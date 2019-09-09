Наказание педофилам ужесточат в Казахстане сразу 6 законами

08:49 10.09.2019

Планируется принятие 6 законов по ужесточению наказания ряда тяжких преступлений против личности.



На заседании правительства РК первый заместитель премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов представил план по реализации Послания главы государства народу Казахстана "Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана", передает корреспондент Zakon.kz.



- Для реализации Послания главы государства "Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана" разработан проект Общенационального плана мероприятий. Проект состоит из 81 мероприятия по 5 направлениям, - сообщил глава ведомства.



Одно из направлений касается обеспечения прав и безопасности граждан.

В рамках него будет реализовано 15 мероприятий по улучшению качества выносимых судебных решений, апробированию системы "Цифровая аналитика судебной практики", реорганизации работы Комитета административной полиции на основе передового международного опыта.



- Планируется принятие 6 законов по ужесточению наказания ряда тяжких преступлений против личности - сексуальное насилие, педофилию, распространение наркотиков, торговлю людьми, бытовое насилие против женщин, браконьерству, административной юстиции, введению антикоррупционных мер, повышению гарантий защиты прав граждан. До конца 2020 года будет принята в новой редакции Концепция развития Вооруженных Сил и воинских формирований, - проинформировал министр.



Оксана Скибан, Нур-Султан