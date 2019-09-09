Трамп уволил одиозного советника по нацбезу Джона Болтона

19:16 10.09.2019

Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона, об этом он написал в Twitter.

"Я проинформировал Джона Болтона, что его услуги больше не нужны Белому дому. Я не соглашался со многими его предложениями, как и многие другие в администрации", – отметил он. Трамп пояснил, что попросил Болтона подать в отставку, что тот и сделал. Трамп поблагодарил Болтона за службу и пообещал назвать нового советника на следующей неделе.

Болтон - бывший постпред США при ООН при президенте Джордже Буше-младшем (в 2005–2006 гг.), до этого занимал должность заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности (2001–2005 гг.). С 9 апреля 2018 г. Болтон работал советником Трампа по национальной безопасности.