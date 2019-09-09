КырСМИ. Атамбаевский Телеканал "Апрель" стал интернет-каналом и начал выпускать новости

10:51 10.09.2019

Спустя месяц после закрытия эфира телеканал "Апрель", который принадлежит бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву, начал вещать в Интернете.



Журналисты "Апреля" продолжают работать, несмотря на арест канала. Пока под открытым небом 29

Напомним, с августа 2019 года официально на телеканал "Апрель" наложен арест как на имущество, принадлежащее Алмазбеку Атамбаеву. Ему предъявили обвинение по продаже здания "Форума", где расположен телеканал.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти Кыргызстана снять арест с имущества телеканала "Апрель", считая, что "свободу и разнообразие СМИ надо сохранять даже в трудных ситуациях". Медиасообщество выступило с обращением к правоохранительным органам, требуя "прекратить незаконные действия в отношении телеканала "Апрель" и обеспечить беспрепятственную работу СМИ". Но госорганы хранили молчание.

В течение месяца "Апрель" не вел работу телеканала как такового, а делал прямые эфиры со своих страниц в социальных сетях. Кроме того, журналисты готовили сюжеты, они публиковались отдельно.

9 сентября впервые за месяц вышел выпуск новостей. Ведущий Манас Айжигитов отметил, что пока новостные выпуски будут в непринужденной, почти домашней обстановке.

Выпуск осветил криминальную хронику, ситуацию с Алмазбеком Атамбаевым и СДПК, а также другие события в стране и мире.

Сейчас канал расположен в арендованном помещении. Большая часть коллектива сохранилась, он продолжает работу.