 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Прирастет ли Стамбул курдским Диярбакыром? - Исмет Озджелик
12:23 10.09.2019

На вопросы ИА REGNUM отвечает известный турецкий журналист, ведущий Ulusal Kanal Исмет Озджелик (İsmet Özçelik).
Мира Гасанова, 9 сентября 2019, 08:05 - REGNUM

ИА REGNUM: В Турции разгорелся очередной политический скандал, вызванный встречей мэра Стамбула Экрама Имамоглу в Диярбакыре с отстраненными от своих постов за связи с террористами главами муниципалитетов провинций Диярбакыр, Ван и Мардин. Имамоглу тоже пригрозили отстранением. Что происходит? Зачем мэр Стамбула оказался в Диярбакыре?

Исмет Озджелик: Новый мэр Стамбула, избранный от оппозиционной Республиканской народной партии (РНП), Экрем Имамоглу специально приехал в Диярбакыр, чтобы оказать демонстративную поддержку отстраненным от должности по обвинению в связях с признанной в Турции террористической группировкой Рабочая партия Курдистана (РПК) мэрам, избранным от прокурдской Демократической партии народов (ДПН). Визит Имамоглу вызвал жесткую реакцию министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, который пригрозил и ему отстранением от должности.
ИА REGNUM: Эта встреча носила характер политической акции или просто была поддержкой коллег, пусть и из другой партии? Какие цели преследовал Имамоглу?
На первый взгляд, казалось бы, Имамоглу просто решил поддержать коллег. Он заявил о том, что все избранные демократическим путем мэры имеют равные права и полномочия, и счел "дискриминацией" решение властей в отношении уволенных градоначальников. Однако, встреча нового градоначальника Стамбула с экс-мэрами от ДПН, разумеется, была расценена в Турции как политическое действие, рассчитанное на получение политических дивидендов. Он использует свою должность в качестве трамплина и вместо того, чтобы серьезно заниматься проблемами самого крупного турецкого мегаполиса, бросается в политические авантюры, словно анонсирует свою конечную цель - президентские выборы 2023 года. Я рассматриваю встречу с уволенными мэрами от ДПН именно в этом ракурсе. Понятно, что он планирует использовать этот визит, чтобы получить поддержку этой партии в предстоящий период. Более того, я думаю, что у него есть и другое намерение. США планируют в будущем добиться альянса РНП - ДПН. Имамоглу осознанно предпринял такой шаг, чтобы привлечь внимание Вашингтона и показаться "смельчаком". Он явно хочет завоевать доверие американцев. Сейчас для него важно "архивировать" кадры своих действий. Он исходит из того, что исторически в Турции сложилось мнение - "без поддержки Соединенных Штатов нельзя прийти к власти". Вот и отрабатывает ходы, рассчитанные на будущее, хотя это издержки восприятия эпохи Холодной войны, и Имамоглу еще не понимает, что ситуация в мире и в самой Турции изменилась, и не в пользу США.

ИА REGNUM: Министр внутренних дел Сулейман Сойлу предупредил Имамоглу, что если он вместо исполнения вверенных ему обязанностей станет заниматься "другими делами", то "сильно пожалеет". Это угроза отстранения?

Да, глава МВД напомнил Экраму Имамоглу о его прямых обязанностях. Ведь Стамбул - самый большой город Турции с населением более 15 миллионов, по населению он занимает первое место и среди городов Европы, это крупнейший порт, промышленный, торговый и туристический центр. Управление такой агломерацией требует огромных усилий, специальных навыков, формирования формы правления, постоянного поиска решений и координации действий, да и должность не является политической. Но, похоже, новому мэру не дают покоя лавры нынешнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который пришел в большую политику прямиком с должности мэра, и тоже Стамбула. Сойлу просто указал Имамоглу, чем он должен прежде всего заниматься. Угрозы отстранения как таковой не было. Просто кому-то понадобилось, чтобы все так и воспринималось. Кто-то "нажал на кнопку" и пустил слух, что после Диярбакыра, Вана и Мардина очередь за Стамбулом и Анкарой. В этом был тонкий тактический ход с сопоставлением их с мэрами Стамбула и Анкары и рассчитанный на их оправдание. Ведь мэра Стамбула так и не отстранили. Сегодня об этом заявил сам глава МИД в беседе с CNN Türk.

ИА REGNUM: Все же сам глава МВД Сулейман Сойлу несколько дней назад сказал, что о своем решении заявит 8 сентября. И все эти дни интрига сохранялась…
Эрдоган и его партия ранее уже попадали в подобную ловушку, пойдя на перевыборы мэра Стамбула, и получили колоссальный удар по своему престижу. Правящая партия Турции понесла серьезный ущерб. Сегодня партия на грани раскола. Когда руководители правящей Партии справедливости и развития (ПСР) поняли, что это ловушка, было слишком поздно. На этот раз я не думаю, что они снова совершат ту же ошибку. Я считаю это нулевой вероятностью.
9 сентября 2019
Мира Гасанова

Источник - regnum.ru
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