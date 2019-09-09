Трамп и Рухани готовы к закулисным переговорам, - И.Субботин

07:31 10.09.2019

Израиль встревожен перспективой диалога между Ираном и США

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

9.09.2019



Американцы считают, что именно от верховного аятоллы Али Хаменеи зависит решение о контактах иранского руководства с Трампом. Фото с сайта www.leader.ir

Подготовка к ожидающейся встрече президентов США и Ирана Дональда Трампа и Хасана Рухани завершена, уверены представители израильского разведсообщества. Об этом пишет Haaretz. Возможно, американская сторона по своим каналам уже сделала соответствующее предложение Тегерану. В качестве наиболее подходящего варианта называют встречу с глазу на глаз на полях Генассамблеи ООН в конце сентября. Впрочем, в Вашингтоне обращают внимание на то, что состоятся переговоры или нет, зависит от верховного лидера Исламской Республики.



Уверенность в том, что США и Иран все-таки проведут переговоры на самом высоком уровне, у израильтян появилась после беседы израильского премьера Биньямина Нетаньяху с главой Пентагона Марком Эспером.

Встреча состоялась некоторое время назад в Великобритании. Поездку главы правительства в Соединенное Королевство израильские СМИ называют молниеносной и считают ее признаком боязни, что Трамп и Рухани смогут договориться о чем-то таком, что не понравится еврейскому государству. Сами американские официальные лица посылают однозначные сигналы о готовности к переговорам. Эспер, к примеру, отмечал: "Кажется, что Иран движется к тому, чтобы мы могли переговорить, и, надеюсь, все будет именно так".

Накануне в эфире телеканала ABC News госсекретарь Майкл Помпео подтвердил: администрация президента США намерена провести консультации с Ираном. "Президент Трамп заявлял, что он готов встретиться с президентом Рухани без предварительных условий", – напомнил глава Госдепа. На вопрос о том, могут ли президенты встретиться в Нью-Йорке в конце сентября, Помпео ответил: "Я не могу сказать. От аятоллы (имеется в виду верховный аятолла Али Хаменеи. – "НГ") зависит, будет ли принято верное решение относительно курса страны". А вот в эфире Fox News шеф американской дипломатии отметил: "Президент Трамп решит, следует ли встречаться, в зависимости от того, будет ли, по его мнению, возможность добиться позитивных для американцев результатов".



Европейские союзники США поддерживают идею встречи. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости организовать переговоры между лидерами США и Ирана. Париж – впрочем, как и другие столицы ЕС – добивается, чтобы Тегерану позволили продавать некоторые объемы нефти в обмен на ряд серьезных обязательств. В частности, было предложение разрешить Исламской Республике реализовывать около 700 тыс. барр. нефти в сутки и предоставить ей кредит в размере около 15 млрд долл. Вероятно, Россия – как один из подписантов "ядерной сделки" 2015 года – тоже бы поддержала переговоры между президентами в Нью-Йорке, если бы они состоялись. Москве часто приходится выполнять роль "пересказчика" позиции Тегерана на тех площадках, к которым у него нет доступа.

Опасения Израиля вполне понятны, особенно с учетом того, что, по словам инсайдеров, Трамп стал менее восприимчив к советам человека с наиболее "ястребиной" в Белом доме позицией в отношении Ирана. Речь – о помощнике президента по национальной безопасности Джоне Болтоне, который накануне из-за разногласий со своим шефом едва не лишился доступа к ряду брифингов. Да и поведение президента США не поддается прогнозированию. "Трамп, конечно, может и признать Иерусалим с Голанскими высотами, и выйти из иранского ядерного соглашения, но на следующий день он также может подписать соглашение с Ираном, которое скажется отрицательно на Израиле", – пишет Jerusalem Post.

"Трудно говорить о том, что будет до конца сентября, но неизменной остается как раз непредсказуемость Трампа, – заявила "НГ" научный сотрудник НИУ "Высшая школа экономики" Юлия Свешникова. – В Иране на этот счет есть два полярных мнения. Первое – это теория заговора: якобы Трамп имеет какой-то очень сложный план в отношении Ирана. Второе – Трамп не особо понимает, что делает". Эксперт ставит под сомнение, что в Тегеране кто-то захочет организовывать встречу с президентом США: ее выгода слишком неочевидна. Любой намек на закулисные переговоры между Трампом и Рухани вызывает большое возмущение в иранском истеблишменте, обращает внимание аналитик.



"Вашингтон не одобряет и инициативу Макрона по поводу кредитной линии Ирану, – отмечает Свешникова. – Так о чем вообще говорить тогда при личной встрече? Позиция Ирана заключается в следующем: когда США вернутся в СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий, "ядерная сделка". – "НГ"), тогда можно будет говорить о чем-то еще. Одно дело – согласиться ограничить ядерную программу, которая и так не преследовала цели получить ядерное оружие. Другое дело – "сдать" свое влияние и ракетную мощь. На это Иран не пойдет".

Тем временем Иран продолжает сокращать свои обязательства в рамках "ядерной сделки". В минувшие выходные Тегеран приступил к третьему этапу отказа от пунктов соглашения. Несмотря на то что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжает отслеживать всю деятельность Исламской Республики по СВПД, шансы на сохранение сделки – в нынешних условиях – чрезвычайно малы. Есть ощущение, что без предварительных условий встретиться не получится.