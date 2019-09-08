Мигранты оккупировали всю Европу, кроме элитных курортов

00:04 10.09.2019

Почему на Западе остаются места, до сих пор негласно закрытые для "инокультурного вторжения"



ЭДВАРД ЧЕСНОКОВ



На испанской Ибице тепло и солнечно, лагерей для беженцев нет. Но для среднего российского (или бедного французского) работяги дороговато...



Сезон отпусков закончен, россияне возвращаются из Европы (куда "на летние воды" ездили со времен Достоевского). И привозят неожиданное впечатление. Вроде бы там повсюду наплыв мигрантов, сама канцлер ФРГ Ангела Меркель еще в 2015 году заявляла: "Беженцам тут рады!" И сейчас этих "новых европейцев" можно увидеть везде… кроме дорогих курортов. В элитном немецком Баден-Бадене, на роскошных итальянских островах Искья и Капри, на Лазурном Берегу Франции в Антибе тишь да благодать. А в турцентрах попроще наподобие Неаполя толпы личностей, готовых подрезать сумку...



Выходит, "открытость и толерантность" работают не везде? Звоним эксперту по межнациональным отношениям в Европе, автору романа "Мечеть Парижской Богоматери" (антиутопии о тихой оккупации Старого Света радикальными исламистами) Елене Чудиновой.



- Во Франции есть меткое выражение, которое на русский перевести непросто: "левая (по-нашему говоря, либеральная) черная икра". Это блюдо с бокалом шампанского - самый изысканный завтрак. И есть целая социальная прослойка, которая с такой трапезы начинает свой день: финансисты, системные политики, медиаэксперты - одним словом, элита, - сказала "Комсомолке" Елена Чудинова. - Они любят рассказывать: если на вашей лестничной площадке по отдельным религиозным праздникам режут барана, то это культурная традиция, которую надо уважать. Кто против - ксенофоб и фашист!



Однако сами эти элиты живут в особняках, близ которых почему-то никто никого не режет, - продолжает Чудинова. - Такое двоемыслие европейские начальники считают нормой. Для простых людей - постоянный наплыв мигрантов без какой-либо интеграции. Для элит - черная икра на завтрак, вечером - выступление на ТВ, чтобы снова напомнить плебсу, как важно быть толерантным, а в выходной - дорогой курорт, где чужих не бывает.



Похожая ситуация и в ФРГ. Впрочем, эксперт "КП" по Германии, выпускник Университета Пассау Андрей Шмидт уверен: какого-либо заговора здесь тоже искать не стоит.



- В ФРГ за размещение беженцев отвечают региональные власти. Они обязаны предоставить "новым немцам" место в спецлагере для мигрантов. Который еще надо создать. Есть в деревне пустая школа - ее и переделываем под общежитие, - отмечает Шмидт. - То есть центр размещения мигрантов проще всего устроить там, где много пустой и дешевой недвижимости. Очевидно, что в Баден-Бадене, Гармиш-Партенкирхене и прочих элитных курортах таковой просто нет. В итоге неблагополучные районы из-за притока мигрантов постепенно превращаются в гетто. А богатые по-прежнему свободны от засилья "приезжих".



...вот и приходится проводить каникулы в замусоренном Париже. В компании таких вот "новых европейцев", которых охотно пускают на центральные улицы... но не в дорогие дома.