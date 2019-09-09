Мировой энергетикой будет управлять саудовский принц, - А.Комраков

07:33 10.09.2019 Почему уволили визави Александра Новака



Анатолий Комраков

9.09.2019



Саудовская Аравия предприняла резкий шаг по достижению своих национальных проектов, отправив в отставку прежнего министра энергетики и назначив на эту должность члена королевской семьи. Предыдущему чиновнику, по мнению аналитиков, поставили в вину невыполнение плана по достижению цены нефти в 80 долл. за баррель. При такой цене Саудовская Аравия могла бы провести крупнейшее в мире первичное размещение акций (IPO) своей государственной нефтяной компании, получив деньги на реализацию амбициозных проектов.

Вместо Халида аль-Фалиха министром энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии впервые в истории страны назначен член королевской семьи, сын короля принц Абдулазиз бин Салман. У министра энергетики РФ Александра Новака и России в целом не просто поменялся визави на переговорах по нефти в ОПЕК+. В стремлении увеличить стоимость своей главной нефтяной компании саудиты предпримут все меры, чтобы поднять цену на нефть. В том числе не исключено, что они захотят ужесточить требования к партнерам по ОПЕК+ по сокращению добычи, а это грозит России дополнительными потерями экспортной выручки.

Принц далеко не новичок в этом бизнесе, в качестве госминистра по вопросам энергетики принимал участие в переговорах по соглашению ОПЕК+. Первые комментарии по его назначению были успокаивающие, мол, он не внесет серьезных изменений в нефтяную политику страны (об этом говорил, например, генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо).

Однако сам назначенец сделал заявление, всколыхнувшее рынок. По его словам, страна намерена провести IPO государственного нефтяного гиганта Saudi Aramco "как можно быстрее". Это крупнейшая нефтегазовая компания мира, она добывает около 10 млн барр. в сутки (то есть на нее приходится практически вся нефтедобыча страны). Власти Саудовской Аравии (СА) уже давно хотят получить около 100 млрд долл. от размещения 5% акций компании (то есть они исходят из ее общей стоимости в 2 трлн). Но такая оценка рынку не кажется справедливой на фоне цены на нефть, которая на новостях о спаде в мировой экономике и сокращении спроса стремится уйти ниже 60 долл. за баррель (см. "НГ" от 08.08.19).

По словам источников Dow Jones, Saudi Aramco планирует разделить IPO на два этапа. В ходе первого акции компании уже в 2019 году будут размещены на бирже в Саудовской Аравии (участие в листинге смогут принять как местные, так и иностранные инвесторы, объем размещения на этом этапе может составить до 50 млрд долл). Международный этап пройдет в 2020 или 2021 году, пока приоритетным местом для него называют Токио.

Компания проводит встречи с банками и, как сообщают СМИ, уже выбрала нового организатора IPO. Это IPO называют центральным элементом экономических преобразований Саудовской Аравии, направленных на привлечение иностранных инвестиций и диверсификацию доходов.

Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что Saudi Aramco решила ускориться на фоне успешной дебютной продажи облигаций компании в апреле, в ходе которой она привлекла 12 млрд долл., а также в связи с ослаблением международного давления на Саудовскую Аравию после убийства в октябре прошлого года саудовского оппозиционного журналиста Джамала Хашогги.

Новый министр предложил быть оптимистами и не зацикливаться на торговых войнах между США и Китаем. "Я фундаментально оптимист", – подчеркнул принц. Он призвал не беспокоиться о прогнозах по поводу ухудшения спроса на нефть в связи с замедлением мировой экономики. Он также заявил, что Саудовская Аравия ориентируется не на определенные цены на нефть, а на стабильность мировой экономики. Он заверил, что Эр-Рияд привержен сотрудничеству с нефтепроизводителями внутри и вне ОПЕК для достижения баланса на рынках нефти. "Королевство привержено сотрудничеству с другими производителями внутри и вне ОПЕК для обеспечения стабильности и баланса мировых нефтяных рынков", – сказал министр на полях 24-го Всемирного энергетического конгресса в столице ОАЭ Абу-Даби.

В Кремле не комментируют, может ли уход аль-Фалиха сказаться на сделке РФ с ОПЕК. Уход "отдельного министра" вряд ли способен повлиять на общую политическую волю Москвы и Эр-Рияда, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что ведется подготовка к визиту Владимира Путина в Саудовскую Аравию. "Мы рассчитываем, что визит будет успешным", – сказал представитель Кремля.

По словам Абдулазиза бин Салмана, во время визита в октябре будет подписано большое количество соглашений. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд оценивает этот визит самым серьезным образом, сказал он. "Мы создаем более сильный, устойчивый и гораздо более всеобъемлющий альянс с Россией. Мы говорим об устойчивом, вечном альянсе", – сказал министр.

Как известно, Саудовская Аравия является одним из крупнейших производителей нефти в мире, и вместе с Россией она выступает лидером действующего с начала 2017 года соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи. Обновленное соглашение действует до конца марта 2020 года, все страны – участницы соглашения должны снизить добычу на 1,2 млн барр. в сутки к уровню октября 2018 года. Основные квоты по сокращению приходятся на Россию и Саудовскую Аравию (228 тыс. и 322 тыс. барр. в сутки соответственно).

Эксперты "НГ" подтверждают, что Саудовская Аравия для успеха IPO Saudi Aramco хотела бы поднять цены гораздо выше нынешнего уровня в 60 долл. за баррель (кстати, на новостях о назначении цена фьючерса на нефть марки Brent выросла до 62 долл., тогда как месяц назад, например, она составляла 58,6 долл.). Однако бурный рост добычи в США (а в понедельник там объявили о достижении уровня в 13 млн барр. в день) препятствует достижению цели за счет самоограничения в рамках ОПЕК+. Так как Россия верстает бюджет практически исходя из цены в 40 долл., то есть в два раза ниже бюджетных ориентиров саудитов, ей нет резона брать на себя дополнительные обязательства по сокращению.

"Чтобы в рамках подготовки к IPO поднять цены на нефть на мировом рынке, Саудовская Аравия уменьшала добычу нефти больше, чем от нее требует соглашение ОПЕК+, еще с начала 2019 года. Но из-за того, что США продолжают увеличивать добычу сланцевой нефти, усилия саудитов не приводили к существенному повышению мировых цен на нефть. Вероятно, невозможность решить эту проблему и стала одним из поводов для смены министра нефти, – сказал "НГ" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

По его мнению, перед новым министром саудовские руководители наверняка поставят задачу создать более благоприятные условия для проведение IPO, он должен будет сделать что-то, чтобы цены на нефть увеличились. Но у министра ограниченные возможности. "В отличие от высшего руководства королевства, которое может спровоцировать политическую или военную напряженность в странах региона (в отношениях с Ираном, например), министр нефти имеет ограниченный набор инструментов для давления на мировые цены, – говорит Юшков. – Главным таким инструментом является соглашение ОПЕК+. Стоит ожидать, что новый министр активизирует давление на остальных участников соглашения с целью убедить их в необходимости сократить добычу нефти. Но другие участники ОПЕК+ вряд ли согласятся, так как нынешний порядок цен их устраивает. Россия верстает бюджет в коридоре 40–50 долл. за баррель и резона сокращать добычу у нас нет. Поэтому смена министра нефти вряд ли что-то даст Саудовской Аравии".

Директор офиса продаж "БКС Брокер" Вячеслав Абрамов считает, что стремление ускориться с проведением IPO связано с осознанием того факта, что в будущем цены на нефтепродукты не будут высокими, соответственно сейчас есть возможность выручить больше средств.

"В последние месяцы план по сокращению добычи ОПЕК+ существенно перевыполнялся, объем добычи нефти был гораздо ниже от предельного значения", – говорит финансовый директор VR_Bank Роман Ромашевский. При этом например в мае на Саудовскую Аравию приходилось более 90% перевыполнения: из общего объема в 540 тыс. барр около 500 тыс. – это "вклад" Саудовской Аравии. "В свете предстоящего IPO скорее всего потребуется рост выручки, который можно достичь либо ростом объема в натуральном выражении (что позволяет текущий запас прочности по сделке ОПЕК+), либо за счет роста цен (что возможно при дальнейшем взаимном сокращении объемов добычи, в первую очередь за счет других стран), – говорит Ромашевский. – В краткосрочном периоде проще будет нарастить добычу в рамках текущих соглашений, но в перспективе 6-12 месяцев более приемлемым кажется вариант со снижением взаимных обязательств стран-участниц сделки. В любом случае, последствия для РФ могут быть позитивными. С учетом традиционного пика бюджетных расходов в 4 квартале, повышение цен на нефть поможет избежать излишнего ослабления рубля". Источник - ng.ru

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