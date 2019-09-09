|В Узбе перепрофилирован Комитет по делам религий. В руководство всунута апашка Дилбар Гуломова
10:12 10.09.2019
Дилбар Гуломова назначена замглавы Комитета по делам религий
Заместителем председателя Комитета по делам религий назначена Дилбар Гуломова, в начале 2000-х занимавшая пост вице-премьера - главы Комитета женщин. Ранее Комитету по делам религий определили новые задачи.
Дилбар Мухамедхановна Гуломова назначена заместителем председателя Комитета по делам религий при Кабинете Министров, сообщила пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана. В начале 2000-х годов годов она занимала пост вице-премьера - председателя Комитета женщин страны.
Ранее сообщалось о назначении еще одного заместителя председателя комитета - директора Информационно-аналитического центра по изучению социально-религиозных процессов. Им стал Дилшод Мухитдинович Эшнаев. На этом посту он сменил Нуриймона Абдурахима Абулхасана, назначенного начальником отдела Главного управления по борьбе с терроризмом и экстремизмом Министерства внутренних дел.
Кроме того, был назначен новый глава Комитета по делам религий - полковник Абдугофур Тўйчибоевич Ахмедов, ранее работавший начальником Управления Службы государственной безопасности по Сурхандарьинской области. Предыдущим руководителем комитета с апреля 2018 года был Жасур Косимович Акрамов.
Постановлением президента Шавката Мирзиеева от 4 сентября Комитету по делам религий определены новые задачи. В их числе:
осуществление единой государственной политики в сфере религии согласно законодательству о свободе совести и религиозных организациях;
практическая реализация принципа светского государства, защита гарантий свободы совести граждан;
принятие мер по недопущению действий, направленных на распространение идей религиозного фанатизма и экстремизма, разжигание вражды между различными конфессиями;
принятие мер по изучению, анализу и предупреждению факторов, представляющих потенциальную угрозу стабильности религиозно-просветительской атмосферы и свободе вероисповедания в обществе;
координация взаимосвязи и сотрудничества государственных органов с религиозными организациями, а также отражение в государственной политике интересов религиозных организаций, зарегистрированных в стране;
укрепление межконфессионального согласия и религиозной толерантности среди населения;
создание условий для паломнического туризма граждан в зарубежные государства, а также иностранных граждан в Узбекистан;
возвращение к здоровой нормальной жизни лиц, попавших под влияние идей экстремизма, сепаратизма и фанатизма, особенно женщин и молодежи;
организация социологических опросов по изучению отношения населения к религиозно-социальным процессам.
Документ также предписывает Министерству юстиции и Верховному суду на своих официальных вебсайтах и в СМИ опубликовать перечень организаций, вебсайтов, социальных сетей и мобильных мессенджеров, признанных судом экстремистскими либо террористическими, деятельность которых запрещена на территории Узбекистана, а также обеспечить его постоянное обновление.