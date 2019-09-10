Китай и Иран создают совместную "Военную комиссию". Заявка на военный блок?

09:47 11.09.2019

Создание ирано-китайской военной комиссии - главная тема визита главы Генштаба ВС Ирана в Китай



Ташкент. 11 сентября. УзТАГ - Начальник Генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери по приглашению начальника штаба КНР отправится в Китай в рамках стратегии обороны и военной дипломатии во главе делегации, передает Иранское телеграфное агентство (ИрТАГ).

В планы Багери входят переговоры с китайскими чиновниками, посещение промышленных и научных центров и выступление с лекциями перед научной и военной элитой в Китайском университете национальной обороны

Иран и Китай всегда стремились продвигать отношения в различных областях рациональным и законным образом, и даже односторонние и жесткие санкции США против Исламской Республики Иран не смогли создать барьеры для расширения сотрудничества в области военной обороны с обеих сторон, отмечает IRNA

Одним из наиболее важных текущих событий в двустороннем сотрудничестве между Ираном и Китаем стало подписание военного меморандума в области обороны в 2016 году.

Создание Совместной ирано-китайской военной комиссии входит в повестку дня предстоящего визита Багери в Китай.

Следует сказать, что официальные лица Ирана и Китая считают, что двустороннее сотрудничество приведет к укреплению мира и безопасности в регионе.

Визит генерала Багери в Пекин в нынешней ситуации в регионе и мире несет ясный сигнал международному сообществу, подчеркивая, что две страны имеют глубокие и всесторонние отношения и всегда поддерживают друг друга в различных областях.

Также ожидается, что в ближайшее время будут проведены совместные военные учения Ирана, КНР и РФ в северной части Индийского океана.