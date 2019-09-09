 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Главой ГУБОП МВД Киргизии стал Каныбек Абдрахманов. Ранее он обвинялся в вымогательстве взятки
17:56 10.09.2019

10 сентября 2019, Бишкек - , Аида ДЖУМАШОВА

Начальником Третьего управления Службы криминальной милиции МВД назначен Каныбек Абдрахманов. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
Известно, что ранее оно называлось Главное управление по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) МВД.
Сообщается, что Каныбек Абдрахманов ранее привлекался к уголовной ответственности за вымогательство взятки.
"В 2017 году его и еще нескольких милиционеров задержали сотрудники АКС ГКНБ. Их водворили в СИЗО. Однако в суде Каныбека Абдрахманова оправдали за недоказанностью вины", - сообщили редакции.
Отметим, что ранее должность начальника ГУБОП занимал Акылбек Мамасейитов, ныне являющийся начальником УВД Баткенской области.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
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