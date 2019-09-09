КырКадры. Брат президента Жээнбекова Шарипов будет представлять Кыргызстан в Болгарии и Румынии

10:48 10.09.2019

Сегодня, 10 сентября, комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности одобрил назначение Чрезвычайного и Полномочного Посла в Украине Жусупбека Шарипова послом в Болгарии и Румынии по совместительству.



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Сейчас Шарипов является послом Кыргызстана в Украине, а также в Молдове по совместительству.

Ранее он представлял Кыргызстан в Кувейте, Марокко, Иордании и Байхрене по совместительству.

Также депутаты поддержали назначение Чынгыза Ишенбекова послом КР в Катаре.

До этого назначения Ишенбеков занимал должность посла Кыргызстана в Саудовской Аравии. Место посла КР в Катаре стало вакантным после того, как посол Нуран Ниязалиев стал первым заместителем главы МИД.