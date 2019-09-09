Жесткая "мягкая сила" Китая. Что такое "Революция Конфуция"? - Д.Седов

17:55 09.09.2019

Дмитрий СЕДОВ | 09.09.2019



Несколько дней назад в Австралии произошли необычные события. Студенты университета Квинсланда (University of Queensland), устроившие митинг в поддержку протестующих в Гонконге, подверглись нападению своих соучеников, обучающихся здесь же по программам китайского Института Конфуция. В столкновении участвовали сотни студентов с обеих сторон. Китайские студенты, как сообщает Би-би-си, вели себя агрессивно, применяли физическую силу, пытались запугать оппонентов.

Правоохранители не дали столкновению разрастись, но напряжение осталось. Случившееся заставило австралийское правительство проанализировать ситуацию. Выводы неутешительны. Начато расследование того, насколько соглашения между австралийскими университетами и пекинской штаб-квартирой Институтов Конфуция нарушают местные законы о вмешательстве иностранцев во внутреннюю жизнь страны.

Глобальная сеть Институтов Конфуция ведет свою историю с 1987 года, когда впервые в истории Китая на правительственном уровне был образован Совет по международному распространению китайского языка, в который вошли руководители двенадцати министерств и ведомств КНР. Постоянным рабочим органом Совета является Канцелярия (Ханьбань). В 2004 году центры по продвижению китайского языка и китайской культуры за рубежом получили официальное название Kongzi xueyuan – Институты Конфуция.

Институты Конфуция функционируют в соответствии с соглашениями между Ханьбань и местными университетами и используют присланных из КНР специалистов. Кроме того, они курируют обучение за рубежом китайских студентов.

В официальной китайской трактовке Институты Конфуция являются "мостами укрепления дружбы между Китаем и внешним миром". Деятельность "мостов" масштабна. Например, в Австралии по программам Институтов Конфуция в настоящее время обучается около 200 тыс. студентов и школьников, что в немалой степени определяет атмосферу в учебных заведениях страны.

Институты Конфуция открыты для посещения, занимаются преподаванием китайского языка, ведут различные курсы по культуре, начиная от каллиграфии, кончая китайской кухней, финансируют обмен студентами, проводят общественные мероприятия и лекции.

В 2018 году в мире насчитывалось 548 Институтов Конфуция и 1193 "класса Конфуция" в средних и начальных школах. Пекин планирует довести число таких институтов к 2020 году до 1000. План называется "Революция Конфуция". И хотя программа Институтов Конфуция заявлена как гуманитарная, критики этой системы считают, что она является инструментом распространения пропаганды под маской обучения и даже шпионажа. Пекин в свою очередь утверждает, что Институты Конфуция не отличаются по своим функциям от таких культурных центров, как British Council или испанский Cervantes Institute, и отрицает наличие пропагандистской составляющей. В то же время партнерские университеты указывают, что неприятные для Пекина темы (Тайвань, Тибет, события на площади Тяньаньмэнь) изымаются из программ обучения, а китайские представители жестко настаивают на том, чтобы университеты-партнеры не затрагивали их в процессе обучения.

Матт Шрадер (Matt Schrader) из Германского фонда Маршалла (США) утверждает, что Институты Конфуция – это инструменты пропаганды. "Они являются платформой для авторитарной партии, которая фундаментально враждебна таким либеральным идеям, как свобода выражения мнения и свобода расследования государственных акций", – утверждает он. Шрадер предполагает, что Институты Конфуция являются "прикрытием для неприемлемой деятельности, например для сбора разведывательной информации и содействия военно-научным интересам Китая".

Институты Конфуция обвиняют также в том, что они оказывают давление на партнерские учебные заведения в интересах продвижения собственных программ. В июле австралийские СМИ сообщили, что местные университеты подписали с Институтами Конфуция соглашение, которые дают китайской стороне право самостоятельно определять программу обучения иностранцев в этих заведениях. Австралийское министерство образования заявило, что такое положение дел будет вести к усилению иностранного влияния в австралийском образовании.

В Пекине выразили возмущение, отметив, что подобные выводы неправомерны и неуважительны по отношению к местным студентам, и потребовали от Австралии не политизировать студенческий обмен. Однако события в университете Квинсланда показывают, что слушатели Институтов Конфуция высоко политизированны. Сегодня в этом университете требуют закрытия отделений Института Конфуция. Министерство образования озабочено возрастающим китайским влиянием на австралийское общество. Правительство даже создало специальное подразделение для пресечения вмешательства иностранных правительство в жизнь местных университетов.

Такие настроения в отношении Институтов Конфуция стали распространяться и в других странах. В последние недели ряд университетов по всему миру закрыли программы Институтов Конфуция. Министерство обороны США заявило, что прекращает финансировать изучение китайского языка через сеть Институтов Конфуция. Аналогичные события происходят в Великобритании, Франции, Швеции, Канаде, Дании. Канадская провинция Нью-Брансуик объявила о сворачивании программ Институтов Конфуция не только в университетах, но и школах.

Западные правительства проявляют все более серьезную озабоченность эффективным проникновением китайской "мягкой силы" в среду своей молодежи и перешли к мерам противодействия. Однако за пределами западной сферы влияния Китай продолжает наступление на сознание молодых людей. Сокращение числа Институтов Конфуция в одних странах не мешает его увеличению в других. Ведь борьба ведется в масштабах планеты.