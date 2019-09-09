Alibaba и даосизм: как Джек Ма построил бизнес-империю в Китае

17:28 10.09.2019

Автор Елена Фомина 10 сентября 2019, 16:19

Основатель Alibaba Group Джек Ма покинул пост председателя совета директоров компании 10 сентября, в свой 55-й день рождения. Рассказываем, почему это событие заслуживает внимания.



Миллиардер, выросший из неунывающего учителя английского, который, в свою очередь, вырос из предприимчивого мальчишки, пристававшего к англоязычным туристам, чтобы выучить язык, исполнил свое намерение, высказанное в интервью во время Всемирного экономического форума в Давосе:

"Мир настолько прекрасен, так почему я должен навсегда остаться генеральным директором Alibaba? Я пришел в этот мир не работать… Я не хочу умереть в своем кабинете, я хочу умереть на пляже".



Разумеется, Джек Ма, увлеченно практикующий тайчи и обеспокоенный экологическими проблемами в Китае и во всем мире, не отправится первым поездом к морскому побережью. 20 лет управления компанией только раззадорили китайского бизнесмена, отличающегося неугомонным нравом и стремлением изучить правила каждой игры, в которой он решался принять участие.

"Помню, как я впервые попал в журнал TIME. Меня тогда назвали Сумасшедший Джек. Я думаю, быть сумасшедшим - хорошо, мы сумасшедшие, но не глупые. Мы знаем, что делаем. И если все соглашаются с моими идеями, считают их хорошими, шансов на успех нет".

Родившийся в семье музыкантов Ма Юнь (настоящее имя бизнесмена. - "РБК Стиль") не располагал стартовым капиталом или выдающимися способностями в усвоении школьных предметов. Отношение к системе образования у него и до сих пор соответствующее: "Оно застряло в прошлом и по-прежнему готовит школьников к труду на фабрике".



Джек Ма окончил, по его словам, худший университет - Ханчжоуский педагогический, выйдя оттуда со степенью бакалавра гуманитарных наук по английскому языку. Сперва он оставался в профессии, преподавая язык за $15 в месяц. Очевидно, что такое жалование не могло привести Ма к успеху: он решил попытать счастья в других сферах деятельности. Счастье не ответило взаимностью.

"Когда в моем родном городе открылся ресторан KFC, устраиваться на работу туда пришли 24 человека. 23 были приняты, одному мне отказали. В полицию пришли устраиваться пять человек, четверо получили мундиры, один я - отказ. Гарвард отказывал мне 10 раз, когда я подавал заявление на зачисление. Тогда я сказал себе: "Когда-нибудь я буду там преподавать"".

Первое знакомство Ма с интернетом было увлекательным и обнадеживающим, однако быстро привело к разочарованию. В 1995 году Джек Ма посетил Сиэтл с делегацией в качестве переводчика. Доступ во Всемирную паутину ему открыл приятель. Первым словом, которое Ма вбил в поисковик Yahoo, было "beer". В результатах отобразились ссылки на немецкие, американские и японские хмельные напитки, но китайских среди них не было. Уточняющее слово не помогло, и тогда у Джека Ма родилась мысль для первого стартапа. Чтобы запустить "страшную, уродливую страницу" первого в Китае интернет-сайта China Yellow Pages, понадобилось $2 тыс. и четыре часа ожидания. Прибыли стартап не принес. Это был провал.

"Что такое настоящий провал? Настоящий провал - это прекращение борьбы".



Вторая попытка реализоваться в бизнесе (и попутно доказать себе и миру, что судьба выпускников гуманитарных вузов не ограничивается оповещениями "Свободная касса!" в зале ресторана быстрого питания) случилась немногим позднее. В 1999 году в родном городе Ханчжоу Джек Ма создал Alibaba Group при материальной поддержке 17 друзей. Первые три года компания не приносила основателям ни юаня.

"Неоднократно со мной происходило следующее: после обеда в ресторане я просил счет, но владелец заведения говорил мне, что мой заказ уже оплатили. И приносил записку, на которой было написано что-нибудь вроде: "Привет, мистер Ма, я клиент Alibaba Group, пользователь площадки, я заработал там много денег и знаю, что вы ничего не зарабатываете, поэтому я оплатил ваш счет"".



Понадобилось 20 лет, чтобы Alibaba Group стала самой дорогой компанией в Китае с рыночной стоимостью около $480 млрд и штатом 66 тыс. сотрудников. В 2019 году Ма занял 21-е место в списке богатейших людей мира по версии Forbes с состоянием $37,3 млрд.

"Мой совет 25-летним людям: сделайте достаточно ошибок. Не волнуйтесь. Вы падаете и поднимаетесь, падаете и поднимаетесь. Наслаждайтесь этим, наслаждайтесь своей молодостью и жизнью".

Компания разрослась в гигантскую площадку по предоставлению товаров и услуг, которая зарабатывает также на процессинге, инвестициях, логистике и стриминговых сервисах.



"Я постоянно напоминаю себе, что мы рождены не для работы, а для того, чтобы наслаждаться жизнью. Для того, чтобы делать жизнь других людей лучше, а не для того, чтобы проводить все время в работе".

Свое главенствующее положение в компании Джек Ма, похоже, никогда не воспринимал как единственно верный жизненный путь. Иначе бы пять лет назад основатель крупнейшей китайской компании не ушел с поста исполнительного директора. В совете директоров Alibaba Ма останется до собрания акционеров в 2020 году, но о решении покинуть и эту должность он решил объявить заранее, приурочив новость к своему юбилею. Миллиардер считает, что еще очень молод, и планирует вернуться к преподаванию. Впрочем, он никогда не бросал учительское дело, судя по его личному отношению к управлению бизнесом.



"В даосизме быть лидером вовсе не главное. Ни один учитель не хочет, чтобы его ученики терпели неудачу. Поэтому я никогда не краду все внимание у недавно нанятых молодых людей. Если кто-то предупреждает меня о сотруднике, который пытается через меня перешагнуть, я отвечаю, что я учитель, и так и должно быть".

Оставляя Alibaba Group, Джек Ма продемонстрировал, что руководящая должность в гигантской бизнес-структуре не обязывает ее обладателя находиться в "пожизненном заключении". Подход к найму новых сотрудников и управлению командой позволил основателю Alibaba воспитать преемника, которым станет Дэниел Чжан, и сделать себя "ненужным" для благополучного функционирования компании.