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Кто сорвал переговоры Трампа по афганскому урегулированию?
10:41 10.09.2019

В Афганистане срабатывает либо фактор "третьей силы", либо "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытается дать понять, кто главный в стране. Возможно, что агрессивно проявляет себя та часть движения, которая не участвует в переговорах с США. И все вновь приходится начинать с чистого листа.

Президент США Дональд Трамп объявил, что отменяет планировавшуюся секретную встречу с лидерами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и президентом Афганистана, на которой, как ожидалось, могли быть подписаны предварительные условия для подготовки мирного соглашения.

Однако в самой технологии подготовки и организации такой встречи был, на наш взгляд, изначально заложен определенный брак. Трамп написал в Twitter: "Втайне практически ото всех ключевые лидеры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и - отдельно - президент Афганистана собирались встретиться со мной в Кэмп-Дэвиде". Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) самостоятельно без консультаций с Кабулом отрабатывали сценарий встречи с Трампом. В конце августа они через спецпредставителя США по афганскому урегулированию Залмая Халилзада передали в Вашингтон свое предложение. Судя по всему, предполагали обсудить проект мирного соглашения и только в случае его подписания соглашались принять участие в межафганских переговорах. Конечно, этот документ был и остается "сырым". По некоторым утечкам в СМИ, один из его пунктов содержит, в частности, требование о выводе из Афганистана пяти тысяч военных - более трети американского контингента.
В то же время американцы решили параллельно запустить еще один переговорный процесс - начать переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани. В СМИ открыто обсуждался вопрос о его предстоящем визите в Вашингтон. Правда, потом, как сообщает портал "Афганистан.Ру", после консультаций между сотрудниками администрации США и премьер-министром Афганистана Абдуллой Абдуллой, визит был отменен. Так что когда президент Трамп пишет, что встреча с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Гани готовилась "практически втайне", он искажает действительность. К тому же в треугольнике Трамп - Гани - талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сложилась острая интрига. Отмена визита Гани в Вашингтон выводила талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) один на один с Трампом. Против выступил госсекретарь США Майк Помпео, заявляя, что проект соглашения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) содержит много "дефектов".

Встреча Дональда Трампа и Ашрафа Гани в 2017 году
В первую очередь речь идет о сохранении ограниченных иностранных сил для проведения антитеррористических операций в Афганистане против таких группировок, как "Аль-Каида" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отсутствии гарантий для нынешнего афганского правительства и четких рамок и сроков режима прекращения огня. Помпео поддержал и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который, по данным The Washington Post, "был едва не отстранен от важных встреч по Афганистану". Анализируя ситуацию, уже на этом этапе многие эксперты были почти уверены в том, что в Афганистане сработает либо фактор "третьей силы", либо талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попытаются дать понять, кто главный в стране, либо проявит себя та часть талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая не участвует в переговорах с США.

Так оно и получилось. В Кабуле произошел теракт. Погибли военнослужащий армии США и 11 мирных жителей. Ответственность за происшедшее взяли на себя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). А накануне была предпринята попытка захвата части Кундуза, совершены атаки в провинциях Тахар, Бадахшан, Балх, Фарах и Герат, блокированы стратегические автомагистрали Кабул - Баглан и Баглан - Кундуз. "Я сразу же отменил встречу и отказался от мирных переговоров, - написал в этой связи Трамп. - Что за люди убивают так много, чтобы, как кажется, укрепить свои позиции на переговорах? Они этого не добились, а сделали только хуже! Если они не могут договориться о прекращении огня на время этих очень важных мирных переговоров (в Катаре - С.Т.) и даже убивают 12 невинных человек, то у них, вероятно, в любом случае нет способностей договариваться о более значимом соглашении. Сколько еще десятилетий они готовы сражаться?"

Отреагировало и афганское правительство, заявив, что "основным препятствием на пути к миру является насилие со стороны "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ситуация усугубляется еще и тем, что в Афганистане появляется еще один крупный игрок - Ахмад Масуд, сына легендарного "панджшерского льва" Ахмад Шаха Масуда, непримиримого врага талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он заявил, что "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) "находится в состоянии алкогольного опьянения, и кто-то должен отрезвить их, вернуть их к реальности, которая заключается в том, что это уже не их страна и никогда такой не станет". Кстати, это еще один удар по предполагаемому мирному соглашению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с США. Что дальше? Появились сообщения о том, что США будут все же продолжать переговоры в Катаре с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), хотя этот формат становится неустойчивым и теряет перспективу.

Маловероятен на данном этапе и диалог между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Кабулом, где на 28 сентября намечено проведение президентских выборов. Но состоятся ли они, сказать сложно, так как трудно прогнозировать, как будет дальше развиваться ситуация в Афганистане, где события входят в "зону неопределенности". Но и "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) теряет шансы получить политическую легализацию. И еще. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что "развитие ситуации в Афганистане остается предметом пристального внимания в Совбезе, и следующее заседание по афганскому вопросу должно состояться 10 сентября". Он также упомянул о том, что Россия уже проводила консультации с США по вопросу афганского урегулирования, оказавшиеся "весьма откровенными и продуктивными". Но всем понятно, что до всеобъемлющего афганского решения еще очень далеко.
9 сентября 2019
Станислав Тарасов

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568101260
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