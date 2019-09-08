США в 2017 году тайно вывезли из РФ своего шпиона - агента в российском правительстве, - CNN

00:05 10.09.2019

Не хранит тайны: США вывезли шпиона из России из-за Трампа

США вывезли из России своего ценного шпиона из-за Трампа



США в ходе секретной миссии в 2017 году вывезли из России высокопоставленного агента в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных источников в американской администрации. Решение об эвакуации было принято из-за опасений, что президент США Дональд Трамп небрежно обращается с секретными сведениями. В частности, согласно публикациям в прессе, он сообщил сведения об американской агентуре в Сирии главе МИД Сергею Лаврову, когда принимал последнего в Белом доме.



Вашингтон в 2017 году благополучно эвакуировал из России работавшего в интересах США агента - об этом сообщил CNN со ссылкой на нескольких представителей в администрации президента Дональда Трампа.



Согласно этим сведениям, решение о вывозе шпиона было принято в связи с опасениями, что сам президент США, а также работавшие с ним чиновники не слишком аккуратно обращаются с секретными документами.



Поводом послужила встреча Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком, в беседе с которыми американский лидер упомянул, что он получил от Израиля некоторую информацию об исламистах в Сирии. Эта информация появилась на страницах The Washington Post, хотя конкретные источники не назывались.



По версии WP, Трамп, сообщив секретные сведения, поставил под удар собственного информатора в Сирии. При этом в статье отмечается, что источник США на месте не давал Вашингтону права передавать информацию представителям третьих государств.



Правда, следует отметить, что Герберт Макмастер, занимавший на тот момент позицию советника президента США по национальной безопасности, опроверг содержание статьи.



Как констатирует CNN, представители ЦРУ после публикации WP приняли решение вывести своего агента из России. Подобные случаи происходят, когда страна, завербовавшая того или иного шпиона, понимает, что ему грозит опасность.



Директор по связям с общественностью ЦРУ Бриттани Брэмелл заявила, что данные CNN являются ошибочными предположениями. Представитель госсекретаря Майка Помпео от комментариев отказался. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам назвала сообщения CNN "не только неверными, но способными поставить под угрозу жизнь".



Во времена позднего СССР самым высокопоставленным агентом, работавшим на США, был дипломат Александр Огородник, сотрудник управления по планированию внешнеполитических мероприятий МИД СССР. Разоблаченный советскими спецслужбами, он покончил с собой во время задержания в 1977 году.



Последний громкий шпионский скандал вспыхнул между Россией и США во времена президентства Барака Обамы в 2010 году. В США была разоблачена сеть "спящих агентов", которые были впоследствии обменены на четырех россиян, шпионивших на США в России (в том числе Игоря Сутягина). Российская разведка понесла ощутимую потерю: ФБР раскрыло глубоко законспирированную и укорененную группу сотрудников, которая занималась добычей информации о внешней политике США и восприятии американцами внешней политики России.



Как оказалось, нелегалов сдал полковник СВР Александр Потеев, которого не смогла вовремя раскрыть контрразведка - она не заметила, что накануне предательства сын полковника спешно уехал в США, где уже давно жили дочь и жена разведчика.



Российское руководство с легкостью признало в провалившихся разведчиках граждан России. С ними оперативно встретился Владимир Путин и, по собственному признанию, спел с ними песню "С чего начинается Родина", а также пообещал позаботиться, чтобы они хорошо устроились.



Стоит отметить, что Трамп не слишком любит выслушивать долгие брифинги и вообще не в ладах с разведсообществом.



Одной из высших точек напряжения диалог Трампа и разведсообщества достиг в июле 2018 года - после саммита с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки. По его итогам глава Белого дома сообщил, что, несмотря на заявления разведки о "вмешательстве" Москвы, он доверяет президенту РФ. Эти слова вызвали в США настоящий скандал - на основании этих заявлений противники Трампа сделали выводы, что он не верит собственной разведке.



Из-за резкой критики, которая встретила его дома, Трамп был вынужден дезавуировать свои высказывания: "Я принимаю выводы разведки, что было вмешательство [России]... И не было никакого сговора [с Россией]", - так Трамп говорил уже буквально на следующий день после встречи с Путиным.



Президент США считает, что американские разведагенства - это часть так называемого "глубинного государства", которое служит щитом для тайной политической элиты США. Термин "глубинное государство" (derin devlet) пришел в английский язык из турецкого, где использовался для обозначения параллельного государства, состоявшего из сотрудников спецслужб, армейских и полицейских чинов.



Во время одной из дискуссий в Институте Аспена (Вашингтон) в 2018 году бывший шеф ЦРУ Майкл Хайден предположил, что подобные взгляды Трампа отражают определенные настроения американского общества - разведка в связи со своей тайной деятельностью порождает различные конспирологические теории.