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Трудовых прав у русских переселенцев в Россию меньше, чем у гастарбайтеров, - "НГ"
10:33 10.09.2019

Родина встречает соотечественников штрафами

Екатерина Трифонова
Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"

Правозащитные организации вместе с Главным управлением МВД РФ по вопросам миграции (ГУВМ) 17 сентября обсудят меры по обеспечению трудовых прав соотечественников. Речь пойдет о тех, кто уже приехал в РФ на постоянное место жительства не по линии госпрограммы по переселению. Сегодня эти люди фактически оказались на положении гастарбайтеров. Например, отмена патента переводит их в режим пребывания "90 на 180", а за его нарушение они выдворяются за пределы РФ.
Данное мероприятие пройдет в рамках проекта "Полюби соотечественника, Родина", который осуществляется Форумом переселенческих организаций на средства из президентского гранта.
Правозащитники подготовили аналитическую записку, посвященную нарушениям трудовых прав соотечественников, приехавших в Россию на постоянное место жительства. По информации "НГ", глава ГУВМ Валентина Казакова поручила сотрудникам ведомства активно участвовать в решении проблем соотечественников.

По закону преференции при трудоустройстве есть лишь у участников госпрограммы по переселению. Те же соотечественники, которые по разным причинам остались за ее рамками, вынуждены покупать патенты. Это серьезные денежные затраты для переезжающих в РФ семей, при этом действующие нормы позволяют в любой момент аннулировать данный документ. После чего у переселенцев не остается возможности законно оставаться в стране. "Для этих граждан должен быть выработан особый порядок по оформлению документов для осуществления трудовой деятельности", – указано в записке. А пока такой порядок определяется, следует начать со снижения стоимости патента для всех соотечественников.

В документе говорится о массовых злоупотреблениях со стороны работодателей. Многие из них отказываются официально трудоустраивать соотечественников, пока те не получат гражданства. Правозащитники при этом отмечают, что с подобной практикой сталкиваются и участники госпрограммы, и обладатели разрешения на временное проживание (РВП). При этом закон не требует никаких дополнительных разрешительных документов при устройстве на работу. Уличенные же в нарушениях работодатели объясняют это "незнанием процедуры уведомления миграционных органов о приеме на работу иностранца, правил их налогообложения, а также страхом перед штрафными санкциями". Хотя, уверены правозащитники, все дело в их прибылях от занижения зарплат и уклонения от налогов.

Другая серьезная проблема состоит в том, что соотечественники, приезжающие в Россию на ПМЖ, указывают "частную" цель въезда. И до получения РВП им запрещено заниматься трудовой деятельностью. Однако многие из них не успевают вовремя подать документы на РВП по не зависящим от них причинам – это большие очереди, отсутствие квот. В этом случае они попадают в западню: в РФ можно остаться лишь при условии трудоустройства, а чтобы это сделать, надо опять выехать за границу, а затем поменять цель въезда в Россию. Для многих совершить такое просто невозможно, так что правозащитники предлагают закрепить в законе "право территориальных органов МВД менять цель въезда без выезда иностранных граждан за пределы РФ".
В записке также говорится, что в приказах МВД нет конкретного перечня документов, необходимых различным категориям мигрантов для продления срока нахождения в РФ. Отсюда и отсутствие единообразия в правоприменительной практике и многочисленные отказы по формальным основаниям. Кроме того, отсутствует документ, подтверждающий продление срока пребывания. Правозащитники настаивают на оперативном устранении этих пробелов в нормативной базе. Не менее важно, по их мнению, исключить из законодательства норму, запрещающую соотечественникам трудовую деятельность в регионах, которые не указаны в РВП.
Дело в том, что в отличие от гастарбайтеров соотечественники, приехавшие на ПМЖ, более жестко привязаны к определенному региону. Однако если там работы не находится, то многие выезжают в другие субъекты РФ. Но даже если они трудятся всего лишь сезонно или вахтовым методом, то все равно подпадают под серьезные штрафные санкции. Правозащитники пишут о случаях, когда "за осуществление трудовой деятельности в другом регионе было аннулировано РВП у одного из членов семьи – участника
госпрограммы "Соотечественники", что в дальнейшем повлекло аннулирование свидетельств самого участника и всех членов его семьи".
Еще один острый вопрос – невозможность для приехавших на ПМЖ переселенцев служить в муниципальных органах власти или силовых структурах. Эту проблемуа чаще всего поднимают выходцы из тех государств, которые практически никогда не оформляют выход из своего гражданства или его утрату, – например, из Украины. И пока внесенные в законодательство РФ поправки на данную тему так и не заработали.

В целом же правозащитники сделали вывод о неэффективности множества скоропалительных изменений в миграционных правилах. Это лишь привело к тому, что данные нормы оказываются недоступными для понимания приезжими, а сами сотрудники миграционных структур не знают, как их можно применять на практике. Переселенцы уже откровенно жалуются на то, что все законодательство РФ о соотечественниках ориентировано на максимальное наложение на них штрафных санкций.

Источник - ng.ru
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