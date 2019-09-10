Как связаны нынешние киргизы с енисейскими кыргызами

08:24 11.09.2019

Киргизы.

В Центральной Азии, в районе горной системы Тянь-Шань, расположена бывшая советская республика - Киргизия. По-русски правильнее называть эту страну именно так, а ее граждан - киргизами. Местное название страны "Кыргызстан" можно перевести как "страна киргизов". Это тюркское государство имеет численность более 6 млн человек.

Очень важный момент: киргизов нельзя путать с киргиз-кайсаками. Так называли в России до революции предков нынешних казахов. В то время, как сегодняшних киргизов тогда называли кара-киргизами, то есть черными киргизами, чтобы отличать от будущих казахов - их родственников.

Копнем историю

Кто же такие енисейские кыргызы? Это предки современных киргизов, проживавшие на территории Южной Сибири. В частности, на Алтае и в верховьях реки Енисей. Сам термин "енисейские кыргызы" был придуман советскими историками. Просто, чтобы отличать их от нынешних киргизов, у которых была своя отдельная республика в составе СССР. А в древние времена их, понятное дело, называли просто кыргызами.

Плюс ко всему букву "Ы" нужно произносить по этой же причине.

На самом же деле, енисейских кыргызов правильнее называть "древними". Почему? А потому что впервые о них упоминаются китайские летописи еще в 3 веке до нашей эры. И, конечно, несмотря на то, что они являются почти прямыми предками нынешних киргизов, это все-таки разные народы.

Также, как русичи - это не русские, например, но прямые предки русских при этом.

Любопытно, что до попадания в долину реки Енисей, кыргызы проживали все в той же Центральной Азии, почти там же, где их нынешние потомки. У них был даже свой Кыргызский каганат, здорово трепавший соседние государства.

Кыргызов Южной Сибири и Алтая поглотили монголы во время могущества своей империи-орды. Однако приличная часть кыргызов все же мигрировала в район Тянь-Шаня, став киргизами. А те, которые остались, являются потомками нынешних алтайцев, хакасов, тувинцев, шорцев, чулымцев, телеутов, теленгитов.



Хакасские девушки.

О внешности енисейских кыргызов

Интересно, что во многих китайских летописях кыргызов описывают, как рыжеволосых, желтоволосых, голубоглазых, зеленоглазых людей с довольно светлой кожей лица. То же говорится в тибетских и исламских источниках. Однако те же китайцы добавляли, что темноволосые и темноглазые кыргызы существуют. Хотя их меньше.

В связи с этим, возникла малосостоятельная гипотеза о том, что кыргызы исторически не являются тюркским народом. Якобы это какой-то тюркизированный народ. Но какой? Самодийцы? Так они тоже далеко не блондины были.

К тому же, внешность даже современных тюркозычных народов сильно отличается. И это вовсе не говорит о том, что они НЕ тюрки. Просто по ходу истории часто смешивались с другим этносами. Сравните, например, как выглядят казанские татары, турки, нынешние киргизы и казахи, якуты, кавказские карачаевцы, азербайджанцы и т. д. Очень сильно отличаются друг от друга! Даже расы - разные.

Еще интересно, что гаплогруппа R1a встречается у современных киргизов очень часто - до 63-65%. А она вообще она характерна для славян. Даже у русских меньше - всего 55%.

Фуюйские кыргызы

Так называют небольшой народ, проживающий в китайской провинции Фуюй. Их немного, всего чуть больше 1000 человек по данным на конец 20 века. Они переселились в Маньчжурию в 17-18 веках, но сегодня почти растворились в китайцах.



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