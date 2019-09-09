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|Реорганизовано санитарное ведомство Узбекистана. Его возглавили - Атабеков и Алматов
17:13 10.09.2019
Назначены главы новых санитарных ведомств
Назначены руководители вновь созданных Госинспекции санэпиднадзора при Кабмине и Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве.
Назначены руководители вновь образованных Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора при Кабинете Министров Узбекистана и Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерства здравоохранения, сообщила пресс-служба Минздрава.
Начальником Госинспекции санэпиднадзора при Кабмине - главным государственным санитарным инспектором Узбекистана назначен Нурмат Сатиниязович Атабеков. С августа 2018 года он работал директором Научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний Минздрава.
Директором Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве - главным государственным санитарным врачом Узбекистана назначен Бахром Ибрагимович Алматов. Ранее он работал главным врачом Государственного центра санитарно-эпидемиологического надзора.
В мероприятии участвовали заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов и министр здравоохранения Алишер Шадманов.
Напомним, новые санитарные ведомства были созданы указом президента Узбекистана от 9 сентября на базе организаций службы санитарно-эпидемиологического надзора страны.