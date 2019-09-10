Сирия: Эрдоган играет и им играют, - С.Тарасов

12:21 10.09.2019

Ближневосточная интрига продолжает раскручиваться. Вашингтон сужает для Анкары пространство для маневра. Он против ее контроля над зоной безопасности в Сирии. Существует версия, что все происходящее есть результат продуманной многоходовой операции, цель которой – заманить Турцию в битву за Сирию. За рамками публичной общей схемы взаимных разменов и расчетов, остается множество вопросов и проблем, по которым ведутся закрытые дискуссии.



Первое совместное патрулирование вооруженных сил США и Турции районов Сирии к востоку от реки Евфрат некоторые турецкие телеканалы транслировали в открытом эфире, но с перерывами. В патрулировании приняли участие шесть бронетранспортеров, которые попали на территорию Сирии со стороны турецкого района Акчакале. Потом турецко-американский военный конвой направился к городу Телль-Абьяд на севере Сирии. В этой операции, которая продолжалась около 3 часов, принимали участие ударные вертолеты и беспилотники. На обратном пути, во время возвращения к границе с Турцией, колонну БТР сопровождали многоцелевые ударные вертолеты Attack.



Правда, телекартинка не воодушевляла: по какому-то пустынному пространству, которое, как выяснилось, было заранее покинуто курдскими отрядами самообороны, просто разъезжает военная техника. Тем не менее, приглашенные в телестудии комментаторы, правда, не очень воодушевлено, говорили о "второй дипломатической победе" президента Турции РеджепаТаиипа Эрдогана. К первой они относили итоги его визита в Москву. Тогда в результате достигнутой договоренности с президентом России Владимиром Путиным сирийская армия в одностороннем порядке прекратила огонь в демилитаризованной зоне в провинции Идлиб. А Москва, как заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, "предоставила Анкаре гарантии безопасности турецких наблюдательных постов в Идлибе".

Что касается "второй победы" Эрдогана, то она складывалась из непростых сюжетов. Турция заявила о готовности начать боевую операцию восточнее Евфрата, оказывая давление на США. 7 августа стороны договорились о создании в Сирии центра совместных операций. Он появился в турецком городе Шанлыурфа в 50 км от границы, занимается созданием на севере Сирии буферной зоны, куда, по замыслу, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы, и которая бы стала защитным поясом для турецкой границы. Правда, Анкара настаивала на том, чтобы контроль над планируемой зоной безопасности обеспечивался исключительно ею, но безуспешно. Тем не менее, Турция стремилась демонстрировать умение играть сразу на двух площадках - поддерживать астанинский процесс и договариваться с американцами.



Правда, в турецком руководстве не все поддерживали практикуемую политику "двойных стандартов". Турецкий военный аналитик Метин Гурджан утверждает, что одна группа заявляла, что "Анкара должна сотрудничать с Вашингтоном, чтобы как можно скорее создать буферную зону на основе ликвидации военного присутствия боевых подразделений сирийских курдов вдоль границы, что будущая операция в Манбидже должна быть скопирована и вставлена территорию к востоку от реки Евфрат". Другая группа, наоборот, призывала отказаться от работы с США над проектом безопасной зоной, так как, по ее мнению, "в конечном счете американцы приведут турок к признанию де-факто легитимности связанных Партии Демократического союза военных подразделений сирийских курдов". Хотя бы потому, что американцы успели не только снять с повестки планируемую Анкарой боевую операцию восточнее Евфрата, но и провести подготовительную работу среди сирийских курдов.



Опуская военно-техническую часть оперативной картины, отметим, что помимо всего прочего, США объявили о намерении пригласить для участия в создании буферной зоны между пограничным районом Турции и северной Сирией и европейских партнеров. Таких, как Франция и Германия, после чего Анкаре будет практически невозможно провести одностороннее военное движение к востоку от Евфрата в обход США и их партнеров. В итоге, как считает Гурджан, в созданной зоне появятся наблюдательные посты "под пристальным наблюдением американских военных", как это происходит с 12 турецкими наблюдательными постами вокруг Идлиба, которые контролирует Дамаск. Кто же оказался правым?

Последовало резкое заявление Эрдогана: "В тот момент, когда Турция решительно настроена очистить от террористических группировок (север Сирии - С.Т.), они (США - С.Т.) хотят одновременно управлять и нами, и ними. Кажется, что США хотят создать зону безопасности не для нас, а для террористической организации". И сделал угрожающий ход:

"Или вы поддержите нас в вопросе создания зоны безопасности в Сирии, или мы будем вынуждены открыть наши пограничные переходы. Либо вы оказываете нам помощь, либо никто ни о чем не должен будет сожалеть. До определенного момента мы терпели. Терпим и сейчас. Мы - единственные, кто собирается нести это бремя? Мы предпринимаем шаги, чтобы сделать сирийские земли, между Востоком реки Евфрат и иракской границей, более безопасными. Мы полны решимости де-факто начать создание безопасной зоны на востоке Евфрата до последней недели сентября. Идеально было бы сделать это вместе с нашими американскими друзьями, но если мы не создадим общую почву, мы начнем сами. Это либо произойдет, либо нам придется открыть ворота (в Европу для беженцев - С.Т.). Либо вы окажете нам поддержку, либо извините нас, но мы не собираемся нести этот вес в одиночку".



Но это уже другая история. Пока что Анкаре становится понятным: Вашингтон сузил для нее пространство для маневра, поскольку считает, что "контроль одной Анкары над зоной безопасности в Сирии не будет служить общим интересам США и Турции". Существует версия, что все происходящее есть результат продуманной многоходовой операции, цель которой - заманить Анкару поглубже в Сирию, о чем уже давно мечтают заинтересованные в этом силы. По оценке некоторых экспертов, с одной стороны, такой вариант кажется уж слишком сложным и конспирологическим, но с другой, исключать его не стоит.

За рамками публичной общей схемы взаимных разменов и расчетов, остается множество вопросов и проблем, по которым ведутся закрытые дискуссии. Ближневосточная интрига на новом витке продолжает раскручиваться.



10 сентября 2019

Станислав Тарасов