Монголия может стать транзитером российского газа в Китай

20:46 09.09.2019

"Газпрому" поручено проработать новый маршрут в Поднебесную



Анастасия Башкатова

Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"

9.09.2019



Поставки газа из России в Китай начнутся по "Силе Сибири" в декабре этого года. Событие названо историческим, что неудивительно: договориться с КНР о поставках Россия пыталась целое десятилетие, и теперь мы видим результат совершившейся "сделки века". Следующий этап – проработка западного маршрута. До последнего момента главным западным маршрутом в Китай считалась "Сила Сибири – 2". Но теперь Владимир Путин призвал "Газпром" более детально заняться другим западным маршрутом – транзитом через Монголию.

В понедельник председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер рассказал президенту о перспективах самого крупного проекта этого года – "Силы Сибири". "1 декабря газ, безусловно, будет подан со стороны России на Китай, – сообщил Миллер. – Это будет историческое событие, потому что начнутся поставки от самого крупного экспортера газа в мире самому крупному импортеру". За 30 лет будет поставлен 1 трлн куб. м газа в КНР, добавил он.

Правда, как ранее уточнял вице-премьер Дмитрий Козак, в первые полгода поставки будут производиться в режиме пусконаладки оборудования – без гарантированных объемов. "Поднимаются, конечно, вопросы, чтобы это были гарантированные объемы. Но это невозможно. И не требуется в соответствии с договором", – пояснял он.

Контракт между "Газпромом" и китайской CNPC о поставках газа по так называемому восточному маршруту был подписан в мае 2014 года – спустя примерно 10 лет сложных переговоров. "Сделка века" дала российской стороне надежды на дальнейшее укрепление газового сотрудничества с КНР. В 2015-м было подписано Соглашение об основных условиях трубопроводных поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай по западному маршруту ("Сила Сибири – 2", ранее – "Алтай"). Газ должен поставляться напрямую из России.

Но этот проект тоже был сопряжен с трудностями: нужно было убедить Китай в экономической целесообразности такого маршрута, ведь, как поясняли эксперты, если в восточной части Китая российскому газу альтернативы не было, то на западе он имел доступ, в частности, к туркменскому газу.



Более того, "Сила Сибири – 2" навлекла на себя критику экологов. Они предупреждали, что возможное прохождение газопровода через плато Укок в Республике Алтай угрожает объекту всемирного природного наследия ЮНЕСКО, и призывали выбрать другой маршрут. Впрочем, в марте 2017-го Минприроды сообщало, что проект "Газпрома" не предусматривает прохождение газопровода через Золотые горы Алтая, однако если это произойдет, то не обойдется без экологической экспертизы, передавало РИА Новости.

В понедельник на встрече с президентом Миллер не упомянул именно "Силу Сибири – 2", но сообщил, что российская сторона сейчас изучает с китайскими партнерами возможности поставок по другим маршрутам. В частности, рассматриваются западный маршрут и дальневосточный маршрут с Сахалинского добычного центра.



При этом под западным маршрутом понимается уже нечто иное, чем "Сила Сибири – 2". "Я просил бы вас вернуться к теме, которую мы неоднократно обсуждали и с вами, и с китайскими друзьями. Имею в виду возможность использования ресурсов Иркутской области, Красноярского края. Посмотрите, пожалуйста, еще и на запасы Ямала, чтобы собрать необходимые запасы для этих поставок по западному маршруту на Китай через Монголию", – сказал Путин.



"Знаю, что там маршрут тоже непростой, но предварительное рассмотрение этого вопроса показало, что он вполне реалистичный, и китайские партнеры к этому тоже склоняются", – сообщил президент.

Действительно, примерно год назад на встрече глав КНР, РФ и Монголии Путин заявил, что "монгольские партнеры предложили построить через территорию их страны магистральные нефте- и газопроводы из России в Китай". "Мы в целом поддерживаем, это хорошая идея. Но, безусловно, как всегда в таких случаях, нужно тщательно проработать технико-экономическое обоснование", – сообщал президент РФ.

В сентябре этого года на Восточном экономическом форуме президент Монголии Халтмаагийн Баттулга напомнил, что "президент России выразил поддержку, а председатель КНР обещал изучить предложение Монголии о строительстве газопровода из России в Китай через монгольскую территорию". Как поясняли эксперты, этот маршрут и есть модернизированный вариант "Силы Сибири – 2". И этот вариант тоже можно назвать рискованным. "На мой взгляд, с экономической точки зрения перспектива такого маршрута выглядит не очень привлекательной. Рынок Монголии невелик – при населении в 3 млн человек внутреннее потребление газа там всего 3–3,5 млрд куб. м, – пояснил начальник отдела "БКС Брокер" Нарек Авакян. – Увеличение стран-транзитеров делает проект политически неустойчивым – Монголия получит очевидную выгоду при возникновении споров".

Поэтому еще вопрос – насколько Китаю понравится такая альтернатива. Так что не исключено, что разговоры о Монголии – это своего рода игра Москвы, которая пытается подтолкнуть Пекин.



"Еще в 2012 году Монголия предложила (для прокладки газопровода "Алтай". – "НГ") выгодные и стабильные условия транспортировки газа по автономии Баян-Ольгей с маршрутом короче на 1000 км, что существенно снизило бы стоимость проекта, – напоминает доцент Российского экономического университета Александр Тимофеев. – Для Китая главное – стоимость газа, поэтому переговоры по проекту "Сила Сибири – 2" длятся уже много лет".

Некоторые эксперты, правда, считают, что перспективы у такой дружбы с Монголией вполне хорошие. "Тот факт, что разговоры об активизации проекта ведутся на самом высоком уровне, создает ощущение, что странам удалось достичь взаимопонимания, а возможно, и ряда предварительных решений в рамках Восточного экономического форума", – говорит гендиректор компании "НафтаГаз" Ислам Назаралиев. "С Монголией наверняка уже есть взаимовыгодные договоренности, может быть, даже негласные и неафишируемые", – полагает директор Фонда развития права и медиации ТЭКа Александр Пахомов.