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|КырМотри. Свояченица Кырпремьера Сабырбекова подала в суд на депутатку Строкову
18:56 09.09.2019
Автор: Улан Талипов
9 сентября 2019
Свояченица премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, глава ОФ "Эргене" Таалайгуль Сабырбекова обратилась в суд и потребовала привлечь депутата парламента Евгению Строкову. Об этом депутат Строкова сообщила СМИ.
По ее словам, в своем заявлении Сабырбекова просит привлечь депутата парламента Евгению Строкову к гражданской ответственности за клевету и распространение ложной информации. Она требует миллион сомов и официальных извинений.
"Я прошу госпожу Евгению Строкову дать опровержение по каждому пункту ее обвинения", - говорится в заявлении главы ОФ "Эргене".
Напомним, на заседании Жогорку Кенеша депутат Евгения Строкова заявила, что за митингами в поддержку проходившими по делу Азиза Батукаева врачей может стоять свояченница премьер-министра - глава фонда "Эргене" Таалайгуль Сабырбекова.
Источник: maralfm.kg