 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Казахстане подорожали мясо и хлеб. Ешь ананасы...
10:38 10.09.2019

Почему в Казахстане подорожали мясо и хлеб
Цены на непродовольственные товары за год выросли на 5,7%.

По словам председателя Национального банка РК Ерболата Досаева, наибольший вклад в инфляцию вносят цены на продовольственные товары, передает корреспондент Zakon.kz.

- По итогам 8 месяцев ситуация на финансовом рынке оставалась стабильной. Инфляция формируется в пределах таргетируемого коридора 4-6%. В августе месячная инфляция составила 0,2%, годовая инфляция ускорилась до 5,5%. Цены на продовольственные товары увеличилась на 9% в годовом выражении и продолжают вносить наибольший вклад в инфляцию. Около 60% годовой продовольственной инфляции связано с повышением цен на отдельные виды продуктов питания, таких как мяса - на 12,8%, хлебобулочные изделия и крупы - на 12,6%. Их вклад в инфляцию составил 1 процентный пункт. Данные категории товаров подорожали на фоне роста мировых цен и объемов экспорта, - пояснил он.

В то же время цены на непродовольственные товары за год выросли на 5,7%.

- Годовая динамика цен на платные услуги сохраняется на исторических минимумах - 0,8%. Основным проинфляционным факторов выступает расширяющийся потребительский спрос в ответ на значительный фискальный импульс на фоне роста бюджетных социальных расходов. Мы оцениваем дополнительный вклад в инфляцию от фискального стимулирования в 2019 году 5,5 процентных пункта. На конец текущего года мы ожидаем инфляцию на уровне 5,7-5,8%, - сообщил Досаев.

Оксана Скибан, Нур-Султан

Источник - Zakon.kz
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