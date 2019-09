Когда не жалко миллиарда. Смещение российской дипломатии в сторону Азии, - Е.Пустовойтова

11:40 10.09.2019

Елена ПУСТОВОЙТОВА | 10.09.2019 |



Смещение российской дипломатии в сторону Азии.

Когда не жалко миллиарда

270 соглашений на 3,4 триллиона рублей – весомый результат встречи лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона на Пятом Восточном экономическом форуме во Владивостоке 4-6 сентября. Итоги прошлогоднего форума были скромнее, но тут важнее не цифры, а политическая "химия", которая не всегда за ними видна. Скажем, зачем президент России перед форумом возил премьер-министра Индии на судостроительный комплекс "Звезда", где начали строить самые крупные в мире ледоколы? А затем, что Индия собирается принять участие в арктическом проекте "Роснефти" "Восток Ойл". "В ближайшем будущем, – говорит министр нефти и газа Индии Дхармендра Прадхан, – индийские компании смогут расширить свое участие в новых проектах, выходящих в арктический регион России".



Или зачем, скажем, индийским инвесторам вкладываться в российский Дальний Восток и создавать там новые производства и рабочие места, когда и у себя дома есть куда инвестировать? А затем, считает премьер-министр Нарендра Моди, что "Владивосток – это то место, где Евразия встречается с Тихоокеанским регионом. Именно здесь у нас открываются уникальные возможности и в Арктическом регионе, и в развитии Северного морского пути".

Индия уже основательно вложилась в дальневосточную энергетику и природные ресурсы, в добычу и обработку алмазов, в нефтяные месторождения на Сахалине. А на экономическом форуме во Владивостоке подписала около 50 бизнес-соглашений в энергетике, здравоохранении, образовании, подготовке кадров, горнодобывающей и деревообрабатывающей промышленности – всего примерно на 5 миллиардов долларов.

Восточный экономический форум собрал в этом году более 8 тысяч гостей из 65 стран. Главными фигурами, помимо президента России, были премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга. В отсутствие председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина Моди выглядел гостем номер один. Не только потому, что представлял пятую экономику мира с валовым внутренним продуктом почти в 3 триллиона долларов, но и потому, что шире своих коллег смотрит на роль России в регионе: "Совсем скоро мы выйдем на новый этап сотрудничества в регионе Индии и Тихого океана, когда корабли начнут плавать между Владивостоком и Ченнаи, когда Владивосток превратится в трамплин, откуда можно будет прыгнуть на рынок Индии, Юго-Восточной Азии. Именно тогда индийско-российское партнерство станет еще крепче и будет еще больше процветать. И тогда Дальний Восток явится точкой соприкосновения, с одной стороны, Евразийского союза, а с другой стороны, открытого и инклюзивного Индо-Тихоокеанского региона". Так говорил Нарендра Моди на пленарном заседании форума в отличие от других гостей Владивостокского форума, обсуждавших с президентом Путиным в основном проблемы двусторонних отношений.



В последние пять лет на российский Дальний Восток смотрят многие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Как пишет The Indian Express, сюда уже вложили почти 9 триллионов рублей 17 стран, включая Китай, Японию, Южную Корею, Австралию, Новую Зеландию, Вьетнам. Здесь создано 230 новых производств. Более 70 процентов инвестиций сейчас приходится на Китай, около 10 процентов на Южную Корею и 5 процентов на Японию.

Премьер-министр Индии не поскупился. "Для развития Дальнего Востока Индия выделяет кредитную линию в 1 миллиард долларов, – заявил он. – Это совершенно беспрецедентная мера, когда мы предоставляем такую специальную кредитную линию другой стране. И мое правительство активно занимается Восточной Азией, составляющей часть его политики "Смотри на Восток" (Act East)".

Действительно, льготный кредит (concessional loans), когда его дают под низкий процент и на долгий срок, – вещь нынче редкая. The Times of India это подчеркивает: "Льготные кредиты, которые дают получателям на очень выгодных условиях, – эффективный инструмент индийской дипломатии в отношении других государств". Премьер-министр говорит, что отношения между Индией и Россией настолько дружеские и теплые, что в них есть "особая химия, особая легкость" и даже сибирские журавли улетают на зиму в его родной штат Гуджарат.

Оставим, однако, "химию" и посмотрим на арифметику. Нью-Дели – один из главных покупателей российского оружия, полгода назад вошедший в совместное предприятие по производству автомата Калашникова у себя дома, а год назад купивший у России зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф". В прошлом году объем торговли между Россией и Индией увеличился на 17,3 процента – до 11 миллиардов долларов. А главный интерес, как считает The Times of India, представляет ныне "исследование запасов углеводородов вдоль побережий российского Дальнего Востока". Под это миллиарда долларов не жалко.



И есть еще один, лежащий не на поверхности, смысл первого визита Нарендры Моди на форум во Владивостоке. Дипломатический эффект льготных кредитов Индия использует там, где она стремится конкурировать с усиливающимся влиянием Пекина. Покрывая потребности в инвестициях растущих экономик под меньший процент, Нью-Дели получает более значительные политические дивиденды в сравнении с китайской моделью "Один пояс – один путь", предполагающей, что должник должен быть всегда лояльным кредитору.



Что до Москвы, то ее интерес к странам Юго-Восточной Азии объясняется не только затянувшейся антироссийской шизофренией на Западе. Рынок в два с лишним миллиарда потребителей, где хорошо отлажен механизм движения товаров и услуг, где рост ВВП в среднем выше 5 процентов в год, а потребность в энергоносителях растет быстрее иных нужд, для российской экономики очень полезен. Как писала японская Nikkei, "в связи с присутствием на форуме Моди аналитики ожидают дальнейшего смещения российской дипломатии в сторону Азии".