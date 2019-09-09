КазПрез-2 Токаев прибыл с официальным визитом в КНР

18:46 10.09.2019

Планируются переговоры главы государства с Председателем КНР Си Цзиньпинем, Премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и ряд встреч с политическими и деловыми кругами Китая.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Берика Уали.



- Ожидается, что в Пекине Касым-Жомарт Токаев примет участие в открытии 6-го заседания Казахстанско-китайского делового совета, выступит с лекцией в Китайской академии общественных наук. Планируются переговоры главы государства с Председателем КНР Си Цзиньпинем, Премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и ряд встреч с политическими и деловыми кругами Китая, - сообщил Берик Уали.



В рамках своего двухдневного визита в Китай Президент Казахстана также посетит город Ханчжоу, где ознакомится с деятельностью компании "Hikvision" – ведущего мирового поставщика инновационных продуктов. Кроме того, в программе запланированы посещение офиса компании "Alibaba" и встреча с Джеком Ма.