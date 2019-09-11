Китай перестает торговать с США, - А.Запольскис

09:04 11.09.2019

За 8 месяцев объем торговли КНР с США упал на 14%, как это отразится на всех остальных?



За период январь-август 2019 года китайская таможня зафиксировала существенное сокращение товарооборота с главным партнером - США. По имеющимся статистическим данным за истекшие 8 месяцев суммарный объем взаимной торговли составил 355,6 млрд долларов, что на 13,9% ниже аналогичного периода прошлого года. В том числе китайских товаров и услуг в Америку ушло на 275,5 млрд, а американских в Китай едва перевалило за 80 млрд. Дефицит платежного баланса Соединенных Штатов превысил 195 млрд.

Важным тут являются два момента. Во-первых, падение товарооборота отмечено впервые за период торговой войны, объявленной Трампом в конце 2016 года – сразу после его избрания в Белый дом. До того, несмотря на вводимые пошлины, объем американо-китайской торговли продолжал расти. В 2016/2017 - на 11%, в 2017/2018 - на 8,5%. И лишь теперь динамика ушла в красный сектор, причем сразу сильно.



Во-вторых, общий объем, правда, за 11 месяцев 2018 года, составлял 582,8 млрд или в среднем 52,98 млрд в месяц. Сейчас среднее получается 44,45 млрд, что ниже прошлого уровня уже на 19,1%. То есть кривая снижается не линейно, а по параболе. Иными словами, каждый следующий период оказывается существенно хуже предыдущего. А значит можно считать, что речь идет об остановке всего процесса в целом.

Напрашивается закономерный вопрос – чем все это кончится и как отразится на прочих участниках мирового рынка? Пока полной статистической картины нет. Темпы ее формирования в открытом пространстве отстают от реальности на 4-6 месяцев. Однако в части тенденций необходимо отметить следующее.

Сжатие американского сбытового рынка проблему Пекину не создает. Главное таможенное управление КНР за те же 8 месяцев 2019 года отметило рост общего внешнеторгового оборота страны на 3,6%. То есть падение продаж в США вполне успешно компенсируется расширением оборота с другими партнерами.

По Соединенным Штатам данных пока нет, но общая динамика также оставалась позитивной. С 2011 по 2018 годы объем внешнеторгового оборота страны вырос с 2,125 трлн до 2,5 трлн долларов. Но тут есть ряд нюансов. Если с середины нулевых годов темпы роста американской внешней торговли находились в коридоре 11-17% , то потом с ней начались сложности.

Если посмотреть на цифры внимательно, то можно увидеть, что ее объем в 2016 оказался ниже уровня 2012-го, таким образом весь прогресс за пятилетку оказался потерян. А как бы успешный итог 2018 года (целых 6,37% процента роста к предыдущему году) в действительности лишь на 5,2% превосходит показатель 2014. То есть фактический накопленный итог роста едва превышает 1,3% в год. Совсем немного для экономики, позиционирующей себя самой успешной в мире.

Еще следует отметить факт существенной переориентации американских торговых потоков с внешнего мира на пространство договора USMCA, что, пусть и пока косвенно, однако подтверждает версию о формировании закрытого американского экономического кластера.

Остается понять, каким образом Америка намерена (если вообще намерена) компенсировать сокращение поступления потребительских товаров из Китая – их главного источника. Хотя статистически китайский сегмент американской торговли составляет лишь 11%, именно через него в США поступает до трети носков, трусов, маек, постельного белья, кроссовок и множества разных других товаров повседневного спроса.

В сущности это самый главный вопрос всего текущего момента, способный прояснить – получается у Трампа приструнить ТНК или нет? Если по итогам года перераспределение в данном секторе произойдет в пользу пространства USMCA, значит, он выигрывает. Как минимум по очкам, так как, даже не возвращаясь непосредственно в США, корпорации все равно переносят свое производство в подконтрольное Америке пространство.

Если же снижение поставок из Китая будет сопровождаться их наращиванием из прочих "далеких" стран, вроде Сингапура, Индии или Южной Африки, значит, торговая война транснациональные корпорации из Китая выдавливает, но под контроль Америки они все равно не идут.

Соответственно, ждем конца первого квартала 2020 года, когда появится первая обобщенная статистика за нынешний год. Интрига затягивается.



Александр Запольскис

11 сентября 2019