 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 09.09.2019
21:40  Большинство госпредприятий в Таджикистане убыточны, - уверяет ВБ
20:46  Монголия может стать транзитером российского газа в Китай
19:06  Дарига Назарбаева лично пытается наладить работу сайта КазСената. Кнопонька запала...
18:56  КырМотри. Свояченица Кырпремьера Сабырбекова подала в суд на депутатку Строкову
17:55  Жесткая "мягкая сила" Китая. Что такое "Революция Конфуция"? - Д.Седов
17:45  Китай отбирает у Африки ослов - и делает из них желатин, - жжот Neue Zurcher Zeitung
17:44  Ставка Путина на алжирских генералов, - Le Monde

16:24  Миллер обещает Путину начать качать рос-газ в Китай по "Силе Сибири" уже в декабре
15:23  Правовой нигилизм и мракобесие: куда идет казахстанское общество? - Ж.Асылбеков
15:17  Перестанет ли Казахстан говорить по-русски? - САМ
14:49  Тот, кто придумал Евросоюз, придумал и нашествие "приезжих", - Дарья Асламова
13:35  Предприниматели-мукомолы Казахстана переносят бизнес в Узбекистан
12:33  Выделили секрет: в Эстонии нашли тайную военную базу США
12:31  Хазарейцы: заблудшие в Афганистане воины Чингисхана
12:29  Оккупированные Штаты Америки, - Мих.Хазин
12:16  Яйца дракона. Новый этап глобального китайского проекта, - М.Делягин
11:57  КазБуржуин Э.Огай ("Казахмыс") продает особняк в Лос-Анджелесе за $30 млн
11:50  Впервые в истории Казахстана журналисту (Е.Кузнецовой) возмещен моральный вред за незаконный приговор
11:40  В Таджикистане торжественно запустили второй агрегат Рогунской ГЭС
10:04  Пятое поколение идиотизма. Америка продолжает удивлять, - К.Душенов
09:01  НеБратство братских народов. Доктрина влияния, - Валерий Коровин
08:18  Иран в третий раз нарушил ядерную сделку, - Ф.Селимова
08:09  "Почему у кыргызов 2000 лет назад было государство, а у казахов нет?", - О.Акжигит
07:55  Пиара ради. Кремль и Украина обменялись пленными, - "МК"
07:40  Кто поможет Эрдогану обзавестись ядерным оружием, - А.Куликова
01:21  Сделано в США: насилие, тупость и американская мечта, - Антонио Лорка Сьеро
01:00  Восточный легион: как ВЭФ укрепил отношения России и Азии
00:56  В конфликт Израиля с Ливаном втягивают РФ, - И.Субботин
00:55  Кто из депутатов КырПарламента совмещает госслужбу и бизнес (таблицы)
00:54  Как казахи ополчились против Андрея Малахова, не разобравшись в значении термина "секс-символ", - Н.Даутбек-кызы
00:52  России выгодно присутствие США в Афганистане. Почему движению "Талибан" нельзя было давать шанс, - "НГ"
00:27  Турция и США начали раздел Сирии, - "МК"
00:23  Джучидизм Токаева. И да сгинут манкурты, - С.Малеев
00:21  Авторитаризм с юмором: Зеленский перераспределяет власть на Украине, - И.Кармазин
00:02  Почему пожилые казахи так любят жениться на молоденьких токалках? - Айман Кодар
00:01  Хаджимба на тоненького переизбирается в президенты Абхазии
Воскресенье, 08.09.2019
22:32  Каз-велосипедист Винокуров стал чемпионом мира Ironman во Франции
18:35  Премьер Малайзии хочет создать нейтральный орган для расследования катастрофы МН17
18:16  Казахстанской лесбиянке порвали губу и разбили нос на гей-параде в Амстердаме. Бьют - значит любят?
18:10  Во времена СССР русские женщины портили казахских мужчин, - Айгуль Орынбек
17:40  Экс-спикер КырПарламента Шеримкулов пытается сколотить из кыргызов-"северян" новую партию -"Улуу Журт"
17:34  "Компания Мусы Бажаева за 7,5 млн долларов прибрала к рукам кыргызов-таласцев", - Базарбай Мамбетов
13:18  Уговаривать Западный Казахстан не бунтовать послали главного буржуина Казахстана - старшего зятя страны Кулибаева
12:10  Елбасы скромно уговорил Путина назвать новый байконурский ракетный комплекс "Назарбаев", - "МК"
10:56  Китаец Юньфань признан лучшим сценаристом Венецианского кинофестиваля
10:39  Король Саудовской Аравии назначил на пост министра энергетики своего сына
10:29  19-летняя канадка Андрееску обыграла американского спортвумена Уильямса в финале U.S. Open по теннису
10:06  Глава Центризбиркома России Элла Памфилова избила казахстанского бомжа, заглянувшего к ней на дачу покушать
08:48  Врачи успешно удалили раковую опухоль у императрицы Японии Митико
00:32  Абу-Даби. Хабиб Нурмагомедов задушил Порье и вновь стал чемпионом UFC
Суббота, 07.09.2019
22:24  Кыргызстан стал основным поставщиком угля в Узбекистан
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Дарига Назарбаева лично пытается наладить работу сайта КазСената. Кнопонька запала...
19:06 09.09.2019

Дарига Назарбаева: Необходимо переходить к работе в электронном формате
Дарига Назарбаева обратила внимание коллег, что основным законопроектом осени является проект закона о республиканском бюджете.

На первом заседании Бюро заместитель председателя Сената Бектас Бекназаров проинформировал о поездках сенаторов в регионы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.
Депутаты посетили крупные населенные пункты всех областей страны, а также отдаленные села. В центре внимания сенаторов были вопросы восстановления города Арысь, назначения адресной социальной помощи многодетным матерям, малообеспеченным семьям.

- Все вопросы, поднятые жителями, будут учтены в дальнейшей работе путем внесения поправок в нормы закона или в порядке направления депутатских запросов в соответствующие государственные органы, - сказал Бекназаров.

Глава Сената Дарига Назарбаева обратила внимание коллег, что основным законопроектом осени является проект закона о республиканском бюджете.

- Работу по республиканскому бюджету надо начинать уже сегодня. Также есть ряд законопроектов, которые необходимо принять по реализации предвыборной программы Президента, Послания Главы государства до конца текущего года и сессии, - сказала Назарбаева.

Говоря о дальнейшей автоматизации деятельности Сената она призвала коллег активней пользоваться информационными возможностями и переходить к работе в электронном формате.
По поручению главы Сената официальный сайт палаты был модернизирован. Он ориентирован на взаимосвязь с гражданами, маслихатами и регионами.

- Это обязывает депутатов оперативно реагировать на поступившие в их адрес обращения и предложения, постоянно актуализировать свои странички, - сказала Д. Назарбаева.

Председатель Сената также подчеркнула, что депутаты должны предпринять все меры для того, чтобы определенная главой государства формула власти – "Сильный Президент - влиятельный Парламент - подотчетное Правительство" заработала в полной мере.
- Время требует от нас нового мышления, большей ответственности, - сказала глава Сената.
Дарига Назарбаева также призвала депутатов изменить формат парламентских слушаний. Члены Бюро высказали ряд рекомендаций, как сделать их более результативными. В частности, предложено поднимать резонансные проблемы, приглашать на парламентские слушания представителей общественности, экспертов, делать упор на правоприменительную практику.

- У нас нет права мониторить исполнение законов. Этот вопрос тоже надо обсудить на слушаниях и предложить соответствующую поправку в закон. Мы с вами проводим огромную работу, работаем над каждой точкой, запятой, вносим свои поправки. Но мы не можем отследить, как этот закон дальше работает, мы не знаем, соответствует ли подзаконная база букве закона. Такую практику нужно исключить, - поручила Д. Назарбаева.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568045160
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Н.Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса
- Премьер-Министр РК совершил рабочую поездку в Москву
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 сентября 2019 года №653
- Рабочий график первого президента
- Кадровые перестановки
- Рейтинги Республики Казахстан подтверждены на уровне "ВВВ-/А-3"; прогноз - "Стабильный"
- Коллегия Министерства энергетики по обсуждению Послания Главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 года
- Перестанет ли Казахстан говорить по-русски?
- Министерство юстиции относительно механизма, предусматривающего использование "космо-мониторинга" при контроле за рациональным использованием сельхозземель, сообщает следующее
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  