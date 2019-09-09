Сборная РФ по футболу с трудом одолела Казахстан - 1:0

06:49 10.09.2019

Александр Бубнов: "Не забей Фернандес в конце, разговоров о заменах Черчесова было бы гораздо больше"



Постоянный эксперт Sportbox.ru прокомментировал итоги отборочного матча чемпионата Европы Россия - Казахстан (1:0).



Александр Бубнов

После разгрома сборной Казахстана в гостях, казалось, что и в Калининграде команда Станислава Черчесова должна доминировать. Но соперник сделал должные выводы, максимально осложнив задачу хозяевам. Казахстанцы построили очень плотную оборону с тремя центральными защитниками, при этом даже не помышляли о контригре. Такую массированную линию защиты всегда трудно пройти, а наши к тому же не смогли взвинтить темп, действовали в комфортном для обороняющихся темпе.

Почему так? Полагаю, где-то имел место недонастрой. Дела в отборочной группе складываются хорошо, в середине недели была добыта важная победа в Шотландии, а первый матч с нынешним оппонентом получился проходным. Но Казахстан перестроился и полностью сконцентрировался на задаче не пропустить. Вторая причина: Черчесов в определенном смысле не угадал со стартовым составом. Черышеву не хватало пространства на фланге, Миранчуку - опыта игры на этой позиции, он чаще искал позицию на поле, чем обострял. А ведь активные фланги, использование всей ширины атаки, очень важно при взламывании плотной обороны.



Россия - Казахстан - 1:0. Гол и лучшие моменты

Моменты у ворот Казахстана время от времени возникали, но остроты сильно недоставало, несмотря на то, что после перерыва россияне стали действовать гораздо активнее. Черчесов рано провел все три замены, сделав ставку на проверенных исполнителей, приносивших его команде пользу прежде. В итоге Россия добилась победы, но благодаря стандарту. Не забей Марио Фернандес с подачи Головина на 89-й минуте, разговоров о заменах тренерского штаба было бы куда больше. При столь пассивной игре соперника в атаке и большом количестве игроков в штрафной, было бы логично выставить второго форварда, можно даже третьего, и нет никакого смысла играть в два опорника.

Тем не менее Россия добилась непростой победы и де-факто гарантировала себе путевку на Евро, второе место наша команда уже не упустит. В такой ситуации особенно важно экспериментировать, совершенствовать игру в атаке и продолжать прогрессировать.