 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 09.09.2019
17:55  Жесткая "мягкая сила" Китая. Что такое "Революция Конфуция"? - Д.Седов
17:45  Китай отбирает у Африки ослов - и делает из них желатин, - жжот Neue Zurcher Zeitung
17:44  Ставка Путина на алжирских генералов, - Le Monde
16:24  Миллер обещает Путину начать качать рос-газ в Китай по "Силе Сибири" уже в декабре
15:23  Правовой нигилизм и мракобесие: куда идет казахстанское общество? - Ж.Асылбеков
15:17  Перестанет ли Казахстан говорить по-русски? - САМ
14:49  Тот, кто придумал Евросоюз, придумал и нашествие "приезжих", - Дарья Асламова

13:35  Предприниматели-мукомолы Казахстана переносят бизнес в Узбекистан
12:33  Выделили секрет: в Эстонии нашли тайную военную базу США
12:31  Хазарейцы: заблудшие в Афганистане воины Чингисхана
12:29  Оккупированные Штаты Америки, - Мих.Хазин
12:16  Яйца дракона. Новый этап глобального китайского проекта, - М.Делягин
11:57  КазБуржуин Э.Огай ("Казахмыс") продает особняк в Лос-Анджелесе за $30 млн
11:50  Впервые в истории Казахстана журналисту (Е.Кузнецовой) возмещен моральный вред за незаконный приговор
11:40  В Таджикистане торжественно запустили второй агрегат Рогунской ГЭС
10:04  Пятое поколение идиотизма. Америка продолжает удивлять, - К.Душенов
09:01  НеБратство братских народов. Доктрина влияния, - Валерий Коровин
08:18  Иран в третий раз нарушил ядерную сделку, - Ф.Селимова
08:09  "Почему у кыргызов 2000 лет назад было государство, а у казахов нет?", - О.Акжигит
07:55  Пиара ради. Кремль и Украина обменялись пленными, - "МК"
07:40  Кто поможет Эрдогану обзавестись ядерным оружием, - А.Куликова
01:21  Сделано в США: насилие, тупость и американская мечта, - Антонио Лорка Сьеро
01:00  Восточный легион: как ВЭФ укрепил отношения России и Азии
00:56  В конфликт Израиля с Ливаном втягивают РФ, - И.Субботин
00:55  Кто из депутатов КырПарламента совмещает госслужбу и бизнес (таблицы)
00:54  Как казахи ополчились против Андрея Малахова, не разобравшись в значении термина "секс-символ", - Н.Даутбек-кызы
00:52  России выгодно присутствие США в Афганистане. Почему движению "Талибан" нельзя было давать шанс, - "НГ"
00:27  Турция и США начали раздел Сирии, - "МК"
00:23  Джучидизм Токаева. И да сгинут манкурты, - С.Малеев
00:21  Авторитаризм с юмором: Зеленский перераспределяет власть на Украине, - И.Кармазин
00:02  Почему пожилые казахи так любят жениться на молоденьких токалках? - Айман Кодар
00:01  Хаджимба на тоненького переизбирается в президенты Абхазии
Воскресенье, 08.09.2019
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18:35  Премьер Малайзии хочет создать нейтральный орган для расследования катастрофы МН17
18:16  Казахстанской лесбиянке порвали губу и разбили нос на гей-параде в Амстердаме. Бьют - значит любят?
18:10  Во времена СССР русские женщины портили казахских мужчин, - Айгуль Орынбек
17:40  Экс-спикер КырПарламента Шеримкулов пытается сколотить из кыргызов-"северян" новую партию -"Улуу Журт"
17:34  "Компания Мусы Бажаева за 7,5 млн долларов прибрала к рукам кыргызов-таласцев", - Базарбай Мамбетов
13:18  Уговаривать Западный Казахстан не бунтовать послали главного буржуина Казахстана - старшего зятя страны Кулибаева
12:10  Елбасы скромно уговорил Путина назвать новый байконурский ракетный комплекс "Назарбаев", - "МК"
10:56  Китаец Юньфань признан лучшим сценаристом Венецианского кинофестиваля
10:39  Король Саудовской Аравии назначил на пост министра энергетики своего сына
10:29  19-летняя канадка Андрееску обыграла американского спортвумена Уильямса в финале U.S. Open по теннису
10:06  Глава Центризбиркома России Элла Памфилова избила казахстанского бомжа, заглянувшего к ней на дачу покушать
08:48  Врачи успешно удалили раковую опухоль у императрицы Японии Митико
00:32  Абу-Даби. Хабиб Нурмагомедов задушил Порье и вновь стал чемпионом UFC
Суббота, 07.09.2019
22:24  Кыргызстан стал основным поставщиком угля в Узбекистан
20:07  В Афганистане талибы напали на город Фарах
19:57  В Туркмении освобожден журналист Гаспар Маталаев
15:10  Внешний облик кыргызов глазами немецких художников XVIII века
15:08  ЕлбаКульт. В Таразе прошла "научная" конференция - "Историческая миссия Елбасы"
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Тот, кто придумал Евросоюз, придумал и нашествие "приезжих", - Дарья Асламова
14:49 09.09.2019

Тот, кто придумал Евросоюз, придумал и нашествие "приезжих"
Наш спецкор Дарья Асламова - о том, что отец-основатель единой Европы мечтал перемешать в Старом Свете разные нации ради мира. Но все пошло не так...

ДАРЬЯ АСЛАМОВА
специальный корреспондент

Транснациональные корпорации полностью взяли контроль над мировыми финансами и оплатили массовую миграцию

Как говорил товарищ Сталин, у каждой случайности есть имя, фамилия и отчество. Так вот, вторжение мусульман в благословенные страны традиционной Европы тоже не случайность. Автором проекта по изменению "европейского лица" является австрийский граф Рихард Николаус Куденхове-Калерги (родился в Японии, и мама была японкой). Род по отцу очень древний, его предки участвовали в крестовых походах. Рихард вырос в фамильном замке в Австро-Венгрии, получил блестящее и необычайно разностороннее образование (его отец говорил на шестнадцати языках!). Внешне все очень красиво: в 1922 году Рихард Калерги основал Панъевропейский союз (прообраз Евросоюза), членами которого стали Альберт Эйнштейн, Томас Манн, Зигмунд Фрейд. После аншлюса Австрии бежал в США и вернулся только в 1945-м. Тесно сотрудничал с Черчиллем. Вместе они разрабатывали идею Соединенных Штатов Европы. В 1947 году Калерги основал Европейский парламентский союз.

Это, так сказать, официальная часть. А теперь о главном. По мнению Калерги, человек будущего - это человек без национальных корней и без родины. Продукт скрещивания белой, азиатской и африканской рас. И создать его надо искусственным путем. Некогда ждать. Цель - полная ликвидация наций. Каким образом? Двояким. С одной стороны, поддержка всех сепаратистских этнических движений, которые должны расколоть единые нации на множество вздорных и воюющих друг с другом народов. С другой стороны, поощрение и всяческая поддержка массовой миграции из Африки и Азии. Идея гениальная по своей простоте. Сначала вы дробите народ, соединенный кровью и общей историей, на атомные составляющие. А потом, когда он морально болеет, погряз в ненависти и склоках, когда все обвиняют всех, впрыскиваете чужеродные инъекции, разъедающие его духовную составляющую. Иммунитет уже уничтожен, и люди покорно, как бараны, сдают свою страну чужеземцам даже без борьбы.

Как ни странно, намерения у Калерги были самые благородные. Поймите, все происходило в эпоху Гитлера и Муссолини, боровшихся за чистоту рас. И тут появляется человек, который утверждает, что расы должны смешаться, "чтобы не было войны". Гитлер сжигал его книги. Только Калерги не понял, что создал "фашизм наизнанку": уничтожение коренных народов, смешение наций и создание универсального человека, которым будет руководить "мудрая элита" - бывшая аристократия Старого Света. Но… хотел как лучше, а получилось как всегда. "Мудрая элита" состоялась (в "теории заговора" считается, что семья Ротшильд - главный спонсор тайных правителей земли). В результате большинство европейских монархий сохранили все свои привилегии и состояния. Например, Виндзоры (английский правящий дом) - самые богатые люди на земле. Транснациональные корпорации полностью взяли контроль над мировыми финансами и оплатили массовую миграцию. (А кто же еще? У миллионов мигрантов просто нет денег, чтобы купить билет в Европу.)

Кстати, Калерги одно время восхищался СССР. Считал его образцом единого государственного пространства при сохранении многоязычности населения. Однако и представить себе не мог, какие огромные деньги СССР вкладывал именно в сохранение уникальности народов. Все эти кафедры национальных языков, нацтеатры, ансамбли песни и пляски, киностудии стоили громадных денег! Когда в моем родном Хабаровске люди стояли с талончиками на покупку сливочного масла, в Грузии делали торты из того же масла и грецких орехов. Даже сейчас Россия щедро (пусть и не в советских масштабах) оплачивает сохранение национальных культур. И в этом залог мира.

...Калерги покончил жизнь самоубийством. Так заявила его секретарша. Разочаровался в собственных взглядах? А вот Ангела Меркель очень гордится тем, что награждена его памятной медалью. Она сделала все для создания "нового универсального человека". Который никак не хочет превращаться в европейца. И не станет им никогда...

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568029740
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