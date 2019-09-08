 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 10.09.2019
00:08  Казахское общество: ложные ценности, утраченные ориентиры, - Д.Кадыржанов
00:05  США в 2017 году тайно вывезли из РФ своего шпиона - агента в российском правительстве, - CNN
00:04  Мигранты оккупировали всю Европу, кроме элитных курортов
00:00  На Порошенко накопали уже 13 уголовных дел. Будут брать...
Понедельник, 09.09.2019
21:40  Большинство госпредприятий в Таджикистане убыточны, - уверяет ВБ
20:46  Монголия может стать транзитером российского газа в Китай
19:06  Дарига Назарбаева лично пытается наладить работу сайта КазСената. Кнопонька запала...

18:56  КырМотри. Свояченица Кырпремьера Сабырбекова подала в суд на депутатку Строкову
17:55  Жесткая "мягкая сила" Китая. Что такое "Революция Конфуция"? - Д.Седов
17:45  Китай отбирает у Африки ослов - и делает из них желатин, - жжот Neue Zurcher Zeitung
17:44  Ставка Путина на алжирских генералов, - Le Monde
16:24  Миллер обещает Путину начать качать рос-газ в Китай по "Силе Сибири" уже в декабре
15:23  Правовой нигилизм и мракобесие: куда идет казахстанское общество? - Ж.Асылбеков
15:17  Перестанет ли Казахстан говорить по-русски? - САМ
14:49  Тот, кто придумал Евросоюз, придумал и нашествие "приезжих", - Дарья Асламова
13:35  Предприниматели-мукомолы Казахстана переносят бизнес в Узбекистан
12:33  Выделили секрет: в Эстонии нашли тайную военную базу США
12:31  Хазарейцы: заблудшие в Афганистане воины Чингисхана
12:29  Оккупированные Штаты Америки, - Мих.Хазин
12:16  Яйца дракона. Новый этап глобального китайского проекта, - М.Делягин
11:57  КазБуржуин Э.Огай ("Казахмыс") продает особняк в Лос-Анджелесе за $30 млн
11:50  Впервые в истории Казахстана журналисту (Е.Кузнецовой) возмещен моральный вред за незаконный приговор
11:40  В Таджикистане торжественно запустили второй агрегат Рогунской ГЭС
10:04  Пятое поколение идиотизма. Америка продолжает удивлять, - К.Душенов
09:01  НеБратство братских народов. Доктрина влияния, - Валерий Коровин
08:18  Иран в третий раз нарушил ядерную сделку, - Ф.Селимова
08:09  "Почему у кыргызов 2000 лет назад было государство, а у казахов нет?", - О.Акжигит
07:55  Пиара ради. Кремль и Украина обменялись пленными, - "МК"
07:40  Кто поможет Эрдогану обзавестись ядерным оружием, - А.Куликова
01:21  Сделано в США: насилие, тупость и американская мечта, - Антонио Лорка Сьеро
01:00  Восточный легион: как ВЭФ укрепил отношения России и Азии
00:56  В конфликт Израиля с Ливаном втягивают РФ, - И.Субботин
00:55  Кто из депутатов КырПарламента совмещает госслужбу и бизнес (таблицы)
00:54  Как казахи ополчились против Андрея Малахова, не разобравшись в значении термина "секс-символ", - Н.Даутбек-кызы
00:52  России выгодно присутствие США в Афганистане. Почему движению "Талибан" нельзя было давать шанс, - "НГ"
00:27  Турция и США начали раздел Сирии, - "МК"
00:23  Джучидизм Токаева. И да сгинут манкурты, - С.Малеев
00:21  Авторитаризм с юмором: Зеленский перераспределяет власть на Украине, - И.Кармазин
00:02  Почему пожилые казахи так любят жениться на молоденьких токалках? - Айман Кодар
00:01  Хаджимба на тоненького переизбирается в президенты Абхазии
Воскресенье, 08.09.2019
22:32  Каз-велосипедист Винокуров стал чемпионом мира Ironman во Франции
18:35  Премьер Малайзии хочет создать нейтральный орган для расследования катастрофы МН17
18:16  Казахстанской лесбиянке порвали губу и разбили нос на гей-параде в Амстердаме. Бьют - значит любят?
18:10  Во времена СССР русские женщины портили казахских мужчин, - Айгуль Орынбек
17:40  Экс-спикер КырПарламента Шеримкулов пытается сколотить из кыргызов-"северян" новую партию -"Улуу Журт"
17:34  "Компания Мусы Бажаева за 7,5 млн долларов прибрала к рукам кыргызов-таласцев", - Базарбай Мамбетов
13:18  Уговаривать Западный Казахстан не бунтовать послали главного буржуина Казахстана - старшего зятя страны Кулибаева
12:10  Елбасы скромно уговорил Путина назвать новый байконурский ракетный комплекс "Назарбаев", - "МК"
10:56  Китаец Юньфань признан лучшим сценаристом Венецианского кинофестиваля
10:39  Король Саудовской Аравии назначил на пост министра энергетики своего сына
10:29  19-летняя канадка Андрееску обыграла американского спортвумена Уильямса в финале U.S. Open по теннису
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
США в 2017 году тайно вывезли из РФ своего шпиона - агента в российском правительстве, - CNN
00:05 10.09.2019

Не хранит тайны: США вывезли шпиона из России из-за Трампа
США вывезли из России своего ценного шпиона из-за Трампа

США в ходе секретной миссии в 2017 году вывезли из России высокопоставленного агента в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных источников в американской администрации. Решение об эвакуации было принято из-за опасений, что президент США Дональд Трамп небрежно обращается с секретными сведениями. В частности, согласно публикациям в прессе, он сообщил сведения об американской агентуре в Сирии главе МИД Сергею Лаврову, когда принимал последнего в Белом доме.

Вашингтон в 2017 году благополучно эвакуировал из России работавшего в интересах США агента - об этом сообщил CNN со ссылкой на нескольких представителей в администрации президента Дональда Трампа.

Согласно этим сведениям, решение о вывозе шпиона было принято в связи с опасениями, что сам президент США, а также работавшие с ним чиновники не слишком аккуратно обращаются с секретными документами.

Поводом послужила встреча Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком, в беседе с которыми американский лидер упомянул, что он получил от Израиля некоторую информацию об исламистах в Сирии. Эта информация появилась на страницах The Washington Post, хотя конкретные источники не назывались.

По версии WP, Трамп, сообщив секретные сведения, поставил под удар собственного информатора в Сирии. При этом в статье отмечается, что источник США на месте не давал Вашингтону права передавать информацию представителям третьих государств.

Правда, следует отметить, что Герберт Макмастер, занимавший на тот момент позицию советника президента США по национальной безопасности, опроверг содержание статьи.

Как констатирует CNN, представители ЦРУ после публикации WP приняли решение вывести своего агента из России. Подобные случаи происходят, когда страна, завербовавшая того или иного шпиона, понимает, что ему грозит опасность.

Директор по связям с общественностью ЦРУ Бриттани Брэмелл заявила, что данные CNN являются ошибочными предположениями. Представитель госсекретаря Майка Помпео от комментариев отказался. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам назвала сообщения CNN "не только неверными, но способными поставить под угрозу жизнь".

Во времена позднего СССР самым высокопоставленным агентом, работавшим на США, был дипломат Александр Огородник, сотрудник управления по планированию внешнеполитических мероприятий МИД СССР. Разоблаченный советскими спецслужбами, он покончил с собой во время задержания в 1977 году.

Последний громкий шпионский скандал вспыхнул между Россией и США во времена президентства Барака Обамы в 2010 году. В США была разоблачена сеть "спящих агентов", которые были впоследствии обменены на четырех россиян, шпионивших на США в России (в том числе Игоря Сутягина). Российская разведка понесла ощутимую потерю: ФБР раскрыло глубоко законспирированную и укорененную группу сотрудников, которая занималась добычей информации о внешней политике США и восприятии американцами внешней политики России.

Как оказалось, нелегалов сдал полковник СВР Александр Потеев, которого не смогла вовремя раскрыть контрразведка - она не заметила, что накануне предательства сын полковника спешно уехал в США, где уже давно жили дочь и жена разведчика.

Российское руководство с легкостью признало в провалившихся разведчиках граждан России. С ними оперативно встретился Владимир Путин и, по собственному признанию, спел с ними песню "С чего начинается Родина", а также пообещал позаботиться, чтобы они хорошо устроились.

Стоит отметить, что Трамп не слишком любит выслушивать долгие брифинги и вообще не в ладах с разведсообществом.

Одной из высших точек напряжения диалог Трампа и разведсообщества достиг в июле 2018 года - после саммита с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки. По его итогам глава Белого дома сообщил, что, несмотря на заявления разведки о "вмешательстве" Москвы, он доверяет президенту РФ. Эти слова вызвали в США настоящий скандал - на основании этих заявлений противники Трампа сделали выводы, что он не верит собственной разведке.

Из-за резкой критики, которая встретила его дома, Трамп был вынужден дезавуировать свои высказывания: "Я принимаю выводы разведки, что было вмешательство [России]... И не было никакого сговора [с Россией]", - так Трамп говорил уже буквально на следующий день после встречи с Путиным.

Президент США считает, что американские разведагенства - это часть так называемого "глубинного государства", которое служит щитом для тайной политической элиты США. Термин "глубинное государство" (derin devlet) пришел в английский язык из турецкого, где использовался для обозначения параллельного государства, состоявшего из сотрудников спецслужб, армейских и полицейских чинов.

Во время одной из дискуссий в Институте Аспена (Вашингтон) в 2018 году бывший шеф ЦРУ Майкл Хайден предположил, что подобные взгляды Трампа отражают определенные настроения американского общества - разведка в связи со своей тайной деятельностью порождает различные конспирологические теории.

Источник - Газета.Ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568063100
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Н.Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса
- Премьер-Министр РК совершил рабочую поездку в Москву
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 сентября 2019 года №653
- Рабочий график первого президента
- Кадровые перестановки
- Рейтинги Республики Казахстан подтверждены на уровне "ВВВ-/А-3"; прогноз - "Стабильный"
- Коллегия Министерства энергетики по обсуждению Послания Главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 года
- Перестанет ли Казахстан говорить по-русски?
- Министерство юстиции относительно механизма, предусматривающего использование "космо-мониторинга" при контроле за рациональным использованием сельхозземель, сообщает следующее
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  