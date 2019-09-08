На Порошенко накопали уже 13 уголовных дел. Будут брать...

00:00 10.09.2019

13 уголовных дел: генпрокурор готов арестовать Порошенко

Генпрокурор Украины ответил на вопрос о возможном аресте Порошенко



Ангелина Мильченко



Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка не исключил, что в будущем будет добиваться ареста бывшего украинского лидера Петра Порошенко. Он отметил, что у него "рука не дрогнет". Ранее сообщалось, что Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах, расследованием которых занимается госбюро. При этом адвокат политика заявлял, что его подзащитный в пяти уголовных делах имеет статус свидетеля.



Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка ответил утвердительно на вопрос журналиста "РБК-Украина", представляет ли он себя человеком, который приходит в Верховную раду и просит об аресте экс-главы Украины Петра Порошенко.



"Не просит, а требует. Нет разницы: бывшие президенты, народные депутаты или кто-то еще. Перед законом все равны. Скажем так, рука не дрогнет из-за кого угодно, кто есть в парламенте", - заявил Рябошапка.



Издание отмечает, что Порошенко - единственный депутат в нынешнем созыве украинского парламента, который ранее был лидером страны.



Ранее парламентарии приняли закон о снятии депутатской неприкосновенности. Изменения, которые будут внесены в конституцию Украины, начнут действовать с января 2020 года.



Однако с принятием документа не все народные избранники согласны. Так, депутат от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Василий Нимченко заявил, что партия будет оспаривать в конституционном суде принятие этого закона. По его словам, он был принят с нарушениями. Однако в президентской партии "Слуга народа" утверждают, что все процедуры выполнены в соответствии с законом, передает РИА "Новости".



Ранее, 6 сентября, стало известно, что экс-замглавы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов собирается добиваться возбуждения новых уголовных дел в отношении Порошенко и его ближайшего окружения.



"У меня есть новый объем информации о ближайшем окружении Порошенко и нотариусах, которые совершали разные сделки, представляли интересы. Я это не могу пока анонсировать. Это будет следующий этап. Это будут новые преступления. Я бы взял еще неделю-две на доработку этого материала", - такой анонс своих действия сделал Портнов в эфире телеканала NewsOne.



Юрист отметил, что уже можно вынести первые подозрения Петру Порошенко по уже заведенным делам, так как для этого нет никаких препятствий.



В пятницу, 6 сентября, пресс-секретарь государственного бюро расследований Анжелика Иванова сообщила, что бывший украинский лидер Петр Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах.



"Сейчас есть 13 уголовных производств, которые расследуются госбюро из-за возможных правонарушений со стороны представителей бывшей власти, в том числе и Петра Порошенко", - приводит слова Ивановой РИА "Новости". Ранее она утверждала, что его фамилия значится в 12 уголовных делах.



При этом представитель госбюро не стала уточнять, в каких конкретно делах фигурирует бывший глава государства.



В то же время, как утверждает адвокат Петра Порошенко Игорь Головань, его подзащитный имеет статус свидетеля в пяти уголовных делах. "Это известное мне пятое уголовное производство, в котором он вызван в качестве свидетеля... Мы знаем, что он является свидетелем, поскольку вызывался как свидетель в пяти производствах", - заявил адвокат.



Между тем, представитель госбюро также отмечала, что Петр Порошенко не явился на допрос 6 сентября. Кроме того, Анжелика Иванова добавила, что госбюро расследований вручило экс-лидеру Украины пять повесток на другие допросы в качестве свидетеля, передает РИА "Новости".



"По состоянию на сейчас есть повестки на допрос Петра Порошенко в уголовных делах государственного бюро расследований на 10, 13, 18, 27 сентября и 3 октября", - рассказала пресс-секретарь. Незадолго до этого она сообщала, что Порошенко не явился и на предыдущий допрос по делу о злоупотреблении властью и должностными полномочиями, который должен был состояться во вторник, 3 сентября.



В пятницу экс-президент страны не явился в госбюро из-за того, что повестка ему была вручена несвоевременно. "В соответствии с законом, повестка вручается за три дня до даты явки. В соответствии с тем же кодексом, первый день не учитывается. Я посчитал - если повестка датирована третьим числом, а вызов на шестое число, трехдневный срок нарушается... Это уважительная причина неявки", - пояснил адвокат бывшего главы государства.



По его словам, допрос должен был состояться по делу о вмешательстве в работу судей.