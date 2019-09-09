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|Главный буржуин Китая Джек Ма ушел на пенсию с поста главы Alibaba в 55 лет
19:17 10.09.2019
Сооснователь китайской компании Alibaba Джек Ма ушел с поста председателя совета директоров в день своего 55-летия, передает Bloomberg. Его преемником стал главный исполнительный директор Alibaba Даниэль Чжан.
Ма объявил о своем намерении уйти в отставку еще год назад. Он останется в совете директоров Alibaba Group до годового собрания акционеров в 2020 г. После ухода Ма продолжит возглавлять консультационную группу Alibaba Partnership.
Джек Ма нашел преемника
Бывший учитель английского языка Ма основал Alibaba в 1999 г. Спустя 20 лет он занимает 20-е место в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg и 19-е место по версии журнала Forbes. Оба издания оценивают его состояние примерно в $40 млрд.