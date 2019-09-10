Мирзиеев сгреб "президентские" и прочие VIP-спецшколы в подчинение особому Агентству при Кабмине

08:54 11.09.2019

Президентские, творческие и спецшколы передаются в управление новому агентству

При Кабмине создается Агентство по развитию президентских, творческих и специализированных школ. Среди его задач - внедрение прогрессивных форм образования и повышение уровня интеллектуального и физического развития учащихся.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 9 сентября подписал указ об образовании Агентства по развитию президентских, творческих и специализированных школ при Кабинете Министров.

В ведомственное подчинение агентства передаются:

президентские школы;

творческие школы имени Абдуллы Арипова, Хамида Алимджана и Зульфии, Мухаммада Юсуфа, Ибройима Юсупова, Эркина Вахидова, Мухаммада Ризо Эрниезбек угли Агахи, Халимы Худойбердиевой и Абдуллы Кадыри при территориальных органах Министерства народного образования, а также творческая школа имени Исхокхона Ибрата при Министерстве высшего и среднего специального образования;

специализированная школа имени Мухаммада ал-Хоразмий при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций, Государственная специализированная общеобразовательная школа-интернат имени Мирзо Улугбека, а также Специализированная школа-интернат молодых биологов и химиков имени Абу Али ибн Сино при Министерстве инновационного развития.

Среди основных задач агентства - единая координация и методическое руководство переданными школами, внедрение в учебно-воспитательный процесс школ прогрессивных форм образования, педагогических технологий и информационных новаций, формирование у учащихся школ чувства патриотизма и любви к Родине, толерантности, повышение уровня их духовно-нравственного, интеллектуального и физического развития, внедрения прозрачных механизмов подбора педагогических кадров школ с привлечением международных организаций и экспертов.

Показателями эффективности работы агентства установлены:

свободное владение государственным и иностранными языками выпускниками президентских, творческих и специализированных школ;

поступление не менее 20% выпускников президентских школ в зарубежные вузы, занимающие первые 1000 позиций среди высших образовательных учреждений в рейтинге международно признанных организаций;

содействие в трудоустройстве выпускников школ в органах государственной власти и управления, дипломатических представительствах, крупных компаниях и объединениях;

функционирование во всех школах современных библиотек с произведениями национальной и мировой литературы, музыки, кино, скульптуры и прикладного искусства;

автоматизация учебно-методического процесса в школах, подключение их к интернету;

обеспечение школ современными спортивными залами, инвентарем и оборудованием.

Указом при агентстве создается Фонд развития, который будет формироваться за счет благотворительных пожертвований физических и юридических лиц, в том числе нерезидентов Узбекистана, международных грантов и других поступлений. Средства фонда будут использоваться для финансирования строительства и ремонта школ, их оснащения, привлечения на работу высококвалифицированных специалистов, в том числе иностранных экспертов и соотечественников, проживающих за рубежом.

С 2020/2021 учебного года в творческих школах количество учащихся в каждом классе будет составлять 20 человек, а прием в 7-е классы будет проходить на основе творческого конкурса, тестовых и других испытаний.

Союзу писателей Узбекистана рекомендовано в месячный срок обеспечить творческие школы 100 лучшими произведениями национальной и мировой литературы, музыки, кино, скульптуры, прикладного искусства и других творческих направлений (бестселлерами).

Хокимияту Ташкентской области и дирекции СЭЗ "Чарвак" поручено в течение месяца выделить земельный участок, на котором будет построен детский летний спортивно-оздоровительный лагерь для учащихся школ, а также зона отдыха для работников агентства и научно-методического издательского центра O‘qituvchi.