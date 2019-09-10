В казахском Мангистау забастовало "М-Техсервис". Повышай зарплату!

10:21 10.09.2019

Биржан Нурымбетов прокомментировал забастовку рабочих в Мангистау



Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов в кулуарах Правительства прокомментировал забастовку работников компании "М-Техсервис" в Мангистауской области, передает Kazpravda.kz



"Сегодня есть проблема на предприятии "М-Техсервис". Работники требуют повышения зарплаты на 65 процентов. Требование длится дней 5-6. Сначала руководство компании согласилось повысить оклады. Был составлен соответствующий протокол, но, к сожалению, подписания не произошло. Сегодня мы работаем, местная инспекция труда и аким области занимаются этой темой", – сказал Нурымбетов.



Глава Минтруда и соцзащиты населения также сообщил, что ведутся переговоры с руководством "М-Техсервис", которое находится в Алматы.



"С ним ведутся переговоры. Я вам сейчас точно не скажу, какая на "М-Техсервис" зарплата. Порядка, по-моему, 275 тысяч тенге. 200 работников недовольны своей зарплатой", – отметил он.



В заключение министр подчеркнул, что за последние шесть лет в Казахстане произошло 65 забастовок и почти 90 процентов в Мангистауской области.



"Средняя зарплата, например, в том же "Озенмунайгазе" намного выше, чем в нефтяных компаниях других областей, но это право работников требовать от своего работодателя повышения зарплаты или создания иных условий работы", – заключил Нурымбетов.



В СМИ сообщали о забастовке на одном из месторождений в Жетыбае в Мангистауской области. По данным журналистов, сотрудники ТОО "М-Техсервис" не вышли на работу 6 сентября. Они требовали повышения зарплаты.



Жанат Тукпиев

10 Сентября 2019