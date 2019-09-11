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Кто подставил президента Трампа с афганским Талибаном?
08:07 11.09.2019

Теракт в Кабуле подтверждает наличие в американо-афганской войне еще одной стороны

Американский президент глубоко возмутился и серьезно обиделся. Он, так сказать, всей душой, а ему отплатили преподлейшим за предобрейшее. По официальной версии, Дональд Трамп сумел, наконец, достичь с представителями афганских талибов (организация, запрещенная в РФ) практически окончательной договоренности о красивом окончании пьесы. На секретных переговорах в Дохе представители США и движения "Талибан" (организация, запрещенная в РФ) пришли к соглашению о механизме мирного урегулирования.

Американцы войска из Афганистана, хоть и без помпы, но выводят в режиме "с развернутыми знаменами". Плюс, чтобы показать, что демократию в стране создать все-таки получилось, 28 сентября должны состояться очередные всенародные президентские выборы. После чего Исламская Республика Афганистан как бы предоставляется сама себе. И ее тихо забирают себе талибы (организация, запрещенная в РФ).

Несмотря на все вливания и усилия, и повстанцы, и Капитолийский холм внутреннюю слабость официального правительства ИРА понимают прекрасно. Оно даже сейчас контролирует менее 10% территории, в основном в окрестностях Кабула. После ухода американского воинского контингента талибы (организация, запрещенная в РФ) его дожмут быстро.

Судя по резко активизировавшимся положительным заявлениям, обе стороны такой результат в целом устраивал. Хотя детали и не раскрывались, и американцы, и талибы (организация, запрещенная в РФ) прогресс признавали однозначно позитивным. Под это дело Трамп пригласил делегацию "Талибана" (организация, запрещенная в РФ) в США. Все-таки переговоры вели технические исполнители, тогда как лавры должны принадлежать единственному триумфатору, и это понятно кто должен быть.

Предполагалось, что встреча станет финальным этапом, где президент Соединенных Штатов дошлифует детали и сможет предъявить нации красивую победу. Тем более символичную, что объявить о ней было можно 11 сентября, аккурат в юбилейную дату, ставшую официальной датой начала этой самой войны. Как в комиксах или на их основе снятых блокбастерах. В этот день они на Америку вероломно напали, в этот же день Америка их победила. Фанфары. Салют. Плюс сколько-то в предвыборную карму кандидата. Трамп обещал закончить войну в Афганистане, он ее закончил! Пацан сказал – пацан сделал.

И тут вдруг, буквально в самый последний момент перед триумфом, 5 сентября, в Кабуле, недалеко от посольства США происходит теракт. В результате подрыва смертника взрывная волна уничтожает 12 автомобилей, погибают 10 человек и еще 42 оказываются в разной степени пострадавшими. Среди прочих, среди погибших оказывается сержант первого класса Эллис Ортис из американской 82-й воздушно-десантной дивизии.
Нет, кроме него были и другие. И не только местные полицейские. Из международного контингента погиб румынский капрал Киприан-Стефан Польски, но для американской публики все они однозначно меркнут перед "погибшим своим". А самое неприятное – ответственность за инцидент взял на себя "Талибан" (организация, запрещенная в РФ).

Обманутый в лучших чувствах Трамп отменил приглашение делегации талибов (организация, запрещенная в РФ) в США и разразился возмущенной тирадой в своем твиттере. В частности отметив: если талибы (организация, запрещенная в РФ) не могут договориться о прекращении огня на время этих важных переговоров, то у них, вероятно, в любом случае нет возможности договориться о значимом соглашении.
Серьезнейший вопрос снова оказался безнадежно подвешенным в воздухе. Как же так? Почему? Кто виноват и что делать? Впрочем, давайте рассмотрим ситуацию спокойно.

Могли ли сами талибы (организация, запрещенная в РФ) сорвать переговоры с целью выжать из США более шоколадные для себя условия? В абстрактной теории да, только зачем? Они и так получили максимум возможного. Что еще их руководство могло потребовать? Чтобы Трамп лично спустил последний американский флаг на последней американской военной базе в ИРА? Даже не смешно.
Может быть, американский президент, недовольный текущим соглашением, таким образом попытался перевести матч в овертайм? И здесь тоже нет. Он сам за неделю до этого анонсировал вывод из Афганистана еще пять тысяч американских военнослужащих, тем самым сократив экспедиционные сила в ИРА до 8600 военнослужащих. Кроме них там еще находятся от 2 до 5 тыс. сотрудников ЦРУ и примерно 16 тыс. наемного гражданского персонала нанятого Пентагоном.

Для претензий на сколько-нибудь серьезный положительный перелом ситуации их совершенно точно недостаточно. Стало быть, Трамп не меньше талибов (организация, запрещенная в РФ) заинтересован в скорейшем выходе из войны в Афганистане. Опять же выборный цикл в США уже начался.
В борьбе за Овальный кабинет Трампу необходимы зримые успехи. А уж подставляться с приглашением делегации талибов (организация, запрещенная в РФ) аккурат на дату американской трагедии, вину за которую принято возлагать как раз на талибов (организация, запрещенная в РФ), так вообще выглядит идиотизмом высшей пробы.

Тогда кто и зачем? Ответ на эти вопросы несколько отдает теорией заговоров. Дело в том, что в Соединенных Штатах есть минимум три силы, дружно желающие обратного.
Во-первых, это демократы, которым Трамп просто не нравится до дрожи в коленках. У них дважды не вышло с импичментом, но они не оставляют надежды выгнать узурпатора из Белого дома, ради чего буквально все средства хороши. Скандал с талибами (организация, запрещенная в РФ) годится уже потому, что бьет по трамповской репутации. Выглядит глупо и несоразмерно? Так все действия демократов на протяжении прошедших двух с половиной лет разве были лучше?
Во-вторых, хотя войну в целом Пентагон и признает проигранной, он, тем не менее, все еще считает возможным одержание победы в ней. Просто для этого войска надо не сокращать, а наоборот наращивать. Плюс насыщать тяжелым оружием и увеличивать масштабы силового давления. Если потребуется, то кое-где вполне годится даже работать просто по площадям.

Кроме того, война это еще карьерный рост, награды, бонусы и повышенные темпы расхода материальной части, требующей восполнения складского запаса, а значит расширения бюджета и увеличения закупок. Что финансово весьма интересно как поставщикам, так и лицам, принимающим решения в офисе покупателя. Нет, в целом войну в далекой и пыльной периферии мира заканчивать, безусловно, нужно, только не сейчас, а когда-нибудь потом.
Ну, и в третьих. В январско-февральском выпуске американского журнала RECOIL вышла многозначительная реклама. На целой полосе был размещен логотип давно закрытой и даже запрещенной ЧВК Blackwater с надписью "мы возвращаемся".

Хотя в конце прошлого года Трамп из своей команды вытолкал взашей советника по нацбезопасности генерал-лейтенанта Макмастера, госсекретаря Рекса Тиллерсона, и главу Пентагона Джима Мэттиса, являвшихся ведущими лоббистами передачи афганской войны на аутсорс ЧВК, сама идея тем не менее постепенно набирает популярность. Во всяком случае, новый советник президента по национальной безопасности заявил журналистам, что "всегда открыт для новых идей".
А тут бывший основатель Blackwater Эрик Принс постоянно повторяет о своей готовности заменить весь нынешний западный контингент в Афганистане (общей численностью около 27 тыс. человек, включая силы стран НАТО и разных прочих примазавшихся, вроде Украины и Грузии) всего лишь шестью тысячами своих контрактников и двумя тысячами бойцов ССО ВС США. Причем контрактников на 60% предполагается набрать из отставников все того же американского спецназа, и на 40% из ССО армий партнеров по Североатлантическому альянсу.

"Идея состоит в том, чтобы оказать дополнительную поддержку Национальным силам безопасности Афганистана (Afghan National Security Forces; ANSF) и сократить численность всех обычных видов ВС страны" - настаивает Принс.
Плюс ко всему такой вариант, по его словам, обеспечит серьезную, на порядок, экономию бюджетных средств. По официальным данным, с 11 сентября 2001 года на эту войну США потратили 737,6 млрд долларов. В том числе, 157,9 млрд непосредственно на боевые действия после 2015 года.

Таким образом, сегодня продолжение операции в ИРА съедает около 39,5 млрд ежегодно. Принс обещает, что по его варианту издержки сократятся где-то до 8 млрд, их которых 4,6 млрд пойдет контрактникам и 2,4 млрд - на операции ССО. Какое тут может быть срочное прекращение войны в Афганистане? Зачем?
Все сказанное выше, безусловно, отдает теорией заговоров. Но уж как-то слишком хорошо складываются карты. Против Трампа играют три большие и серьезные силы, две из которых не только уже задействованы в боевых действиях, но и неоднократно высказывались против стратегического плана Трампа.

Учитывая средневековость происходящих в ИРА процессов, в том числе, среди оппозиционных структур и самого движения талибов (организация, запрещенная в РФ), а также обширный опыт этих ребят (в том числе, ЦРУ) в подготовке и проведении очень секретных операций, найти в Талибане (организация, запрещенная в РФ) какую-нибудь особенно радикальную ячейку, убедить ее в необходимости еще сильнее наподдать оккупанту, чтобы быстрее сваливал, и оказать некоторую техническую помощь – не такое уж и невыполнимое дело.
В итоге во всем виноваты талибы (организация, запрещенная в РФ), Трамп рвет и мечет, официальная капитуляция сорвана, война в Афганистане продолжается.

Талибан* - организация запрещена в России

Запольскис Александр
11.09.19

Источник - Информационное агентство REX
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568178420
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