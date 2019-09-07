Перестанет ли Казахстан говорить по-русски? - САМ

15:17 09.09.2019 По традиции будет сказано много красивых слов о важности каждого из них, о том, что ни один из языков в нашей стране ни при каких условиях не будет ущемлен. Однако этот пафос никак не сочетается с усиливающейся в последнее время риторикой, содержащей призыв лишить русский язык его нынешнего конституционного статуса



Асель Омирбек, , 5 сентября



Сегодня Казахстан в очередной раз отметит день языков народов, в нем проживающих. По традиции будет сказано много красивых слов о важности каждого из них, о том, что ни один из языков в нашей стране ни при каких условиях не будет ущемлен. Однако этот пафос никак не сочетается с усиливающейся в последнее время риторикой, содержащей призыв лишить русский язык его нынешнего конституционного статуса.

Мы предложили экспертам гипотетически представить, что будет, если он на самом деле окажется вне закона. Как это скажется на состоянии обоих главных языков Казахстана? Приведет ли это к расширению сферы применения казахского и к вытеснению русского? Какой реакции можно будет ждать от русскоязычной части населения страны?



Замир Каражанов, политолог: "Казахский пока не может справиться с ролью языка межнационального общения"

- Не думаю, что изменение статуса радикально изменит ситуацию в языковой сфере республики. Широкое использование русского языка в Казахстане связано не с его законодательно установленным статусом, а с реальным положением дел. На данный момент он является языком межнационального общения. Представители разных наций - а Казахстан остается полиэтничным по составу государством - могут на нем свободно общаться между собой. Тогда как казахский язык пока не способен выполнять такую функцию. Причина банальная: его основной носитель – это сами казахи. Что же касается представителей других национальностей, то уровень владения ими государственным языком остается низким.

Вроде бы логично было бы предположить, что изменение статуса русского языка положительно скажется на казахском – он вытеснит русский из языковой среды. Как говорится, природа не терпит пустоты. Но в реальности рассчитывать на такой поворот событий не стоит. Например, сегодня в Казахстане на улицах можно услышать английскую, немецкую, китайскую речь – эти языки используют приезжие иностранцы, и закон не ограничивает их. Чтобы вытеснить какой-то язык из обихода, нужно законодательно запретить его употребление. А это уже чревато серьезными обвинениями в адрес государства со стороны международного сообщества. Конечно, в мире есть страны, власти которых ограничивают хождение того или иного языка, но делают они это "мягко" - сокращают сферу его применения, изымают из школьной программы, а если и допускают его изучение, то как бы в порядке хобби. В этом смысле положение русского языка в Казахстане намного лучше.

Словом, для изменения ситуации в языковой сфере манипуляций с законом недостаточно. Чтобы казахский вытеснил русский, он должен обладать определенными качествами. В частности, язык должен быть развит. А у нас до сих пор сохраняется путаница с техническими и прочими узкопрофессиональными терминами. Чтобы как можно большее число казахстанцев заговорило по-казахски, должен быть соответствующий уровень подготовки. Но почему-то при наличии простых методик обучения языкам процесс овладения казахским остается сложным. Нет нормальных и доступных для понимания учебников. Такие проблемы должны решать не простые люди, а государство, если оно заинтересовано в развитии казахского языка.

Что касается возможной реакции русскоязычной части населения Казахстана на изменение статуса русского языка… Как я уже говорил, казахский пока не может справиться с ролью языка межнационального общения. Поэтому попытка использовать его в таком качестве вызовет неудобства. Особенно для той части населения, которая им не владеет. Поэтому не стоит ждать какой-то позитивной реакции русскоязычной части населения. Допускаю, что такое решение усилит отток населения из страны.



Айман Жусупова, эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде первого президента РК: "Позиции русского языка сохранятся"

- На сегодняшний день в Казахстане доля населения, не владеющего или слабо владеющего казахским языком, остается очень значимой. А значит, если оценивать ситуацию объективно, не идя на поводу у эмоций, то можно сделать вывод, что позиции русского языка будут сохраняться и что его вытеснения в обозримой перспективе не произойдет.

В то же время ареал распространения казахского языка растет, что вызвано, прежде всего, демографическими и миграционными процессами. Но мигрирующие в города люди, которые владеют только казахским, нередко попадают в ситуации, когда их права оказываются в той или иной степени ущемленными. В частности, речь идет о праве на получение информации на казахском языке, поскольку ведущие информационные издания зачастую осуществляют свою деятельность на русском.

Аналогичное положение наблюдается и в образовательной сфере. Впрочем, ради справедливости стоит уточнить, что там ситуация все же постепенно меняется, в частности, под влиянием реализации проекта, предусматривающего перевод лучших зарубежных учебников на казахский язык. Работа в данном направлении должна быть продолжена. Но это не повлечет за собой автоматического сужения сферы применения русского языка или лишения его нынешнего статуса.

Если говорить в целом, то для расширения сферы применения казахского языка нужно, чтобы он стал конкурентоспособным, чтобы изучение его стало престижным, чтобы в этом были заинтересованы сами граждане и чтобы такой интерес был поддержан государством. Иначе говоря, нужны меры не столько принудительного, сколько мотивирующего характера, потому что, как показывает практика, если человек принимает решение сам, сознательно, то выигрывают все.



Исатай Утепов, общественное объединение "Абырой": "Коренных изменений в статусах казахского и русского языков не произойдет"

- В своем недавнем послании народу новоизбранный президент Касым-Жомарт Токаев полунамеком сказал, что придет время, когда казахский язык превратится в язык межнационального общения. Как мы знаем, об этом много раз говорил и первый президент Назарбаев. Но мы видим, что по истечении 28 лет со дня обретения независимости воз и поныне остается там. К сожалению, за столь большой отрезок времени казахский так и не стал языком межнационального общения, и отдельные тренды не влияют на общую ситуацию, связанную с его статусом.

Важно отметить, что любые инициативы, касающиеся усиления позиций казахского языка, болезненно воспринимаются нашим северным соседом – Россией. Показательный пример – перевод графики с кириллицы на латиницу: даже с трибуны Госдумы РФ стали звучать гневные спичи отдельных депутатов в адрес казахстанских властей. Конечно, данное обстоятельство не способствует развитию казахского языка, так как многие шаги приходится делать с оглядкой на более сильного и могущественного соседа. Тем более что по-прежнему в напряжении держат события в Украине, где определенные инсинуации с языковой проблемой стали одной из причин ее конфликта с Россией.

А потому я думаю, что в ближайшее время коренных изменений в статусах казахского и русского языков не произойдет. Да, некоторые печатные и интернет-ресурсы, большинство которых являются провластными, пытаются муссировать данную тему. Но делается это в определенные моменты, когда необходимо чем-то отвлечь активную часть общества, требующую политических реформ. В стране накопилось множество политических и социально-экономических проблем, решение которых уже нельзя откладывать. И все прекрасно понимают, что в этой ситуации было бы нелепо ставить языковый вопрос на первое место, но, похоже, таковы правила игры.

Некоторые политики любят рассуждать по поводу того, что, например, в Канаде и в некоторых других странах практикуется сосуществование двух государственных языков. Да, это так. Но вы сначала доведите нашу экономику до уровня той же канадской, обеспечьте такую же степень цивилизованности, добейтесь такого же доверия к власти со стороны общества, а уже потом перенимайте остальной опыт. Да и то последнее слово должно оставаться за народом.

Реакцию русскоязычной части населения на возможное (гипотетически) вытеснение русского языка можно предсказать. Многие предпочтут просто уехать, нежели учить казахский язык и заново строить свою жизнь в изменившейся языковой среде. Но полного вытеснения русского языка при любой власти, скорее всего, не будет в силу объективных причин - тесных экономических связей Казахстана с Россией, наличия протяженной границы с РФ, отсутствия буферных государств по всей линии границы и много другого.



Максим Андрюшин, член политсовета Общенациональной социал-демократической партии: "Русский язык не нуждается в ритуальном статусе, он и без него востребован"

- На позиции русского языка в нашей стране в последние три десятилетия влияют несколько разнонаправленных факторов. С одной стороны, это естественное желание казахской нации, независимого Казахстана реально утвердить казахский язык в качестве государственного, максимально расширить сферу его применения. С другой – ментально утвердившееся употребление русского языка многими представителями выросших в СССР поколений, а также во многом русскоязычное, создаваемое, прежде всего, мощными российскими СМИ информационное пространство. В результате взаимодействия этих факторов в настоящее время позиции русского языка, которые с 1990-х годов ухудшались, сейчас, я бы сказал, на оставшемся "участке" достаточно стабильны. Другое дело, что стабильность эта, в принципе, может быть поколеблена необдуманно резкими действиями власти.

Впрочем, даже если представить себе ситуацию, что русский язык будет демонстративно и окончательно лишен статуса языка межнационального общения, то вряд ли это сразу навредит ему каким-то роковым образом. Дело в том, что миллионам казахстанцев русский язык реально необходим, а потому он не нуждается в этом абстрактном – прямо скажем, ритуальном – статусе. Все будет определять реальная востребованность, а она еще долгое время останется высокой, в том числе за счет русскоязычных казахов.

Хочется надеяться на взвешенную и мудрую политику нашей власти в этой сфере. По крайней мере, пока для эмигрантов из Казахстана "языковой вопрос" в качестве причины отъезда, если исходить из доступных мне результатов соцопросов, стоит на последнем месте…



Ерлан Сейтимов, бизнес-консультант: "Басқа пәле - тілден"

- В качестве ответа на эти вопросы можно было бы снять лаконичное видео в лучших традициях казахского народного творчества: сначала указать на голову, а затем показать язык. Все, тема закрыта.

Но так как формат ответа текстовый, будем его соблюдать.

В то время когда мы, многонациональный народ Казахстана, все как один должны сплотиться вокруг президента (теперь - двух), чтобы достойно реализовать программу "Казахстан-2050", войти, наконец-таки, в число 30 наиболее конкурентоспособных, 20 развивающихся, 10 благополучных стран, нам подбрасывают сомнительные предложения. Такое решение не позволит нам сплотиться, выполнить и претворить, а очень даже наоборот. Какое там сплочение, если возможны разногласия и непонимания на разных языках при обращении граждан в государственные и коммерческие структуры.

Конечно, все госслужащие у нас благожелательны и учтивы, а работники бизнеса – тем более, ведь они имеют дело с клиентами и покупателями, и огорчить посетителя-просителя, клиента-покупателя они никак не могут. Все чиновники и все коммерсанты. Ну, или почти все. Но, надо признать, есть еще человеческий фактор. Есть у нас кое-кто, которые кое-где порой могут и встретить чисто по закону, на государственном языке, включить непонимание нестатусного языка и отправить просителяклиента в пешее интересное путешествие со словами: "20 лет лето красное пропела? Так поди-ка, поучи!". И пойдут они, солнцем палимы, повторяя… и добавляя 2-3 этажа на нестатусном языке.

И пойдут они, унося из страны значительный интеллектуальный, человеческий и материальный капитал, отодвигая вступление в 30-ку, 20-ку, 10-ку со всеми вытекающими отсюда последствиями. И это не есть хорошо.

Конечно, такое решение (надеемся, его не будет) никак не скажется на состоянии государственного и межнационального языков. Никакого расширения сферы применения казахского и вытеснения русского языка не будет. А будет просто вытеснение русскоязычных из страны. И любой экономист скажет, что это отрицательно повлияет на экономику, на курс национальной валюты и, в конечном итоге, на благосостояние всего нашего народа, который не конфликтовать на разных языках должен, а сплотиться, претворять, выполнять… (см. начало текста).

Что же касается упомянутого видео, то "Басқа пәле - тілден". В данном контексте это означает, что благополучие государства, всего народа могут пострадать от неправильного решения языковых вопросов.

В каждой шутке есть доля шутки… Источник - camonitor.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568031420

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Н.Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса

- Премьер-Министр РК совершил рабочую поездку в Москву

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 сентября 2019 года №653

- Рабочий график первого президента

- Кадровые перестановки

- Рейтинги Республики Казахстан подтверждены на уровне "ВВВ-/А-3"; прогноз - "Стабильный"

- Коллегия Министерства энергетики по обсуждению Послания Главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 года

- Перестанет ли Казахстан говорить по-русски?

- Министерство юстиции относительно механизма, предусматривающего использование "космо-мониторинга" при контроле за рациональным использованием сельхозземель, сообщает следующее

