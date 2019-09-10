 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Назарбаев понял послание второго президента как отход от его стратегии, - iarex.ru
09:02 11.09.2019

Реформаторские, либеральные устремления Касыма-Жомарта Токаева сильно раздражают клан шапраштинцев

Несмотря на то, что на встрече с Владимиром Путиным Нурсултан Назарбаев говорил о нехватке авторитета Касыма-Жомарта Токаева для решения ряда вопросов в стране, эксперты, близкие к Кремлю, отмечают усиление позиций второго президента. Что не может не беспокоить не только "библиотеку", но и тех, кто находится в кабинетах президентской администрации и сохраняет лояльность Елбасы и Дариге Назарбаевой, пишет "Yzyn Qulaq".

Публичные комментарии "экспертов" и общая информационная подача Послания второго президента Казахстана, как продолжения "курса Елбасы", не совпадает с той оценкой, которую дает тексту Послания сам Назарбаев. Известный своей непримиримостью к политическому инакомыслию, он был разгневан - озвученное послание он понял и ему прокомментировало ближайшее окружение, как отход от его стратегии.
Реформаторские, либеральные устремления Касыма-Жомарта Токаева сильно раздражают клан шапраштинцев.
Касым-Жомарт Токаев сдержал данное Елбасы слово и переназначил Даригу Назарбаеву сенатором, не стал противодействовать ее переизбранию председателем Сената. Однако, не явился в Сенат на представление "нового-старого председателя". В ответ на этот "демарш" Дарига не поблагодарила президента за оказанное доверие и сухо отметила, что сенаторам предстоит большая работа по реализации ряда положений послания.

После Послания Токаев перешел на "ручное управление". Его сильная сторона, как отмечают за "зубцами", - высокая степень информированности и глубокий анализ ситуации, слабая - отсутствие команды управленцев, способных показать его в выгодном свете и на которых он мог бы положиться.

10 сентября 2019

Источник - iarex.ru
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