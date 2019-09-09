 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Названо имя американского шпиона в РосПравительстве - Олег Смоленков
17:24 10.09.2019

СМИ назвали имя возможного шпиона США в правительстве России

Источник The New York Times раскрыл подробности вербовки США высокопоставленного российского чиновника, которого эвакуировали из России в 2017 году.
О спецоперации по вывозу из России ценного информатора сообщил CNN. Вскоре The New York Times выяснил, что ЦРУ завербовало российского чиновника несколько десятилетий назад. Американское ведомство следило, как тот поднимался по карьерной лестнице и в итоге получил доступ в Кремль.
Агент оказался одним из самых ценных информаторов ЦРУ. Он, в частности, помог Вашингтону с расследованием о вмешательстве в выборы и взломе Национального комитета Демократической партии.
Однако американская разведка получала от осведомителя ценные, но противоречивые сведения. В связи с этим в 2016 году была проведена проверка всей полученной информации. Тогда же американцы забеспокоились о безопасности агента и захотели вывезти его из России. На первое предложение он ответил отказом, однако спустя несколько месяцев чиновник согласился уехать из страны.
По данным источника газеты "Коммерсант" в госорганах США, осведомителем ЦРУ оказался Олег Смоленков, сотрудник аппарата правительства. Он работал в европейском департаменте МИДа. Чиновник пропал в 2017 году после выезда на отдых в Черногорию с семьей, по этому факту в РФ возбуждено уголовное дело об убийстве. Об исчезновении чиновника в тот год писало издание Daily Storm.
Журналисты нашли данные о том, что некие Олег и Антонина Смоленковы 5 июня 2018 года купили дом в американском Стаффорде (Виргиния) площадью около 760 кв. метров с участком в 1,2 га. Действующие и бывшие правительственные чиновники подтвердили NBC News, что бывший информатор, не прячась, живет под своим именем в США и находится под госохраной.

Источник - ruposters.ru
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