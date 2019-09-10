Командир "Скорпионов" (кыргызского спецназа) полковник Орозалиев угодил в ДТП - бухим и без прав?

13:33 10.09.2019

Командир спецназа "Скорпион" попал в ДТП? Две версии одного происшествия

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10 сентября 2019 15:12



Сегодня, 10 сентября, в СМИ написали, что командир спецназа "Скорпион" Вооруженных сил Кыргызстана Жанарбек Орозалиев попал в ДТП на служебном автомобиле. Редакции Kаktus.media начальник управления информационного обеспечения Генерального штаба ВС КР Гульзат Жарашева подтвердила информацию о том, что командир спецназа попал в аварию.



По словам Жарашевой, действительно, командир спецподразделения "Скорпион" Жанарбек Орозалиев попал в аварию в Сокулукском районе Чуйской области. Но они пока не владеют информацией, был ли он в ту ночь в нетрезвом состоянии.



"Мы знаем точно, что командир спецназа был на служебном автомобиле в нерабочее время. Жертв и пострадавших в данной аварии нет", - подчеркнула она.

А вот в Управлении обеспечения безопасности дорожного движения по ГУВД Чуйской области рассказали, что аварии с участием Жанарбека Орозалиева не было. Просто инспекторы УОБДД остановили автомобиль марки ГАЗ, которым управлял Орозалиев.



Подчеркивается: он не указывал в протоколе, что является военнослужащим Генерального штаба ВС КР.

"У водителя при себе не было водительского удостоверения, от него пахло сильно спиртными напитками. В связи с этим инспекторы УОБДД доставили его в больницу для проведения медицинского освидетельствования, где врачи подтвердили наличие алкоголя в его организме. После чего машина была поставлена на штрафстоянку, был составлен соответствующий протокол", - сообщили в УОБДД.