 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 10.09.2019
12:23  Прирастет ли Стамбул курдским Диярбакыром? - Исмет Озджелик
12:21  Сирия: Эрдоган играет и им играют, - С.Тарасов
11:40  Когда не жалко миллиарда. Смещение российской дипломатии в сторону Азии, - Е.Пустовойтова
10:51  КырСМИ. Атамбаевский Телеканал "Апрель" стал интернет-каналом и начал выпускать новости
10:48  КырКадры. Брат президента Жээнбекова Шарипов будет представлять Кыргызстан в Болгарии и Румынии
10:42  Гренландия, Китай и Трамп, - В.Прохватилов
10:41  Кто сорвал переговоры Трампа по афганскому урегулированию?

10:38  В Казахстане подорожали мясо и хлеб. Ешь ананасы...
10:33  Трудовых прав у русских переселенцев в Россию меньше, чем у гастарбайтеров, - "НГ"
10:21  В казахском Мангистау забастовало "М-Техсервис". Повышай зарплату!
10:12  В Узбе перепрофилирован Комитет по делам религий. В руководство всунута апашка Дилбар Гуломова
09:46  КазОбраз. Ректора КарГУ подозревают в даче взятки $5 тыс главе АО "Фонд науки" МОН РК
09:32  Вылезший из узилища кыр-ошмяк-политик Текебаев готов вновь куда-нибудь влезть, - "ВБ"
09:31  Омурбек Бабанов. Судьба кыргызской недотытомки, - В.Гунгер
09:28  Кризис казахского общества: возврат "к корням" завел нас в тупик, - С.Ауелбеков
08:49  Наказание педофилам ужесточат в Казахстане сразу 6 законами
07:33  Мировой энергетикой будет управлять саудовский принц, - А.Комраков
07:31  Трамп и Рухани готовы к закулисным переговорам, - И.Субботин
06:49  Сборная РФ по футболу с трудом одолела Казахстан - 1:0
00:08  Казахское общество: ложные ценности, утраченные ориентиры, - Д.Кадыржанов
00:05  США в 2017 году тайно вывезли из РФ своего шпиона - агента в российском правительстве, - CNN
00:04  Мигранты оккупировали всю Европу, кроме элитных курортов
00:00  На Порошенко накопали уже 13 уголовных дел. Будут брать...
Понедельник, 09.09.2019
21:40  Большинство госпредприятий в Таджикистане убыточны, - уверяет ВБ
20:46  Монголия может стать транзитером российского газа в Китай
19:06  Дарига Назарбаева лично пытается наладить работу сайта КазСената. Кнопонька запала...
18:56  КырМотри. Свояченица Кырпремьера Сабырбекова подала в суд на депутатку Строкову
17:55  Жесткая "мягкая сила" Китая. Что такое "Революция Конфуция"? - Д.Седов
17:45  Китай отбирает у Африки ослов - и делает из них желатин, - жжот Neue Zurcher Zeitung
17:44  Ставка Путина на алжирских генералов, - Le Monde
16:24  Миллер обещает Путину начать качать рос-газ в Китай по "Силе Сибири" уже в декабре
15:23  Правовой нигилизм и мракобесие: куда идет казахстанское общество? - Ж.Асылбеков
15:17  Перестанет ли Казахстан говорить по-русски? - САМ
14:49  Тот, кто придумал Евросоюз, придумал и нашествие "приезжих", - Дарья Асламова
13:35  Предприниматели-мукомолы Казахстана переносят бизнес в Узбекистан
12:33  Выделили секрет: в Эстонии нашли тайную военную базу США
12:31  Хазарейцы: заблудшие в Афганистане воины Чингисхана
12:29  Оккупированные Штаты Америки, - Мих.Хазин
12:16  Яйца дракона. Новый этап глобального китайского проекта, - М.Делягин
11:57  КазБуржуин Э.Огай ("Казахмыс") продает особняк в Лос-Анджелесе за $30 млн
11:50  Впервые в истории Казахстана журналисту (Е.Кузнецовой) возмещен моральный вред за незаконный приговор
11:40  В Таджикистане торжественно запустили второй агрегат Рогунской ГЭС
10:04  Пятое поколение идиотизма. Америка продолжает удивлять, - К.Душенов
09:01  НеБратство братских народов. Доктрина влияния, - Валерий Коровин
08:18  Иран в третий раз нарушил ядерную сделку, - Ф.Селимова
08:09  "Почему у кыргызов 2000 лет назад было государство, а у казахов нет?", - О.Акжигит
07:55  Пиара ради. Кремль и Украина обменялись пленными, - "МК"
07:40  Кто поможет Эрдогану обзавестись ядерным оружием, - А.Куликова
01:21  Сделано в США: насилие, тупость и американская мечта, - Антонио Лорка Сьеро
01:00  Восточный легион: как ВЭФ укрепил отношения России и Азии
00:56  В конфликт Израиля с Ливаном втягивают РФ, - И.Субботин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Гренландия, Китай и Трамп, - В.Прохватилов
10:42 10.09.2019

Владимир ПРОХВАТИЛОВ | 10.09.2019 |

Гигантский остров как поле геополитического противостояния

16 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в окружении президента США сообщила, что Дональд Трамп "заинтересован" в приобретении Гренландии у Дании, в чьем составе на правах автономной территории находится этот крупнейший в мире остров.
"Идея покупки США Гренландии захватила воображение бывшего застройщика, по словам людей, знакомых с этой темой. Они сказали, что мистер Трамп… неоднократно выражал интерес к покупке покрытой льдом автономной датской территории между Северной Атлантикой и Северным Ледовитым океаном", – сообщила WSJ. А политический обозреватель The Washington Post Арон Блэйк написал в "Твиттере": "Народ, вы будете смеяться, но если мы купим Гренландию, то окружим Россию с севера и востока".

Реакция Дании была вполне естественной. Премьер-министр Метте Фредериксен назвала "абсурдом" само обсуждение темы и исключила возможность подобной сделки. МИД Гренландии ограничился сдержанным комментарием, указав, что датские власти открыты "для деловых контактов, но не для продажи".

Интерес США к покрытому ледниками гигантскому острову обусловлен, прежде всего, находящимися на нем месторождениями редкоземельных металлов (РЗМ), урана и нефти. Гренландия – это крупнейшие в мире месторождения неодима, празеодима, диспрозия, тербия. Запасы редких земель в Гренландии оцениваются в 38,5 млн тонн, около трети всех мировых запасов. Редкоземельные металлы используются практически повсюду – в смартфонах, телевизорах и мониторах, бытовой технике, автомобилях, медицинских аппаратах, системах вооружений... Основным мировым поставщиком РЗМ является Китай (37% мировых запасов, 70% добычи и около 90% их переработки), но из-за развернувшейся между США и Китаем торговой войны Америке приходится платить высокие импортные пошлины, что ставит американскую экономику в критическое положение.
"Учитывая, что США полностью зависят от редкоземельных элементов и их импорта из Китая… это дает Китаю невероятное секретное оружие в торговых войнах", – отмечает Дуэйн Райан Менезес, управляющий директор Лондонского аналитического центра The Polar Connection.

Власти Гренландии самостоятельно решают вопросы, связанные с добычей полезных ископаемых и привлечением иностранных инвесторов. В 2007 году австралийская компания Greenland Minerals and Energy (GME) начала разрабатывать расположенный на юго-западе Гренландии рудник Kvanefjeld, богатый редкоземельными элементами. Он содержит предположительно 100 млн тонн редкоземельной руды. По словам геологов GME, этого достаточно, чтобы покрыть около 25% потребностей мирового рынка.
В сентябре 2016 года китайская компания Shenghe Resources Holding Co Ltd стала крупнейшим акционером Greenland Minerals Limited, приобретя 12,5% акций GME с возможностью увеличения пакета акций до 60%. После того как Shenghe успешно реализовала программу оптимизации работ на месторождении Kvanefjeld, затраты по разработке месторождения снизились на 40%. В результате на гренландском Kvanefjeld зафиксирована самая низкая капиталоемкость, самая низкая себестоимость единицы продукции и самый долгий срок службы шахты в новых редкоземельных проектах во всем мире.
"Китайские компании считаются лидерами в области комплексных технологий для преобразования минеральных концентратов в коммерческую продукцию, а Китай является крупнейшим рынком, – говорит Патрик Андерссон из Ольборгского университета в Копенгагене. – Поэтому трудно представить, как проект, полностью исключающий китайские технологии, может быть успешным".

Китай стремится к всестороннему присутствию в Гренландии, и это крайне раздражает Госдеп США. Поводом для импульсивного предложения Трампа продать Америке Гренландию, по информации обозревателя журнала Politico Дэниэла Липпмана, могли стать донесения разведслужб о планах Китая профинансировать в Гренландии строительство трех аэропортов. Китайские планы были сорваны, когда правительство Дании предоставило для строительства аэропортов дешевые кредиты, но Трамп уже не мог себя сдержать. "Он в течение нескольких месяцев спрашивал у своего правительства, что можно сделать, чтобы Китай не получил Гренландию", – сообщил Липпману источник в Госдепе.
Стало известно, кто мог навести Трампа на мысль о покупке Гренландии. Это близкий к Белому дому лоббист ВПК США, сенатор от штата Арканзас Том Коттон. Он не только говорил с президентом на эту тему, но и встретился с послом Дании в Вашингтоне, чтобы обсудить данный вопрос. О покупке Гренландии говорили с Трампом и "несколько его друзей с Уолл-стрит, которые могли бы выиграть от такой покупки". В мае госсекретарь Майк Помпео объявил, что США восстановят дипломатическое присутствие в Гренландии впервые с 1950-х годов.

Трамповская эскапада с предложением продать Гренландию лежит в русле стратегических планов Госдепа и Пентагона в Арктике. Остров давно является объектом пристального внимания ведущих аналитических центров США. Институт Брукингса в 2014 году опубликовал доклад "Золотая лихорадка в Гренландии: проблемы и перспективы энергетических и минеральных ресурсов Гренландии", в котором говорилось, что по мере таяния арктических льдов доступ к природным богатствам этого острова становится все легче.
Сотрудник Института Брукингса Скотт Андерсон отмечает, что "к сожалению, для президента, покупка и продажа Гренландии, по всей вероятности, юридически и политически невозможна". Надо учитывать, говорит Андерсон, что близость Гренландии к России "делает ее важным стратегическим активом для размещения различных военных и разведывательных объектов".
Американский политикум раздосадован очередным дипломатическим "ляпом" Трампа, но это не снимает с повестки дня задачу достижения контроля над Гренландией. Бывший офицер разведки американских ВМС, директор-основатель Группы арктических исследований в Военно-морском колледже (Ньюпорт, штат Род-Айленд) Уолтер Бербрик уверен, что "кто бы ни владел Гренландией, он будет контролировать всю Арктику; это самое важное стратегическое место в Арктике и, возможно, в мире".
Бербрик консультирует Госдеп США по "гренландской теме". Опытный военный разведчик отслеживает динамику роста американского культурного влияния среди жителей Гренландии, которое более всего чувствуется в столице Гренландии Нууке. Для многих местных семей изучение их детьми английского языка стало приоритетным. "Когда вы гуляете по Нууку, вы сидите в кафе или ресторане, слушаете Тейлора Свифта, смотрите CNN и слышите, как люди говорят по-английски, вы понимаете, что они больше связаны с Северной Америкой, чем с Европой", – отмечает Бербрик

Институт Брукингса прогнозирует, что рентабельная промышленная разработка природных ресурсов Гренландии станет возможной к 2024 году. США постараются к этому времени сформировать на острове свою клиентуру, которая под угрозой "гренландского майдана" вынудит не только местную власть, но и Датское королевство дать Соединенным Штатам все, что им требуется для контроля над Гренландией.
Достаточно ли хорошо понимают это власти Дании, много сил отдающие борьбе с российским газопроводом "Северный поток - 2" и упустившие из виду прямую угрозу своим интересам со стороны союзника по НАТО?

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568101320
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Н.Нигматулин: Масштабный международный парламентский форум приурочен к 25-летию евразийской идеи Елбасы
- Заявление Председателя НБРК Досаева Е.А. О базовой ставке Национального Банка
- Fitch подтвердило рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз "Стабильный"
- Кадровые перестановки
- Минторговли и интеграции РК усилит меры по защите прав online покупателей
- В МИИР РК рассказали, как будет решаться вопрос дефицита жд билетов и вагонов в Казахстане
- Казахстанский олигарх продает особняк в Лос-Анджелесе за 30 миллионов долларов
- Рабочий график главы государства
- Н.Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  