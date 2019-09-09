Конец революций: чего ждать Москве от нового премьера Грузии

14:19 10.09.2019 Георгий Гахария жестко подавил протесты, поддержал интеграцию в НАТО и пообещал бороться с безработицей



Ксения Мельникова



Новым премьер-министром Грузии стал Георгий Гахария. В воскресенье, 8 сентября, за него проголосовали абсолютным большинством в парламенте. А уже на следующий день Гахария подписал свои первые указы. Назначение этого политика вызвало крайнее недовольство оппозиции, в частности соратников Михаила Саакашвили, обещающих шумные протесты "с утроенной силой". Ранее Гахария возглавлял МВД и летом 2019 года жестко подавил антиправительственные демонстрации. Будущий глава правительства получил образование в России, вел здесь бизнес и лишь недавно отказался от второго гражданства, за что в Грузии прослыл "приспешником Москвы". Чего ждать от нового руководства Грузии и как политическая перестановка может сказаться на отношениях с Россией, разбирались "Известия".



"Враг для части грузинского общества"



Главу МВД Грузии выдвинули на пост премьер-министра



"Георгий Гахария - 44-летний бывший управленец, учившийся в России […>. Он олицетворяет образ врага для части грузинского общества. На протяжении нескольких недель демонстранты, среди которых тон задавали именно представители молодежи, стоя перед зданием парламента в Тбилиси, требовали его отставки […>. Выбор [кандидатуры] Гахарии может стать ударом по протестному движению", - отреагировала на избрание нового премьер-министра Грузии одна из западных газет.



В самой Грузии в поддержку Гахарии высказались 98 из 150 депутатов - абсолютное большинство в парламенте. При этом главная оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД), в которой остаются соратники Михаила Саакашвили, вместе с депутатами от "Европейской Грузии" бойкотировали заседание.



Вместо этого они пригнали к зданию парламента десятки овец. Свой демарш политики объяснили так: по их мнению, депутаты правящей партии "Грузинская мечта", поддерживающие Гахарию, - это "овцы российского олигарха Бидзины Иванишвили". На этом оппозиция решила не останавливаться, пообещав "с утроенной силой" запустить массовые акции протеста.



Ранее пост премьера занимал Мамука Бахтадзе. Однако 2 сентября на своей странице в Facebook он объявил об уходе, объяснив свое решение тем, что "выполнил свою миссию" и "добился всех поставленных целей".



В доказательство своих слов политик опубликовал 28-страничный отчет о том, что он успел проделать за год работы. В частности, бывший глава правительства перечисляет "неуклонное продвижение по пути евроатлантической интеграции", называет главным международным партнером страны США, отмечая, что отношения между Тбилиси и Вашингтоном "развиваются успешно", а также ставит себе в заслугу то, что большинство стран мира не признают независимость Абхазии и Южной Осетии. "Я был и буду членом "Грузинской мечты" и преданным солдатом нашей страны", - закончил он свою речь в соцсетях.



Парламент Грузии утвердил нового премьера страны



Лидер правящей партии Бидзина Иванишвили похвалил премьера за то, что тот "ушел культурно". Но оппозицию такой расклад явно не удовлетворил. Депутаты предположили, что Бахтадзе "культурно ушли", поскольку изначально олигарх видел в нем лишь технического премьера. А достижения, которые бывший глава государства записал себе в актив, и вовсе разозлили грузинских оппозиционеров, вменяющих Бахтадзе в вину подорожание жизни и обесценивание лари, которые, в свою очередь, привели к обнищанию населения.



В сложившейся ситуации реакции ждали от президента страны Саломе Зурабишвили. Но глава государства воздержалась от комментариев, списав все на то, что находится в Польше, а за границей "не стоит делать заявлений касательно внутренней политики своей страны".



"Связи с Москвой"



Тем временем в самой Грузии вокруг кандидатуры Гахарии разгорались нешуточные споры. С одной стороны, он прослыл крепким хозяйственником и довольно талантливым политиком, способным справиться с непростыми конфликтными ситуациями. Грузины помнят, как в прошлом году он активно боролся с наркоторговцами. Пока оппозиция критиковала его за бескомпромиссность, простые граждане активно поддерживали такие жесткие меры.



С другой - оппозиционные активисты все активнее обвиняют его в "связях с Москвой". Представители ЕНД и "Европейской Грузии" критикуют его за полученное в России образование - он окончил МГУ, а также за то, что он вел в этой стране бизнес. Помимо этого у политика в течение долгого времени было два гражданства: грузинское и российское. От последнего он отказался недавно. Однако главным "доказательством прокремлевской позиции" политика оппозиция называет то, что именно Гахария подавил антироссийский митинг летом этого года.



В Грузии оценили ущерб от беспорядков в Тбилиси и действий России

"Гавриловская революция" в Грузии



Акции протеста внезапно вспыхнули в Тбилиси в июне, в самый разгар курортного сезона. Все началось с того, что накануне в Грузию прибыла российская делегация для участия в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Встреча проходила в здании парламента на проспекте Руставели. Грузины как принимающая сторона занимались организацией мероприятия и рассадкой участников.



Возглавлявший российскую делегацию депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента. Ему первому дали слово, и он на русском языке стал благодарить организаторов за гостеприимство. Договорить до конца Гаврилов не успел - его речь прервали ворвавшиеся в здание депутаты от оппозиционной партии.



Тем временем к зданию парламента подтянулись сторонники оппозиции, решившие поддержать протест против российской делегации. Градус напряжения на улице стремительно рос. "Россия - оккупант!" - скандировали демонстранты, поджигая российский флаг.



На самом деле оппозиция еще с февраля 2019 года призывала народ выйти на улицы, и это никак не было связано с отношениями между Москвой и Тбилиси. Молодежь, ставшая движущей силой протестов, не раз заявляла, что в стране назрел кризис - Грузии просто необходимы социально-экономические реформы. Ситуация с рассадкой российской делегации дала оппозиции беспроигрышный повод устроить акцию протеста.



Полиция отреагировала жестко - пытаясь оттеснить активистов, использовала водометы и резиновые пули. Потасовки переросли в ожесточенное противостояние, продолжавшееся не один день. Ранения, по разным данным, получили сотни человек. Акции протеста стали регулярными, на них требовали отставки Гахарии, которого обвиняли в том, что стражи порядка неоправданно применяли силу. Но власти на это условие не пошли. Вместо этого спустя несколько месяцев политик занял кресло премьера.



Подготовка к парламентским выборам



Опрошенные "Известиями" грузинские эксперты уверены, что Иванишвили, назначив Гахарию главой правительства, сделал ход конем накануне решающих парламентских выборов 2020 года. Партии "Грузинская мечта" как воздух необходим более решительный и харизматичный лидер.



Представители ЕНД и "Европейской Грузии", в свою очередь, мечтают избавиться от такого сильного политического игрока, как Гахария, поскольку именно он может поднять падающий рейтинг правящей партии. Оппозиция после поражения на президентских выборах, прошедших в прошлом году, пытается как минимум взять реванш и потеснить "Грузинскую мечту", как максимум - положить конец могуществу главного грузинского олигарха Иванишвили.



Пока же у него есть все шансы показать слабость своих оппонентов накануне голосования. Так, лидеры "Единого национального движения" обещали не допустить назначения бывшего министра внутренних дел главой правительства. В противном случае обещали вывести на улицы десятки тысяч протестующих. Этого не произошло - Гахария возглавил правительство, а акции протеста пошли на спад, рассказал "Известиям" политолог и основатель грузинского научно-исследовательского центра SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе. "Ежедневно на митинг выходят не более 100–200 человек; и это в основном люди, которые связаны с оппозицией, хотя они и пытаются показать себя "независимыми". Оппозиция уже делает все возможное: обвиняет правительство в пророссийскости и пытается спровоцировать молодежь на бунт, в результате которого надеется получить политические дивиденды. Однако никакой революции или же насильственной смены режима не будет. Разгон митинга 20–21 июля еще раз доказал, что эпоха революций в Грузии окончательно закончилась", - пояснил эксперт.



Президент Грузии назвала условия для восстановления диалога с Россией

"Особо обольщаться не стоит"



Новоиспеченный премьер-министр уже выступил с политическими заявлениями. Что касается внешней политики, то, по его мнению, неизменным остается курс на интеграцию с НАТО и Европейским союзом, внутри страны он собирается бороться с безработицей, развивать сельское хозяйство и образование.



В правительстве обошлось без особых перестановок - поменялись всего лишь два министра, и оба они - люди Иванишвили. Так, новым главой минобороны стал бывший премьер Ираклий Гарибашвили, считавшийся активным сторонником главного грузинского олигарха. МВД после Гахарии возглавил Вахтанг Гомелаури - бывший начальник службы государственной безопасности, который ранее занимал пост замначальника охраны лидера "Грузинской мечты".



Многие задаются вопросом: как будут складываться отношения Тбилиси и Москвы после избрания нового главы правительства? Профессор Грузинского университета общественных дел Торнике Шарашенидзе считает, что особо обольщаться не стоит. "Грузия точно не страдает русофобией, но общественное мнение в стране настроено резко против официальной Москвы. Поэтому даже если бы власти захотели пойти на диалог с Москвой, им пришлось бы за это заплатить огромную политическую цену. Грузины хотели бы нормализации отношений, но без учета новых реалий - независимости Абхазии и Южной Осетии. Признание этого - красная линия для Тбилиси", - пояснил "Известиям" эксперт.



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С ним согласен и Сихарулидзе. "Грузия уже сделала все, на что она способна на сегодняшний день. Сейчас мяч на стороне России, и если она не сделает ответных политических шагов (снятия эмбарго и визового режима), то ситуация не сдвинется с мертвой точки", - рассказал основатель грузинского научно-исследовательского центра SIKHA foundation.



По мнению эксперта, в Грузии хотят наладить отношения с Россией, но проблема в том, что Тбилиси и Москва по-разному воспринимают нормализацию отношений. "То, что подразумевает Россия, скорее всего, никогда не произойдет, то есть признание Абхазии и так называемой Южной Осетии независимыми государствами. В грузинском понимании "нормализация" означает позволить грузинам, абхазцам, осетинам и русским без препятствий передвигаться, иметь частную собственность, заниматься бизнесом и другими делами, не связанными с политикой. Однако сделать это невозможно - визовый режим по-прежнему остается одним из главных препятствий", - уверен политолог.



Похожей точки зрения, очевидно, придерживается и Георгий Гахария. Выступая в парламенте, он заявил, что "Россия оккупировала 20% потенциала развития Грузии - Абхазию и Южную Осетию". При этом премьер добавил, что в отношениях с Москвой Тбилиси должен руководствоваться не эмоциями, а "холодным разумом", а для восстановления территориальной целостности Грузии необходимо "использовать все инструменты, кроме военных". Источник - Известия

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