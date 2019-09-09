КазОбраз. Ректора КарГУ подозревают в даче взятки $5 тыс главе АО "Фонд науки" МОН РК

09:46 10.09.2019

Ректора КарГУ подозревают в даче взятки

Его подозревают в даче взятки 5 тыс. долларов председателю правления АО "Фонд науки" МОН РК.



Ректора Карагандинского государственного университета им.Букетова подозревают в даче взятки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции.

Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции начато досудебное расследование в отношении ректора Карагандинского государственного университета имени Букетова.



- Он подозревается в даче взятки председателю правления АО "Фонд науки" МОН РК в сумме 5 тыс. долларов США за положительное решение вопроса о финансировании научных проектов и общее покровительство, - говорится в сообщении.



Вместе с тем, как сообщалось ранее, расследование по факту получения взятки председателем правления АО "Фонд науки" продолжается.

Окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесен судом.