 14 процентов, мы сможем предоставлять кредиты в Узбекистане под 4 процента на 15 лет. В Казахстане стоимость электроэнергии составляет 20 тенге, а в Узбекистане - 10 тенге. Кроме того, рабочая сила в Узбекистане в два раза дешевле, чем в Казахстане , - сказал Дос-Мукасан Таукебаев.



"Как известно, Казахстан был мировым лидером в экспорте муки в 2007–2010, после чего по разным причинам уступил пальму первенства Турции. Сейчас все идет к тому, что Узбекистан подвинет нашу страну и со второй позиции. Это может случиться уже в нынешнем сезоне", - заключает Forbes Kazakhstan.