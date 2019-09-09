Для Тегерана околоземное пространство под запретом. США ввели санкции против гражданских космических институтов Ирана

13:30 10.09.2019

Для Тегерана околоземное пространство под запретом



Вашингтон ввел очередные санкции против Тегерана. На этот раз в списки Америки, ограничивающей деятельность различных структур на территории США и за их пределами, которые ведет заокеанское Министерство финансов, были включены три гражданские организации Ирана, занимающиеся исследованием космического пространства. Под запрет на ведение дел в Америке и на контакты с другими странами, наложенный Минфином США, попали Исследовательский институт астронавтики, Космическое агентство и Центр исследования космоса Исламской Республики Иран (ИРИ). Этот перечень стал достоянием американской общественности за два дня до того, как председатель Комитета начальников штабов (КНШ), генерал Джозеф Данфорд 5 сентября объявил, что Тегеран наряду с Пекином, Москвой и Пхеньяном является главной угрозой безопасности США и их лидирующему положению в околоземном пространстве.



Такое заявление глава КНШ сделал в ходе выступления в американском неправительственном Совете по международным отношениям. "В 1990-е годы, когда мы развертывали значительное количество сил в космосе, мы исходили из того, чтобы у нас не будет соперников в космосе", – подчеркнул он. По словам Данфорда, в настоящее время "космос – это зона соперничества". "В числе наших противников Северная Корея, Россия, Китай и Иран. Все они развили потенциал в космосе, который угрожает нашему", – объявил главный стратег Пентагона.

Несколько ранее США уже ввели ряд санкций против Ирана за программу создания баллистических ракет. Теперь же они ухватились за то, что в основу конструкции межконтинентальных баллистических ракет (МБР), несущих к целям ядерные боеголовки, и космических ракет, доставляющих на орбиты аппараты чисто мирного назначения, закладываются одни и те же технологии.

Как поясняется в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, распространенном пресс-службой Государственного департамента 3 сентября, "введение санкций против иранского гражданского космического агентства обусловлено его активностью в части поддержки и развития баллистической ракетной программы". "Запуск Ираном космической ракеты-носителя 29 августа подчеркивает серьезность угрозы. Эти шаги должны послужить предупреждением для мирового научного сообщества о том, что сотрудничество с иранской космической программой может помочь Тегерану реализовать технологии по запуску ядерного оружия", – отметил Помпео.



Комментируя введение этих санкций, он напомнил о недавнем взрыве ракеты на стартовой площадке в иранском Космическом центре имени имама Хомейни в Семнане, который произошел 29 августа. Помпео заметил, что даже неудачная попытка Тегерана осуществить запуск космической ракеты-носителя "подчеркивает серьезность угрозы". "Эти шаги должны послужить предупреждением для мирового научного сообщества о том, что сотрудничество с иранской космической программой может помочь Тегерану реализовать технологии по запуску ядерного оружия", – отметил глава внешнеполитического ведомства Америки. Он также сказал о том, что "это первый раз, когда США вводят санкции против иранского агентства гражданской космонавтики" за его роль "в реализации программы создания баллистических ракет".

Помпео заявил, что Вашингтон не позволит Ирану использовать космическую программу в качестве прикрытия для развития технологий баллистических ракет. "Данное применение санкций должно послужить предупреждением для международного научного сообщества, что сотрудничество с иранской космической программой может способствовать развитию Тегераном потенциала систем, способных доставлять ядерное оружие", – добавил он.

В официальном заявлении Госдепа говорится, что конструкция таких ракет, система запуска двигателей третьей ступени и системы управления полетом на разных участках траектории полета ничем не отличаются от МБР военного назначения, и указывается, что "Иран продолжает использовать свои космические организации для действий, нарушающих резолюцию СБ ООН 2231".



Пекин выступает против санкций США в отношении космических ведомств Ирана и надеется, что Вашингтон прекратит подливать масло в огонь и будет прикладывать необходимые усилия для поддержания международной стабильности и мира в Азиатском регионе, поскольку "это отвечает общим интересам всего мирового сообщества", заявили корреспонденту РИА Новости в МИД КНР. "Китай последовательно выступает против применения США односторонних санкций и так называемой экстерриториальной юрисдикции, мы считаем, что бесконечное введение санкций не поможет решить проблемы, для этого необходимы диалог и переговоры", – подчеркнули дипломаты.



На вопрос о том, отразятся ли санкции США на сотрудничестве КНР и Ирана в космической сфере, был получен однозначный ответ: "Следует отметить, что Китай и Иран связывают отношения дружбы, наши две страны развивают обычное взаимовыгодное и дружественное сотрудничество во всех областях в рамках международного права".



Активность сотрудничества Китая с Ираном в космической сфере уступает взаимодействию в этой области с другими странами, тем не менее совместные проекты существуют. Так, например, в 2008 году Китай, Иран и Таиланд вместе вывели на орбиту исследовательский спутник.

Как сообщило иранское информационное агентство Mehr, глава Космического агентства Ирана Мортеза Барари заявил, что санкции США не смогут оказать какое-то влияние на космические проекты ИРИ.



Министр информационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми в ответ на новые санкции США против иранских космических ведомств призвал президента США Дональда Трампа перестать изображать Таноса, суперзлодея из вселенной комиксов Marvel. "Я даже не могу найти США на этой картинке, что уж говорить о санкциях в космосе", – написал Джахроми в Twitter и приложил снимок космической туманности.



Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"



9.09.2019