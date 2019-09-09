КырМотри. Свояченица Кырпремьера Сабырбекова подала в суд на депутатку Строкову

18:56 09.09.2019

Автор: Улан Талипов



9 сентября 2019



Свояченица премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, глава ОФ "Эргене" Таалайгуль Сабырбекова обратилась в суд и потребовала привлечь депутата парламента Евгению Строкову. Об этом депутат Строкова сообщила СМИ.



По ее словам, в своем заявлении Сабырбекова просит привлечь депутата парламента Евгению Строкову к гражданской ответственности за клевету и распространение ложной информации. Она требует миллион сомов и официальных извинений.

"Я прошу госпожу Евгению Строкову дать опровержение по каждому пункту ее обвинения", - говорится в заявлении главы ОФ "Эргене".

Напомним, на заседании Жогорку Кенеша депутат Евгения Строкова заявила, что за митингами в поддержку проходившими по делу Азиза Батукаева врачей может стоять свояченница премьер-министра - глава фонда "Эргене" Таалайгуль Сабырбекова.



Источник: maralfm.kg