Правовой нигилизм и мракобесие: куда идет казахстанское общество? - Ж.Асылбеков

15:23 09.09.2019 Печально это сознавать, но создается ощущение, что наше общество все больше погружается в пучину правового нигилизма, причем нередко агрессивного, сопровождающегося абсолютным игнорированием прав и свобод тех, кто живет рядом, даже граничащего с мракобесием. Такое ощущение усиливается оттого, что сегодня подобное позволяют себе не только те, кого принято называть, извините за грубость, "быдлом", но и вроде бы интеллигентные люди, имеющие высшее, в том числе юридическое (!), образование, претендующие на высокий общественный статус.



Совсем недавно с заявлением, пропитанным нетерпимостью крайней степени, выступил Е.Е., подвизающийся сейчас на политологической ниве и где-то написавший о себе как о человеке, который стоял у истоков казахстанской элитологии. Комментируя одному из интернет-изданий инициативу представителей ЛГБТ-сообщества провести митинг в Алматы и Нур-Султане, он сказал как отрезал: "Была бы моя воля, я бы пресекал такие начинания "на корню". Привлекал бы таких людей к ответственности. Скажу грубее, кастрировал бы таких людей. Я сам человек верующий, поэтому такую "нечисть" нужно уничтожать".



Теперь взгляните на его биографию: окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, работал в областной прокуратуре, был заместителем директора КГУ "Қоғамдық келісім" ("Общественное согласие") аппарата акима области… И задайтесь вопросом: как произнесенные им слова сочетаются с соблюдением прав граждан, законностью, гуманностью, общественным согласием – теми самыми ценностями, которые ему должны были внушить в вузе и продвижением которых он должен был заниматься по роду своей деятельности?

Кстати, еще один любопытный факт: в 2009-2012 годах этот человек был юрисконсультом юридического департамента ПФ "Озенмунайгаз" и инженером по трудовым отношениям Группы оперативного управления АО "РД "КазМунайГаз" (в состав которого входил ПФ "Озенмунайгаз"). А как раз в тот период в Жанаозене произошли трагические события, ставшие следствием затянувшегося противостояния между работниками названного ПФ и руководством компании. И если "разрешением" этого трудового конфликта занимались такие люди, как наш герой, абсолютно нетерпимые, готовые "уничтожить", "кастрировать" тех, кто не вписывается в их представления о том, "что такое хорошо и что такое плохо", то столь печальная развязка неудивительна.



Или оцените его фразу: "Я сам человек верующий, поэтому такую "нечисть" нужно уничтожать". Похоже, бывший госслужащий забыл, что живет в светском государстве, и, значит, должен держать свои религиозные убеждения при себе, а не навязывать их другим, используя столь агрессивно-мракобесную риторику. И тем более не махать ими как шашкой. А один из фундаментальных принципов правового общества, который гласит: "Свобода одного человека кончается там, где начинается свобода другого", ему, похоже, и вовсе неведом.



Впрочем, то же самое касается и представителей ЛГБТ-сообщества: защита своих прав – это одно, а культивирование, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, то есть попытка заступить на "чужую" территорию, – совершенно другое. Ведь, судя по ряду признаков, инициатива активистов этого движения была продиктована не столько стремлением к отстаиванию прав сексуальных меньшинств (хотелось бы знать, кто в Казахстане и каким образом их нарушает?), сколько желанием спровоцировать общественный интерес, общественное внимание к себе, к исповедуемым им ценностям. Как это было, например, в случае с адресованным одному из казахстанских банков второго уровня предложением выпустить банковские карты с ЛГБТ-символикой.



Видимо, мало что значит упомянутый выше принцип и для другого персонажа с юридическим образованием – казахстанского адвоката А.К. В комментарии под одним из постов в "Фейсбуке" он написал: "Что такое изнасилование? Когда половой контакт происходит против воли женщины (упрощенно). А если женщина выражает свою волю вступить в половой контакт через свое полуголое тело? Развязное поведение? Половой контакт с 10 из 11? Разве для 11-го или других мужчин, которые это увидят, это не будет являться "офертой" на секс?".



Надо ли понимать это так, что либо он ставит под сомнение право женщины носить открытую (откровенную) одежду, либо чересчур короткая юбка или оголенный пупок может расцениваться как фактор, делающий "допустимым" вторжение в ее личное пространство и даже совершение над ней насилия? И хотя адвокат добавляет, что никого и ничего не оправдывает, сама подобная постановка вопроса, мягко говоря, удивляет.



Да, в современном движении женщин за свои свободы хватает крайностей и перегибов. В отличие от первой волны феминизма, когда борьба шла преимущественно за политические и социальные права, вторая и особенно третья волны (когда акцент стал смещаться в сторону проблемы сексуальных отношений и всего, что с ними связано) уже не выглядели столь привлекательными. Причем и с точки зрения немалой части самих женщин. Но, тем не менее, принцип неприкосновенности личности (включая физическую, а в данном случае половую неприкосновенность), на мой взгляд, должен быть приоритетным, незыблемым и неукоснительно соблюдаться. Если мы, конечно, собираемся строить по-настоящему цивилизованное общество.



Между тем у нас в Казахстане есть общественные активистки женского пола, которые позволяют себе ставить под сомнение право соотечественниц распоряжаться своим телом (и своей судьбой) по собственному усмотрению. Мало того, они призывают к преследованию и даже к физическому наказанию тех, кто смеет выбирать себе в мужья представителей других этносов и рожать от них детей. Вот какой текст разместила одна из таких активисток-"патриоток" пару лет назад в "Фейсбуке":



"Девушек, которые выходят замуж за китайцев, надо не только лишать гражданства, но и стерилизовать (вообще-то, точный перевод ее слов с казахского звучит куда более "грубо и зримо", но он, боюсь, может травмировать психику читателя – прим. авт.). Не желаю, чтобы они помогали плодиться нации, употребляющей в пищу лягушек, скорпионов и размножающейся, как муравьи".

И это написала еще далеко не старая "особа дамской наружности", тоже имеющая юридическое образование, называющая себя правозащитницей (!) и очень популярная в социальных сетях. Одно из интернет-изданий включило ее в "топ-10" наиболее влиятельных женщин-блогеров нашей страны и в "топ-10" самых известных юристов, обретающихся в казахстанском сегменте "Фейсбука". А сколько восторженных лайков – как мужских, так и женских – собрал ее пост!

Кстати, она выступает резко против браков не только с китайцами, но и с представителями других национальностей. Вот ее рассуждения, которыми она поделилась буквально несколько дней назад в связи с широко обсуждавшейся казахскими СМИ свадьбой известного в прошлом певца, которому стукнуло 82 года, и его 37-летней избранницы:



В переводе на русский язык это звучит так: "Не надо жениться на умных, они бывают стервами" – сколько наших мужчин, вняв этим гнусным словам русских, испортили свое потомство. Жертвами грязной политики русских стали не только наши предки, но и мы. Если вспомнить историю, то у всех руководителей нашего народа жены были русские. Почему евреи записывают ребенка по матери? Потому что 80 процентов хромосом передаются ему от матери. Чтобы уничтожить казахский род, нацию, ставившую превыше всего честь, казахским джигитам подкладывали молодух, которые пили, разводились, оскорбительно отзывались о казахах и которые вырастили некоторых нынешних плакс и подкаблучников". Далее она восхваляет традицию многоженства и добавляет: "Пусть лучше казахская женщина выходит за 82-летнего казаха и рожает от него, чем увеличивает потомство других этносов". И снова сотни лайков, масса восторженных комментариев.



Неужели эта "лидер общественного мнения", будучи по специальности юристом, не знает казахстанские законы и не понимает, что за подобные высказывания ее могут привлечь к уголовной ответственности по статье 174 УК РК? Ведь налицо "возбуждение национальной розни" и "пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к национальной, родовой или расовой принадлежности". Это во-первых. А во-вторых, с чего это она вдруг возомнила, что имеет право указывать своим соотечественникам и соотечественницам, с кем им можно заводить семьи и производить на свет потомство, а с кем нельзя?

Если даже люди с дипломами о высшем юридическом образовании ни во что не ставят права и свободы других граждан, позволяют себе высказывания, противоречащие казахстанским законам и принятым в современном цивилизованном мире общечеловеческим ценностям, то возникает резонный вопрос: куда мы идем?



Автор: Жандос Асылбеков Источник - camonitor.kz

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