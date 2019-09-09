Почему КазНацбанк и Миннацэкономики дают разные прогнозы по росту Каз-экономики?

16:03 10.09.2019

На этот вопрос ответил директор департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК Виталий Тутушкин



9 сентября Национальный Банк обнародовал очередное решение по базовой ставке. Ставка была повышена с 9% до 9,25%. В пояснении регулятора говорится, что учитывался прогноз по ВВП на уровне 3,8% по итогам 2019 года и 3,5% в 2020 году. Эти оценки несколько ниже прогнозов правительства. В чем причина данного расхождения? С этим вопросом корреспондент центра деловой информации Kapital.kz обратился в Национальный банк.

Директор департамента денежно-кредитной политики Национального Банка РК Виталий Тутушкин пояснил, что разработка прогнозов отдельно центральным банком и правительством является обычной практикой, которая существует во многих странах.



- При этом, как правило, прогнозы центральных банков более консервативны по сравнению с оценками правительства. В центральных банках прогнозы используются для оценки будущей динамики инфляции, определения факторов, которые на нее влияют, а также оценки платежного баланса. Базовым сценарием в прогнозе Национального Банка является сценарий мировых цен на нефть в 60 долларов США за баррель. Факторами, которые обеспечивают рост экономики в наших прогнозах, являются внутреннее потребление и накопление капитала вследствие существенного фискального импульса текущего года. В результате рост реального ВВП нами прогнозируется на уровне 3,8% на 2019 год, - сказал Виталий Тутушкин.



Он также пояснил, что рост внутренней экономической активности сохраняется выше ожиданий Национального Банка. За первые 8 месяцев 2019 года рост ВВП, по данным министерства национальной экономики, составил 4,3%. Отмечается рост во всех основных отраслях экономики.

По словам Виталия Тутушкина, рост реального ВВП складывается выше прогноза Национального Банка в связи с более высокой фактической средней ценой на нефть, которая за восемь месяцев текущего года сложилась на уровне 65 долларов США за баррель.



- Кроме этого, наблюдается более высокий рост внутреннего спроса по сравнению с прогнозными данными на фоне увеличения реальных денежных доходов населения и бюджетных расходов. В 2020 году рост ВВП, по нашим оценкам, немного замедлится, до 3,5%. Это связано с постепенным замедлением роста потребительского спроса и ослаблением фискального стимулирования, сценарным снижением цены на нефть до 60 долларов США за баррель по сравнению с фактическим уровнем в текущем году, - пояснил он.