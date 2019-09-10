КырБуржуин "Раим-миллион" проводит в Оше турнир по кулатуу эртаймаш - национальной борьбе

09:37 11.09.2019

11 сентября 2019, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

В городе Ош братья Матраимовы проведут турнир по кулатуу эртаймаш



В Оше 15 сентября пройдет турнир Всемирной федерации национальной борьбы "Кулатуу эртаймаш ММА" (WEF). Об этом сообщили в спортивном клубе EREM, который и организует соревнования.

По его данным, в турнире примут участие бойцы из России, Узбекистана, Украины, Азербайджана и Беларуси. Директором EREM является Руслан Матраимов (брат Райымбека Матраимова, известного как Раим-миллион. - Прим. 24.kg).



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Отмечается, что в EREM преподают олимпийские виды спорта: бокс, художественную гимнастику, дзюдо, таэквондо, ушу. Боев без правил нет.

Напомним, 1 мая в Кара-Суйском районе Ошской области прошел турнир по волейболу, организованный фондом "Исмаил Матраимов". Поприветствовать Раима-миллиона приехали депутаты парламента и первый вице-премьер Кубатбек Боронов.

Отметим, ГСБЭП с января проверяет имущество Райымбека Матраимова. Ранее журналисты "Азаттыка" провели расследование и выяснили, что Матраимов якобы вывел из страны $700 миллионов. Однако подтверждения этому эпизоду Финпол пока не нашел. Проверка продолжается.